El nuevo motorola razr: estilo icónico, IA de moto y ahorros exclusivos de Verizon

NEW YORK, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El nuevo motorola razr llega a Verizon y es más inteligente, más elegante y más icónico que nunca. El moto IA integrada hace más por ti: organiza notas, crea listas de reproducción y te ayuda a encontrar información rápidamente.

A partir del 22 de mayo, el teléfono estará disponible en los colores PANTONE Gibraltar Sea, PANTONE Spring Bud y PANTONE Parfait Pink por un valor de $16.66 al mes durante 36 meses (0% APR (Tasa Anual Equivalente); $599.99 venta al por menor). También lo puedes obtener por nuestra cuenta al intercambiar tu teléfono inteligente actual en cualquier condición en myPlan, y a la vez recibirás un precio fijo por tres años en la red más grande de Estados Unidos.

[Por qué Verizon es el mejor lugar para conseguir tu motorola razr]

Razr por nuestra cuenta con intercambio y precio fijo por 3 años: Los clientes nuevos y existentes pueden obtener el nuevo motorola razr por $0 al mes durante 36 meses (0% APR (Tasa Anual Equivalente)) con el intercambio de cualquier teléfono Motorola, Apple, Google o Samsung, en cualquier condición, con myPlan. Verizon continúa brindando valor a sus clientes con una garantía líder en la industria: un precio fijo por 3 años en todos los planes de red myPlan y myHome y mensajes de texto por satélite gratis. La garantía de precio se aplica únicamente a la tarifa mensual base.



Beneficios diseñados para ti: Los clientes de myPlan y myHome pueden ahorrar más del 40% en cinco de los servicios de suscripción más populares: Netflix y Max y Disney+, Hulu y ESPN+. Todo por sólo $20 al mes.



Verizon Value también: ¿No eres cliente de Verizon? Obtén el nuevo motorola razr en Straight Talk, Visible, Total Wireless y Verizon Prepaid.



[Por qué es genial]

Tu asistente de IA, siempre activo: Con moto IA, simplemente di lo que necesitas —"Ponme al día", "¿Qué le iba a comprar a Gabriel?"— y resume o encuentra información al instante.



El diseño plegable regresa en 2025: El diseño icónico está de regreso con una bisagra de titanio duradera, materiales suaves al tacto y colores vibrantes seleccionados por Pantone.



Dos pantallas, sin límites: Utiliza todas tus aplicaciones favoritas en la pantalla externa de 3.6”, o despliegue para disfrutar del contenido en la enorme pantalla de 6.9”.



Potencia de cámara profesional: Captura fotos y videos impresionantes con un sistema de cámara de 50MP impulsado por moto IA.



Batería duradera: Supera tu día con una batería de 4500 mAh y carga TurboPower de 30 W.



Más inteligente, menos esfuerzo: Playlist Studio reconoce lo que hay en tu pantalla y genera automáticamente listas de reproducción que coinciden con tu estado de ánimo o actividad.



Rendimiento más inteligente: El nuevo procesador ofrece hasta un 15% mejor rendimiento de IA y un 25% mejor eficiencia energética.



[Cómo conseguir tu nuevo motorola razr]

Disponible el 22 de mayo en línea y en tiendas Verizon en todo el país.

Clientes empresariales: Visita Verizon Business para conocer precios y ofertas exclusivas.



Visita Straight Talk, Total Wireless y Visible el 22 de mayo para comprar tu motorola razr.

Descargo de responsabilidad de la oferta de intercambio: se requiere compra de $599.99 con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en un plan Unlimited Ultimate, Unlimited Plus pospago o Unlimited Welcome (mín. $65/mes con pago automático (+ impuestos/tarifas) durante 36 meses). Menos de $600 en créditos por canjes o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; APR (Tasa Anual Equivalente) del 0 %. Para realizar actualizaciones, el teléfono de intercambio debe estar activo en la cuenta durante 60 días antes de la compra del nuevo dispositivo. El intercambio debe ser de Motorola, Apple, Google o Samsung; se aplican términos de intercambio.

Garantía de precio de 3 años: myPlan: Se aplica a la tarifa base mensual vigente en ese momento para tus llamadas, mensajes de texto y datos. Excluye impuestos, tarifas, recargos, descuentos o promociones de planes adicionales y servicios de terceros. Nulo si alguna de las líneas se cancela o se traslada a un plan no elegible. Los beneficios del plan, los impuestos, las tarifas y los recargos están sujetos a cambios. myHome: Garantía de precio por 3 a 5 años, dependiendo del plan de Internet, para clientes nuevos y existentes de myHome. Se aplica únicamente a la tarifa base mensual vigente en ese momento, excluyendo cualquier otro cargo por configuración y equipo adicional, descuentos o promociones, beneficios del plan y cualquier otro servicio de terceros.

"La red más grande": Verizon cuenta con la mejor cobertura móvil de Estados Unidos, según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® para el tercer y cuarto trimestre de 2024.

