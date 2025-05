Nadcházející výstava China-CEEC Expo zdůrazní pokrok hostitelského města Ningbo v otevírání se světu

NING-PO, Čína, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Od 22. do 25. května se v přístavním městě Ningbo v čínské provincii Zhejiang uskuteční čtvrtý ročník veletrhu China-CEEC Expo (China-CEEC Expo; „Expo Čína – země střední a východní Evropy a Mezinárodní veletrh spotřebního zboží“). Oznámil to výkonný výbor veletrhu.

Tato akce se koná v době, kdy Čína a Evropská unie slaví 50. výročí navázání oficiálních diplomatických vztahů, což toto historické přístavní město staví do popředí úsilí Číny o otevření se světu na vysoké úrovni.

Na veletrhu se představí více než 400 vystavovatelů, kteří budou prezentovat přes 8000 charakteristických výrobků ze zemí střední a východní Evropy, včetně českého piva, slovinského medu a maďarských výrobků z prachového peří. Výstavní plocha se rozkládá na více než 20.000 metrech čtverečních, s rekordním počtem vystavovatelů a vystavovaných výrobků. Očekává se, že přiláká přibližně 15.000 odborných návštěvníků, včetně více než 3000 zahraničních kupujících, s předpokládanými transakčními záměry přesahujícími 10 miliard jüanů na dovoz zboží ze střední a východní Evropy.

Kromě svého rozsahu slibuje letošní veletrh vystavovatelům i návštěvníkům řadu jedinečných a cenově výhodných zážitků, včetně devíti debutů značek ze zemí střední a východní Evropy a exkluzivních spotřebitelských poukázek v ceně 1,5 milionu jüanů. Na akci se bude konat také 11 klíčových aktivit, čtyři systematické akce a více než 50 matchmakingových aktivit (vyhledávajících zápasy pro hráče) zaměřených na jednotlivá odvětví a země, které poskytnou rozsáhlou platformu pro výměnu a spolupráci.

Od prvního ročníku výstavy China-CEEC Expo v roce 2019 se tato akce v Ning-po stala klíčovou platformou pro prohlubování obchodních vazeb a ukázala odhodlání města podporovat dvoustrannou spolupráci v různých oblastech.

Ning-po hostilo první výstavu výrobků zemí střední a východní Evropy v roce 2014 a v roce 2018 založilo první ukázkovou zónu hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. V současné době dosahuje roční růst obchodu mezi Ning-po a zeměmi střední a východní Evropy 18,3 %. Od ledna do dubna letošního roku dosáhl celkový objem dovozu a vývozu s těmito zeměmi 19,7 miliardy jüanů, což představuje meziroční nárůst o 13,8 %.

Přístav Ning-po Čou-šan (Ningbo Zhoushan) vytvořil námořní trasy s pěti přístavy střední a východní Evropy a v roce 2024 předpokládá kontejnerovou propustnost 786.000 TEU. Město rovněž zahájilo osobní linku do maďarské Budapešti, která za dva roky přepravila více než 27.000 cestujících.

Kromě hospodářských výměn rozšiřuje Ning-po spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy také v oblasti vzdělávání, technologií, kultury a cestovního ruchu. Město navázalo přátelské vztahy s 19 městy střední a východní Evropy a zřídilo v ní devět zahraničních kontaktních kanceláří. Vytvořilo také platformy, jako je aliance průmyslového vzdělávání mezi odbornými školami Číny a zemí střední a východní Evropy, a uspořádalo řadu akcí, včetně výměnného týdne mezi Čínou a těmito zeměmi.

Pro další posílení vzájemného porozumění mezi lidmi bude na této výstavě poprvé představena okouzlující sekce zemí střední a východní Evropy. Bude zahrnovat více než 400 knih vydaných společně Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a širokou škálu exponátů představujících kulturní krajinu 14 národů střední a východní Evropy.

Ning-po využívá svých hlubokých vazeb se zeměmi střední a východní Evropy k podpoře spolupráce s dalšími evropskými zeměmi. EU zůstává největším obchodním partnerem Ning-pa. Obchodní výměna dosáhla v prvních čtyřech měsících letošního roku 81,42 miliardy jüanů, což představuje meziroční nárůst o 11,6 %.

Dne 30. dubna vyplulo z přístavu Ning-po Čou-šan do německého Wilhelmshavenu více než 100 TEU solárních fotovoltaických panelů domácí výroby, což představuje první kombinaci intermodální námořní a železniční dopravy s Čínsko-evropským železničním expresem. Takto byl vytvořen přímý logistický kanál, který splňuje požadavky na velkoobjemový a časově náročný obchod pro vývoz do Evropy.

Kromě vystavovatelů ze 14 zemí střední a východní Evropy se letošního veletrhu zúčastnili účastníci z devíti dalších zemí, včetně Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska, přičemž vystavovatelé z osmi z těchto zemí se veletrhu zúčastnili poprvé. Tím se rozšířila působnost akce na zbytek Evropy.

Podle starosty města Ning-po Tang Feifana se Ning-po bude i nadále profilovat jako preferované místo pro bilaterální obchod, investice a kulturní výměnu mezi Čínou a střední a východní Evropou.

Město se snaží podporovat synergii mezi výstavou a ukázkovou zónou v naději, že se mu podaří využít tuto akci k přilákání dalších institucionálních platforem do Ning-pa a k posílení rozvoje a úspěchů dvoustranné spolupráce, dodal Tang.

