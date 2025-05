FCCI Insurance Group זכתה בפרס Standard of Excellence Customer של Duck Creek בכנס Formation '25

FCCI קיבלה את הפרס על אספקת פתרונות E&S לשוק עם Duck Creek Policy, OnDemand ו-Digital Engagement Producer

בוסטון, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Duck Creek Technologies, (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים הגלובלית המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, הכריזה על FCCI Insurance Group כזוכה ב- 2025 Standard of Excellence Customer Awardשלה בכנס Formation '25, כנס הלקוחות המרכזי של החברה שנערך השבוע באורלנדו, פלורידה.

פרס Duck Creek Standard of Excellence Customer מעניק הכרה ללקוחות שהשיגו את רמת המצוינות הגבוהה ביותר באמצעות יישום הפתרונות של Duck Creek כדי להמיר את עסקיהם ולעצב את עתיד הביטוח.

FCCI זכתה להכרה על ההשקה המוצלחת של פתרונות ביטוח עודפים וביטוח יתר (E&S) תוך שימוש במגוון פתרונות של Duck Creek, כולל Policy, OnDemand, Data Insights/Clarity, Distribution Management ו-Digital Engagement Producer.

FCCI היא חברת ביטוח רכוש מסחרי ונפגעים המשרתת עסקים בינוניים בתעשיות שונות, כולל חקלאות, בנייה, בריאות, אירוח, קמעונאות וייצור. היצע המוצרים שלהם כולל פיצוי עובדים, רכוש וביטוח אחריות כללית.

FCCI, שנוסדה במקור ב-1959 בסרסוטה, פלורידה, התפתחה והפכה לספקית אזורית מובילה, המספקת שירותי ביטוח מסחריים סטנדרטיים ב-19 מדינות, עם שירותי ערבויות ובטוחות שפועלים בפריסה מורחבת במדינה. החברה שמה דגש על הרשת שלה שמורכבת מיותר מ-550 סוכנויות חוזיות ויותר מ-3,800 סוכנים עצמאיים.

ההתרחבות האחרונה של FCCI לפתרונות ביטוח עודפים וביטוח יתר E&S התמקדה בשיפור היכולות הדיגיטליות, ייעול התפעול ומהירות היציאה לשוק עבור הצעות חדשות.

על ידי יישום מערכת ניהול המדיניות ומודל האספקה הפעילה של FCCI , דאק קריק השיגה עיבוד ישיר, קליטה אוטומטית ואינטגרציה חלקה. התאימות לרגולציה התחזקה בעוד שפורטל שירות עצמי מודרני סיפק לסוכנים יכולות בזמן אמת.

"המטרה שלנו הייתה לדמיין מחדש את האופן שבו אנו משרתים את שוק הביטוח המסחרי, במיוחד בתחומי ביטוח העודפים וביטוח היתר, ו-Duck Creek עזרה לנו לעשות בדיוק את זה", אמר דייב פאטל (Dave Patel), סגן נשיא בכיר ומנהל מערכות מידע ראשי ב-FCCI Insurance Group. "פרס זה הוא עדות לחדשנות, לשיתוף הפעולה ולנחישות של כל מי שהיה מעורב בהגשמת החזון הזה".

למרות המורכבות של שוקי ביטוח העודפים וביטוח היתר ולוח הזמנים הצפוף ליישום, FCCI שיתפה פעולה באופן הדוק עם Duck Creek, Cognizant ושותפות אחרות כדי לתכנן, לבדוק ולפרוס פתרון מוכן לעתיד ולהבטיח אספקה ​​איכותית של סביבות ייצור.

לאחר יישום מוצלח, ההשקה של FCCI Specialty עלתה על התחזיות הראשוניות הן עבור הפרמיה והן עבור ספירת הפוליסות, וכתוצאה מכך התרגשות ומשוב חיובי משותפי הסוכנות המהימנים של FCCI.

"מחוויות סוכנים משופרות ועד הסתגלות רגולטורית זריזה, הסיפור של FCCI הוא דוגמה רבת עוצמה למה שאפשרי באמצעות טכנולוגיה, עבודת צוות ומנהיגות עם חשיבה קדימה", אמר כריס מקלוסקי (Chris McCloskey), מנהל התפעול הראשי של Duck Creek Technologies. "ההצלחה שלהם משקפת לא רק את העוצמה של הפלטפורמה שלנו, אלא גם את המסירות של הצוות והשותפים שלהם בהפיכת דרישות עסקיות מורכבות לתוצאות אמיתיות ומדידות".

