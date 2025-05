Lehdistötiedote 22.5.2025 klo 10

Seremoniallinen saunaelämys ja luonteikas värien käyttö tekevät Honka Kömmelistä Oulun Asuntomessujen kohokohdan

Honka Kömmeli on moderni tulkinta perinteisestä punamullanvärisestä arkkitehtuurista. Tyylikäs punamulta jatkuu julkisivusta sisätiloihin ja toimii sisustuksen kantavana sävynä. Toinen sisustuksen pääväreistä, savuinen sininen, tuo tiloihin kiehtovaa syvyyttä.

Elämyksellinen sauna on saanut inspiraationsa suomalaisesta parvisaunasta, jossa korkealla sijaitsevan lauteen alle muodostuu tunnelmallinen peseytymistila.

Sisustuksen Honka Kömmeliin ovat luoneet kotimaan designin laadukkaimmat toimijat: hirsikodista löytyy Fasetin mittatilausvalaisimia ja kalusteita, Niemi Designin ajattomia huonekaluja sekä Annalan ja Jokipiin Pellavan näyttäviä tekstiilejä.





Honka Kömmeli on Oulun Asuntomessuille rakennettu hirsikoti, jonka julkisivun kokonaisvaltainen punamultaväri toistuu sisustuksessa osana laajempaa tyylikästä ja rohkeaa värimaailmaa. Suomalaisen parvisaunan ja japanilaisen onsen-kylpylän innoittama sauna tarjoaa Asuntomessujen unohtumattomimman saunaelämyksen.

Perinteinen punamulta innoitti luonteikkaaseen värien käyttöön





Honka Kömmeli on lukemattomien lumoavien yksityiskohtien ja persoonallisen värienkäytön hirsikoti. Sisustuksessa korostuvat erityisesti savuisen sinisen sävyt, tiilenpunainen ja vaaleat, luonnolliset puupinnat.

Vaalean hiekan sävyinen betonilattia ja vaaleat hirsiseinät muodostavat tyylikkään pohjan, jonka seuraksi on valittu yllätyksellisiäkin väri- ja laattaratkaisuja. Savuinen sininen toistuu kodissa useissa kohdissa: näyttävä takka on murretun petrolin sävyinen, ja samaa värimaailmaa jatkavat yksi makuuhuone sekä wc-tila – tyylikäs Woodion wc-istuin mukaan lukien. Honka Kömmelin julkisivun punainen jatkuu sekin sisustuksen toisena tehostevärinä.

”Nappasimme väripalettiin perinteisen tiilenpunaisen ja vahvan sinisen, mutta moderneilla sävyillä. Vahvat värit tuovat mielenkiintoisia aksentteja kotiin, jossa puun luonnolliset sävyt ovat pääosassa”, kertoo Honka Kömmelin toinen sisustusarkkitehti Titi Reijonen Aare Visualsilta.

Honka Kömmelin sisustuksessa loistavat aidot materiaalit, jotka myös ikääntyvät kauniisti. Kaikkia mukana olleita kumppaneita yhdistää kotimaisuus, korkea laatu, pitkä historia ja käsityöläisyyden arvostaminen. Näyttäviä yksityiskohtia löytyy jokaisesta tilasta: Fasetin persoonallisia mittatilausvalaisimia ja huonekaluja, Niemi Designin ajattomia kalusteita, Mattomatin muhkeita mattoja, Annalan ja Jokipiin Pellavan upeita tekstiileitä.

Jokainen tila, siirtymä ja näkymä on suunniteltu huolella, mikä tekee Honka Kömmelistä elämyksellisen kohteen vierailla. Näkymien harkittu kehystys ja sijoittelu luovat intiimin ja juurevan tunnelman.





Hirren hienovarainen muotoilu luo harmonisen ilmeen

Luonnolliset puiset yksityiskohdat kiintokalusteista, rimoituksista ja huonekaluista aina puisiin pyyhekoukkuihin asti tarjoavat runsaasti kosketuspintoja kotimaisen puun taidokkaaseen muotoiluun. Samalla pieteetillä ja vuosikymmenten kokemuksella on muotoiltu myös Hongan oma hirsi.

Honka valitsee rakennusmateriaalikseen vain laadukkainta kotimaista ja mahdollisimman vähäoksaista sertifioitua puuta, jotta syntyy tyylikäs ja rauhallinen lopputulos. Yritys kehitti aikanaan ensimmäisenä hirsitalovalmistajana painumattoman hirren, joka mahdollisti modernin ja kunnianhimoisen arkkitehtuurin rakentamisen myös hirrestä. Nyt Honka nostaa hirsirakentamisen jälleen uudelle tasolle kehittämällään Honka Fusion+ -hirrellä, joka lanseerattiin toukokuussa 2025.

”Uudessa hirressä käytetään vuosien aikana kehitettyä ja viimeisteltyä minimalistista hirsien saumauraa, joka mahdollistaa hienostuneen ja ajattoman tyylikkään seinäpinnan”, kertoo Hongan tuotejohtaja Eino Hekali.

Hirren tyylikkään muotoilun lisäksi Honka on kehittänyt taloihinsa asumisen terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Honka-hirsitaloissa on puhdas sisäilma, rentouttava akustiikka ja luonnolliset sekä vähäpäästöiset materiaalit, jotka vahvistavat asukkaiden hyvinvointia päivittäin. Ruukki® Classic LowCarbon -katto täydentää terveellisen, ekologisen ja vähähiilisen Hongan hirsitalon.





Seremoniallinen saunaelämys sai inspiraationsa parvisaunasta

Ikivanhasta suomalaisesta parvisaunasta inspiraationsa saanut sauna pysäyttää ajan tarjoamalla ikimuistoisen saunaelämyksen. Honka Kömmelin arkkitehti Juho Lonkila halusi tuoda rentoutumis- ja peseytymishetkeen seremoniallisuutta.

”Kömmelin saunassa palataan aikaan, jolloin peseytyminen tapahtui saunassa kantovedellä, sillä erotuksella, ettei vettä tarvitse itse kantaa sisälle”, kertoo Lonkila.

Honka Kömmelin saunatiloissa punaiset kaakelit yhdistyvät harmonisesti aavistuksen punertaviin lämpökäsiteltyihin mäntyseiniin, -lauteisiin ja -rimoituksiin, viimeistellen tunnelmallisen saunaelämyksen.

