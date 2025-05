Nearfield Instruments dan A*STAR IME Menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelidikan untuk Memajukan Penyelesaian Metrologi Semikonduktor untuk AI dan Era Pembungkusan Termaju

Nearfield Instruments, peneraju dalam metrologi semikonduktor termaju dan A*STAR Institute of Microelectronics (A*STAR IME) Singapura, hari ini telah menandatangani perjanjian kerjasama penyelidikan berbilang tahun untuk memacu inovasi dalam teknologi metrologi semikonduktor.

Dengan memanfaatkan kepakaran Nearfield Instruments dalam metrologi berketepatan tinggi dan penyelidikan semikonduktor termaju A*STAR IME, perkongsian tersebut akan mempercepatkan pembangunan penyelesaian metrologi termaju yang membolehkan pengeluaran cip AI yang cekap.

Peningkatan pesat AI memacu permintaan yang tinggi untuk kuasa pengiraan, memberikan peluang untuk inovasi dalam teknologi semikonduktor. Memandangkan penskalaan semikonduktor tradisional mencapai hadnya, industri beralih kepada penyepaduan heterogen—pembungkusan termaju pelbagai jenis cip ke dalam satu sistem—untuk mencapai prestasi pengiraan yang luar biasa dan kecekapan tenaga yang dipertingkatkan. Anjakan ini memperkenalkan kerumitan yang lebih besar dalam pengilangan dan menekankan kepentingan kritikal kawalan proses dan metrologi ketepatan untuk memastikan hasil pengeluaran dan kecekapan.

"AI mengubah segala-galanya tetapi kejayaannya bergantung pada kecekapan pengiraan serta kecekapan pengilangan," kata Hamed Sadeghian, Ketua Pegawai Eksekutif Nearfield Instruments. “Nearfield mendayakan revolusi AI dengan menyediakan penyelesaian metrologi yang diperlukan untuk menangani cabaran penyepaduan heterogen, dengan tumpuan khusus pada ikatan hibrid. Dengan memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan, kami membantu pengeluar meningkatkan skala cip AI dengan cekap, meningkatkan hasil dan mengurangkan pembaziran tenaga. “Kerjasama kami dengan A*STAR IME mengukuhkan keupayaan kami untuk membangunkan penyelesaian inovatif bagi masa depan pengkomputeran berasaskan AI.”

“A*STAR IME bekerjasama rapat dengan rakan industri untuk mengubah penyelidikan kepada penyelesaian yang memberi impak kepada industri semikonduktor global. Kerjasama kami dengan Nearfield Instruments akan memacu inovasi dalam metrologi untuk mencapai hasil tinggi dan pengilangan AI yang cekap tenaga dan cip pengkomputeran berprestasi tinggi,” kata Terence Gan, Pengarah Eksekutif A*STAR IME.

Kerjasama ini sejajar dengan usaha berterusan Singapura untuk mengukuhkan industri semikonduktornya melalui perkongsian strategik dengan peneraju teknologi global. “Perkongsian ini menyerlahkan komitmen Singapura untuk menyokong penyelidikan kawalan proses semikonduktor termaju, penting untuk pembangunan semikonduktor generasi akan datang yang digunakan dalam aplikasi seperti AI,” kata Encik Chang Chin Nam, Naib Presiden Kanan dan Ketua Semikonduktor, Lembaga Pembangunan Ekonomi Singapura. “Kami mengalu-alukan aktiviti Nearfield di Singapura dan menantikan kerjasama seterusnya dalam penyelidikan serta rantaian bekalan dalam ekosistem semikonduktor Singapura yang semakin berkembang.”

Perihal Nearfield Instruments

Nearfield Instruments ialah pembekal terkemuka bagi penyelesaian metrologi termaju untuk industri semikonduktor. Mengkhusus dalam teknologi pengukuran berketepatan tinggi, Nearfield memainkan peranan penting dalam membolehkan kawalan proses yang diperlukan untuk cip AI generasi akan datang dan penyepaduan heterogen. Sebagai sebahagian daripada pengembangan globalnya, Nearfield telah menubuhkan Nearfield Singapore, sebuah hab inovasi dan perkhidmatan yang bertujuan untuk menyokong pengeluar semikonduktor di seluruh Asia Tenggara.

Untuk maklumat lanjut, layari www.nearfieldinstruments.com.

Perihal A*STAR

Agensi Sains, Teknologi dan Penyelidikan (Agency for Science, Technology and Research, A*STAR) merupakan agensi R&D sektor awam utama Singapura. Melalui inovasi terbuka, kami bekerjasama dengan rakan kongsi kami dalam kedua-dua sektor awam dan swasta untuk memberi manfaat kepada ekonomi dan masyarakat. Sebagai Organisasi Sains dan Teknologi, A*STAR merapatkan jurang antara akademik dan industri. Penyelidikan kami mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan di Singapura serta mempertingkatkan kualiti hidup dengan menambah baik hasil sosial dalam bidang penjagaan kesihatan, kehidupan bandar dan kelestarian. A*STAR memainkan peranan penting dalam memupuk bakat saintifik dan pemimpin untuk meluaskan komuniti penyelidikan dan industri. Aktiviti R&D A*STAR merangkumi sains bioperubatan hingga sains fizikal dan kejuruteraan, dengan entiti penyelidikan terletak terutamanya dalam Biopolis dan Fusionopolis. Untuk berita berterusan, layari www.a-star.edu.sg.

