FCCI Insurance Group fue homenajeada con el Premio al Cliente con Estándar de Excelencia de Duck Creek en Formation ’25

FCCI recibió el premio por entregar ofertas de Exceso y Excedente (E&S) al mercado con Duck Creek Policy, OnDemand y Digital Engagement Producer

BOSTON, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, nombró a FCCI Insurance Group (FCCI) ganador del Premio al Cliente con Estándar de Excelencia 2025 en Formation ’25 , su principal conferencia para clientes celebrada esta semana en Orlando, Florida.

El Premio Estándar de Excelencia al Cliente de Duck Creek reconoce a los clientes que alcanzaron el más alto nivel de excelencia a través de su implementación de soluciones Duck Creek para transformar su negocio y dar forma al futuro de los seguros.

FCCI fue reconocida por su exitoso lanzamiento de ofertas de Exceso y Excedente (E&S) utilizando un conjunto de soluciones de Duck Creek, que incluyen Policy, OnDemand, Data Insights/Clarity, Distribution Management y Digital Engagement Producer.

FCCI es una empresa de seguros de propiedad comercial y accidentes que atiende a empresas medianas en varios sectores, incluidos agronegocios, construcción, atención médica, hospitalidad, minorista y manufactura. Sus ofertas de productos incluyen compensación para trabajadores, propiedad y seguro de responsabilidad general.

Fundada originalmente en 1959 en Sarasota, Florida, FCCI se ha convertido en un proveedor superregional, brindando servicios de seguros comerciales de líneas estándar en 19 estados, con Surety and Specialty operando en una presencia estatal expandida. La empresa enfatiza su red de más de 550 agencias contratadas y más de 3.800 agentes independientes.

La reciente expansión de FCCI en las líneas de Exceso y Excedente (E&S) se centró en mejorar las capacidades digitales, racionalizar las operaciones y acelerar la comercialización de nuevas ofertas.

Al implementar el Sistema de Administración de Políticas y el modelo de Entrega Activa de Duck Creek, FCCI logró un procesamiento directo, una admisión automatizada y una integración perfecta. El cumplimiento normativo se fortaleció, mientras que un moderno portal de autoservicio proporcionó a los agentes capacidades en tiempo real.

"Nuestro objetivo fue reinventar cómo servimos al mercado de seguros comerciales, particularmente dentro de las líneas de Exceso y Excedente (E&S) y Duck Creek nos ayudó a hacer precisamente eso", dijo Dave Patel, vicepresidente ejecutivo y director de información de FCCI Insurance Group. "Este premio es un testimonio de la innovación, colaboración y determinación de todos los involucrados en dar vida a esta visión".

A pesar de las complejidades de los mercados de Exceso y Excedente (E&S) y un calendario de implementación ajustado, FCCI colaboró estrechamente con Duck Creek, Cognizant y otros socios para diseñar, probar e implementar una solución preparada para el futuro y garantizar la entrega de calidad de los entornos de producción.

Después de una implementación exitosa, el lanzamiento de FCCI Specialty superó las proyecciones iniciales tanto para el recuento de primas como de pólizas, lo que generó entusiasmo y comentarios positivos de los socios de agencias de confianza de FCCI.

"Desde experiencias mejoradas de agentes hasta una adaptación regulatoria ágil, la historia de FCCI es un poderoso ejemplo de lo que es posible a través de la tecnología, el trabajo en equipo y el liderazgo con visión de futuro", dijo Chris McCloskey, director de operaciones de Duck Creek Technologies. "Su éxito refleja no solo el poder de nuestra plataforma, sino también la dedicación de su equipo y socios para transformar los complejos requisitos comerciales en resultados reales y medibles".

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales.

FCCI Insurance Group – Fundada en 1959 en Sarasota, Florida, FCCI Insurance Group ofrece seguros de propiedad comercial y accidentes, servicios de control de riesgos y fianzas.

FCCI asegura a más de 12.000 asegurados en diversos sectores, incluyendo agronegocios, construcción, fabricación, médico y profesional, restaurantes y hostelería, minorista, servicio y reparación, y venta al por mayor y distribución. FCCI tiene $ 3.3 mil millones en activos, $ 1.2 mil millones en prima escrita directa y está clasificado A (Excelente) por A.M. Best Company. FCCI tiene oficinas regionales y sucursales en Florida, Georgia, Indiana, Mississippi, Texas y Virginia.

