TATALAINA O LE FALEMALIU O LE FALEMA’I O LE TUPUA TAMASESE MEAOLE

SAMOA, May 21 - SAUNOAGA AUTU a le afioga i le Minisita O Le Soifua Maloloina Hon. Valasi Luapitofanua Toogamaga Tafito Selesele (24 Aperila 2025) Lau susuga i le taitai ole sauniga, Le paia ile malo, Le paia ile au valaaulia Afio le afioga i le Faatonu Aoao o le Soifua Maloloina, lau afioga i le Laau na Fausia, lau Afioga Aiono Alec Ekeroma, faapea le pulega ole Matagaluega nei. Le mamalu o le Komiti Faufautua o le Soifua Maloloina o Upolu fa’apea le aufaigaluega ua tatou aofaga potopoto i lenei aso. Faafetai atu i lau susuga ile taitai ole sauniga mo le upu mamana ua tomatauina ai le faamoemoe i lenei taeao. O lele ua sautu le salefu ma ua faafofoga le lagi i le manavaga paia e ala i le upu mamana. Ua mapu la i Falematū le faatautaiga a le tautai matapalapala pei ona sa fitāituga ai lau susuga, e pei o le tala i le itulagi lea. O le tatalo, ia agalelei pea le Atua foai le mau e tele, ia tumu pea lau utu i le sosia mai ia te Ia auā le feagai ai ma lou valaauina. Faafetai. O le faatelēina ole fale maliu, o se fuafuaga ua leva ona faataatia mai ona o faama’i sa aafia ai Samoa i tausaga ua tuanai e pei ole misela ma le Koviti-19. O tapenaga ole Koviti-19 na amata ona tapena ai ma talanoaina ma fuafua ai loa le faateleina ole falemaliu, ina ua maua i tala mai atunuu mamao le toatele o tagata e maliliu ai. O le aofai o tagata maliliu e mafai ona ofi ile falemaliu e 12, ma e iai foi lava le aisa faapitoa mo cases a leoleo e 3. I le silasila a ta’ita’i ole Matagaluega ua tuanai ile numera lea, e le mafai ona gafatia e le tamai numera lea le atunuu pe a oo ile o’oo’oga ole Koviti 19. Lea la na fuafua ai loa e faatelē le falemaliu ile 48 tino maliu e mafai ona tuu ai. Na ona fuafua lava ae le’i iai se vaega tupe na mafai ona faatino ai ona sa ave lava le faamuamua ile togafitiga to tagata ia soifua pea ma mafai ona toe faafoisia le malosi. O lea na mafai mai ai loa mai le malo le tupe mai le Special Projects Accounts (SPA) e mafai ona faatino ai lenei galuega. Ae peitai, ole umi foi ole faasologa o tauofogs (tenders procurement process) lea na tele ina tuai ai lava ona faatino. Na faasalalau faalua le tender ona ole uti uti foi o i latou e iai agavaa ile fausiaina o fale maliu aemaise ai manaoga faapitoa mo le potu e faatinoina ai taotoga mo i latou e maliliu. O le tau atoa o lenei galuega e lua e tusa ma le SAT$732,235.00. (I lona vaevaeina e $605,950.00 sa faatinoina ai e le AEC le fausiaina ole fale, ma le okaina o Aisa fou fa’aopoopo e fa’aaluina ai le $126,285.00 ona maua ai lea ole tau atoa ole galuega e $732,235.00). Vaega ua faafouina ma faalauteleina: O vaega ua faalauteleina e aofia ai le: 1. Chapel poo le family viewing room e pei ona iai muamua, 2. Ole potu e tuu ai aisa e ofi ai le 48 tino maliu, ma ua 3. Faatelēina foi le potu e faatino ai taotoga faapitoa o maliu ina ia ofi ai ni laulau e fa’atinoina ai ta’otoga fa’apitoa o maliu e lua. E fia faaleoina foi le agaga faafetai i ta’ita’i o le soifua maloloina ua mavae sa fa’ama’ite ma va’ai mamao ile faatelēina o le falemaliu e tapena iai le matagaluega i vaitaimi o faalavelave faafuasei ma faama’i pepesi, o afioga i Sui Faatonu Sili faapea le pulega na faaauauina lenei fuafuaga. E fia faafetaia foi le Matagaluega o Tupe le susuga ia Saoleitiiti Maeva Betham-Vaai ona ole tuu avanoa mai lava e faamatu’u mai vaegātupe fa’aagaaga mo poloketi fa’apitoa a le mālō (Special Purpose Account), ina ia mafai ona fa’auma le toe fa’atelēina o lenei falemaliu (mortuary). E momoli le faafetai ile Konekarate na nafa ma le faatinoina o lenei galuega, le susuga ia Fonoti Likisone Leilua male All Electrical Construction (AEC). Malo lava faafetai galulue, faafetai onosai aemaise ai foi i taimi o tu le galuega, ae sei fa’aavanoa le aisa o loo iai tino maliliu mo su’esu’ega a le Ofisa o Leoleo, ona e tatau lava ona mulimulita’ia le tulafono ile faatinoina foi o lea itu ole galuega. E fia faafetaia foi le susuga ia Leota Oliva Taitu’uga ma lana aufaigaluega sa galulue fa’atasi ma le Konekarate a le All Electrical na faatinoina lenei galuega, aemaise le vaega o Tupe ma Fefaatauaiga (Finance & Procurement) a le MOH i la latou galuega ole mata’itūina o le faasoasoaina o seleni mo le galuega. O a’u toe upu i le mamalu o le aufaigaluega o le a nafa ma le mata’ituina o nei meatotino a le Matagaluega, ia tautuanā ma outou, ia tausi lelei nei aseta taugatā. Ua ave lava le fa’amuamua a lo tatou Malō i atina’e nei, auā le manatu alofa i le atunu’u latou te le gafatia tau o falemaliu tu-ma’oti. Ia tutusa foi tagata ile fa’aaogaina o lenei fale. Ia fa’amanuia le Atua i lenei galuega. Manuia le pa’ia ua aofaga potopoto mai e molimauina lenei fa’amoemoe. Soifua ma ia manuia. Ata Pueina – Malo o Samoa (Peseta Tusiga Taofiga) May 22, 2025

