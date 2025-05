Společnost Bitget oslavuje Bitcoin Pizza Day distribucí více než 5000 pizz ve více než 20 městech po celém světě

VICTORIA, Seychely, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, oslavuje Bitcoin Pizza Day pořádáním události na pěti kontinentech a distribucí pizzy více než 2000 účastníkům. V době od 19. do 22. května probíhají akce ve městech jako Abuja, Kapské Město, Buenos Aires, São Paulo, Mexico City, Lisabon, Barcelona, Florencie, Catania, Turín, Milán, Řím, Atény, Metro Manila, Penang, Tirana, Praha, Dubaj, Tchaj-pej či Ho Či Minovo Město.

Bitcoin Pizza Day, který se každoročně slaví 22. května, je připomínkou historického nákupu dvou pizz za 10 000 bitcoinů Lászlem Hanyeczem z roku 2010 – transakce, která podtrhuje potenciál Bitcoinu jako směnného aktiva. Skromná transakce, tehdy v hodnotě přibližně 41 dolarů, by měla v současnosti odhadovanou hodnotu téměř 1 miliardu USD. Tento den se stal symbolem přeměny Bitcoinu z lokálního experimentu na základní kámen nově vznikajícího finančního inovačního prostoru.

Společnost Bitget po celé Evropě iniciuje oslavy Bitcoin Pizza Day formou dynamické spolupráce a nejrůznějších aktivit pro komunity. V Itálii, která se má stát centrem oslav, bude společnost Bitget po celé zemi spolupořádat pět různých akcí a spolupracovat se skupinami studentů, jako je Bitpolito v Turíně, místními komunitami, jako je ETHna v Catanii, či obecnějšími krypto sítěmi ve Florencii.

Společnosti Bitget a PizzaDAO společně uspořádají působivé akce v Miláně, Aténách, Tiraně a Praze, čímž umocní atmosféru původního nákupu pizzy za Bitcoiny. Rumunsko si tuto příležitost připomene navíc i třetím ročníkem Bizza Day v Bukurešti podporovaným významnými organizacemi, jako je Crypto Society nebo Crypto Expo Europe.

Zvláštní pocta je plánována pro rodné město Lászla Hanyecze v Maďarsku, kde společnosti Bitget a Cryptominds uspořádají živý webinář zaměřený na detailní ohlédnutí za historií Bitcoinu společně s analýzou aktuálního trhu a zajímavými poznatky.

Účastníci se mohou těšit na řadu zajímavých aktivit, exkluzivní ceny a tematické zboží pro dotvoření slavnostní atmosféry.

Letošní oslavy se snaží spojit globální krypto komunity a nabídnout nadšencům, obchodníkům i nováčkům příležitost zapojit se do dialogu věnovanému cestě Bitcoinu a budoucnosti decentralizovaných financí. Tyto události kombinují vytváření neformálních vztahů se vzdělávacími diskuzemi a podporují rostoucí význam Bitcoinu v dynamické ekonomické situaci.

„Každý rok slavíme Bitcoin Pizza Day, který nám tak připomíná, jak daleko se toto odvětví dostalo. 10 000 BTC, které měly hodnotu pouhých 40 dolarů, mají nyní cenu skoro 1 miliardu USD. Je to ztělesnění největšího úspěchu finančního instrumentu v historii. Ve společnosti Bitget se jedná o jeden z nejoblíbenějších dnů, kdy se můžeme s komunitou podělit o zážitky a zamyslet se nad neuvěřitelnou cestou, kterou my všichni kráčíme,“ říká Gracy Chen, generální ředitelka Bitget.

Pořádáním akcí v různých oblastech, jako je Afrika, Latinská Amerika, Evropa či Asie, přináší společnost Bitget podporu místním krypto komunitám a podporuje další zapojení se do rozvíjejícího kryptoprostoru. Setkání zdůrazňuje, že příběh Bitcoinu rezonuje globálně bez ohledu na jakékoli hranice. Iniciativy, jako je tato, jsou připomínkou principů, které budou i nadále základem integrace kryptoměn – inovace, houževnatost a společná vize.

