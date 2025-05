Le Mois de la promotion des investissements internationaux 2025 de Fuzhou (Chine) envoie une invitation sincère au monde entier

FUZHOU, Chine, 22 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 18 mai, la cérémonie de lancement du Mois international de la promotion des investissements 2025 de Fuzhou (Chine) et la Conférence mondiale sur la promotion des investissements « Together for Prosperity in Fuzhou » (Ensemble pour la prospérité à Fuzhou) se sont tenues à Fuzhou, dans le Fujian. L’événement est coparrainé par le CPC Fuzhou Municipal Committee (Comité municipal du PCC de Fuzhou), le Fuzhou Municipal People's Government (Gouvernement populaire municipal de Fuzhou) et le Fujian Investment Promotion Bureau (Bureau de promotion des investissements du Fujian), et co-organisé par le Fuzhou Investment Promotion Office (Bureau de promotion des investissements de Fuzhou) et plusieurs parties prenantes.

Véritable pont jeté entre Fuzhou et les entreprises mondiales, cette conférence, qui entend favoriser la communication et la coopération, envoie une invitation sincère au monde entier. Située à l’avant-garde de l’ouverture de la Chine, Fuzhou bénéficie d’excellentes politiques mises en œuvre dans la zone centrale de la Route maritime de la soie du XXIe siècle, de la zone pilote de libre-échange, de la zone nationale de démonstration de l’innovation, de la zone nationale de démonstration de l’économie maritime, de la zone pilote nationale de civilisation écologique, de la zone pilote de développement de l’intégration urbaine-rurale et de bien d’autres initiatives. Aujourd’hui dotée d’économies numérique, marine, verte et touristique en plein essor, la ville est fière d’abriter six pôles industriels de 100 milliards, quatre parcs industriels de 100 milliards, 20 entreprises industrielles de 10 milliards, 217 leaders industriels et plus de 4 600 entreprises nationales de haute technologie.

Lors de la conférence, 82 projets représentant un investissement total de plus de 130 milliards de yuans ont été signés et une plateforme de service public consolidant les chaînes de l’industrie, de l’innovation, des talents et du financement a été dévoilée.

À l’avenir, Fuzhou entend poursuivre l’optimisation de son environnement commercial afin de partager les opportunités de développement et créer un avenir meilleur avec les entreprises du monde entier.

Le Mois de la promotion des investissements internationaux de Fuzhou (Chine) se déroulera du 18 mai au 18 juin et devrait attirer au moins 10 000 participants. Outre la Conférence mondiale sur la promotion des investissements, des activités sont prévues pour les hommes d’affaires étrangers et chinois installés à l’étranger, ainsi que 13 réunions consacrées à des régions ou des secteurs spécifiques.

Source : Fuzhou Investment Promotion Office

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ca4bcd1-720e-4f13-a246-114c98ff10c5

Interlocuteur : M. Line, tél. : 86-10-63074558

