Nearfield Instruments dan A*STAR IME Singapura Menandatangani Perjanjian Kolaborasi Penelitian untuk Memajukan Solusi Metrologi Semikonduktor dalam Era AI dan Pengemasan Lanjutan

Nearfield Instruments, pemimpin dalam metrologi semikonduktor lanjutan, dan A*STAR Institute of Microelectronics (A*STAR IME) Singapura, hari ini menandatangani perjanjian kolaborasi penelitian multitahun untuk mendorong inovasi dalam teknologi metrologi semikonduktor.

Dengan memanfaatkan keahlian Nearfield Instruments dalam metrologi presisi tinggi dan penelitian semikonduktor canggih yang dilakukan A*STAR IME, kemitraan ini akan mempercepat pengembangan solusi metrologi lanjutan yang memungkinkan produksi chip AI yang efisien.

Pertumbuhan pesat AI mendorong lonjakan permintaan akan kekuatan komputasi, yang menimbulkan peluang untuk inovasi dalam teknologi semikonduktor. Karena skala semikonduktor tradisional telah mencapai batasnya, industri kini beralih ke integrasi yang heterogen—pengemasan lanjutan berbagai jenis chip ke dalam satu sistem—untuk mencapai performa komputasi yang luar biasa dan efisiensi energi yang lebih baik. Pergeseran ini menimbulkan kompleksitas yang lebih besar dalam manufaktur serta menegaskan pentingnya kontrol proses dan metrologi presisi untuk menjamin hasil dan efisiensi produksi.

"AI mengubah segalanya, tetapi kesuksesannya tergantung pada efisiensi komputasi serta efisiensi manufaktur,” ujar Hamed Sadeghian, CEO Nearfield Instruments. “Nearfield memungkinkan revolusi AI dengan menyediakan solusi metrologi yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan integrasi heterogen, dengan fokus khusus pada ikatan hibrida. Dengan memastikan presisi dan keandalan, kami membantu produsen untuk meningkatkan skala produksi chip AI secara efektif, meningkatkan hasil, dan mengurangi energi terbuang. Kolaborasi kami dengan A*STAR IME memperkuat kemampuan kami untuk mengembangkan solusi penuh terobosan untuk masa depan komputasi yang berbasis AI.”

“A*STAR IME bekerja sama dengan mitra industri untuk menerjemahkan hasil penelitian menjadi solusi yang berdampak besar untuk industri semikonduktor global. Kolaborasi kami dengan Nearfield Instruments akan mendorong inovasi dalam metrologi, untuk mencapai hasil tinggi dan manufaktur yang hemat energi untuk chip komputasi berperforma tinggi dan AI,” ujar Terence Gan, Direktur Eksekutif A*STAR IME.

Kolaborasi ini sejalan dengan upaya berkelanjutan Singapura untuk memperkuat industri semikonduktornya melalui kemitraan strategis dengan pemimpin teknologi global. “Kemitraan ini menyoroti komitmen Singapura untuk mendukung penelitian kontrol proses semikonduktor canggih, yang penting untuk pengembangan semikonduktor generasi berikutnya yang digunakan dalam aplikasi seperti AI,” kata Tn. Chang Chin Nam, Wakil Presiden Senior dan Kepala Semikonduktor, Dewan Pengembangan Ekonomi Singapura. “Kami menyambut baik aktivitas Nearfield di Singapura dan menantikan kolaborasi penelitian dan rantai pasok lebih lanjut di dalam ekosistem semikonduktor Singapura yang terus bertumbuh.”

Tentang Nearfield Instruments

Nearfield Instruments merupakan penyedia solusi metrologi lanjutan terkemuka untuk industri semikonduktor. Nearfield yang memiliki spesialisasi teknologi pengukuran presisi tinggi berperan penting dalam memudahkan kontrol proses yang diperlukan untuk chip AI generasi berikutnya dan integrasi heterogen. Sebagai bagian dari ekspansi globalnya, Nearfield telah mendirikan Nearfield Singapore, pusat inovasi dan layanan yang dikhususkan untuk mendukung produsen semikonduktor di Asia Tenggara.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.nearfieldinstruments.com.

Tentang A*STAR

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) merupakan lembaga utama sektor publik Singapura di bidang Litbang. Melalui inovasi terbuka, kami berkolaborasi dengan mitra kami baik di sektor publik maupun di sektor swasta untuk memberi manfaat kepada perekonomian dan masyarakat. Sebagai Organisasi Sains dan Teknologi, A*STAR menjembatani kesenjangan antara akademisi dan industri. Penelitian kami menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi Singapura, serta meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan hasil bagi masyarakat di bidang pelayanan kesehatan, kehidupan di perkotaan, dan keberlanjutan. A*STAR berperan penting dalam memupuk talenta ilmiah dan pemimpin untuk komunitas penelitian dan industri yang lebih luas. Aktivitas Litbang A*STAR mencakup mulai dari ilmu biomedis hingga ilmu fisika dan teknik, dengan badan penelitian yang terutama berlokasi di Biopolis dan Fusionopolis. Untuk mengetahui berita aktual, kunjungi www.a-star.edu.sg.

