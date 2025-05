Duck Creek Technologies Memulakan Formation '25 untuk Membentuk Masa Depan Insurans

Persidangan itu menyerlahkan cara pemimpin industri memacu industri ke hadapan dengan menyampaikan penyelesaian inovatif untuk meminimumkan risiko dan pendedahan serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik

BOSTON, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan hartanah dan kasualti (P&C) serta insurans am, hari ini memulakan Formation '25 , persidangan pelanggan utamanya, di Signia by Hilton Bonnet Creek di Orlando, Florida.

Formation ’25 akan memberi tumpuan kepada cara syarikat insurans memimpin, menyesuaikan diri dan berinovasi bersama untuk menghadapi keadaan luar biasa dalam industri insurans. Formation ’25 merupakan acara dinamik yang menampilkan kandungan pengayaan, peluang rangkaian industri yang luas dan detik yang tidak dapat dilupakan.

“Formation menyediakan platform unik untuk profesional insurans berkumpul, berkongsi pandangan dan menerokai kuasa transformatif AI,” kata Mike Jackowski, Ketua Pegawai Eksekutif Duck Creek Technologies. “Kami teruja untuk menganjurkan persidangan ini dan menantikan perbincangan bermakna serta idea inovatif yang akan muncul bersama pelanggan dan rakan kongsi kami.”

Jackowski memulakan acara dengan menawan pentas utama untuk membincangkan cabaran terbesar dalam industri insurans serta penyelesaian yang membentuk masa depannya. Jackowski akan mencabar industri insurans untuk meluaskan imaginasi mereka tentang cara memanfaatkan teknologi baharu seperti Agentic AI, bagi meningkatkan industri ke tahap inovasi termaju. Ucapan pembukaan akan diikuti oleh pelanggan berbeza dan pemimpin Duck Creek, yang akan memberikan penerangan mendalam tentang topik seperti penerimaan platform moden dengan Perisian sebagai Perkhidmatan (SaaS) yang sentiasa relevan, serta cara Active Delivery akan mengubah perniagaan mereka dengan memacu pertumbuhan dan keuntungan serta meningkatkan pengurusan risiko dan pendedahan.

Selain sesi umum di pentas utama, Formation '25 akan mengadakan 50 sesi pemecahan umum dan berfokus tinggi yang merangkumi setiap aspek industri insurans P&C yang menjadi keutamaan peserta. Sesi akan merangkumi AI dan pembelajaran mesin dalam Insurtech, pengurusan pengedaran, kawalan kerugian, pembayaran, insurans semula, strategi migrasi yang berjaya dan banyak lagi.

Agenda persidangan ini dipenuhi dengan sesi penglibatan untuk pembelajaran mendalam dan peluang rangkaian, termasuk forum eksklusif untuk pelanggan membincangkan pengalaman produk dan berkongsi amalan terbaik dalam sesi Kumpulan Pengguna. Launchpad akan mempamerkan inovasi terkini Duck Creek dan penyelesaian rakan kongsi dalam ruang interaktif. Acara rangkaian seperti acara Women in Insurance Networking (W.I.N.) akan menyediakan peluang untuk berhubung dengan rakan dan pemimpin industri mengenai Perbincangan Perkembangan.

Formation '25 menyerlahkan kisah kejayaan pelanggan dunia sebenar, dengan kajian kes dan perbincangan panel yang menampilkan organisasi yang telah memanfaatkan penyelesaian Duck Creek untuk memacu transformasi digital dan kecekapan operasi.

Acara ini juga memperlihatkan ekosistem rakan kongsi Duck Creek yang mantap, dengan lebih daripada 50 rakan kongsi mengambil bahagian sebagai penaja. Penaja Platinum termasuk Aggne, sebuah syarikat wipro, Coforge, Cognizant, InvoiceCloud dan LTIMindtree. Untuk senarai penuh penaja Formation '25, klik di sini . Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Formation '25, termasuk agenda penuh dan barisan pembicara, layari https://events.duckcreek.com/formation25 .

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah sebuah penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan masa depan industri hartanah dan kemalangan (P&C) serta insurans am. Kami merupakan platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Keaslian, tujuan dan ketelusan menjadi teras Duck Creek dan kami percaya insurans seharusnya tersedia untuk individu dan perniagaan pada bila-bila masa, di mana-mana dan dalam apa-apa jua cara. Penyelesaian peneraju pasaran daripada kami tersedia secara kendiri atau sebagai pakej lengkap dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand . Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk mendapatkan maklumat terkini – LinkedIn dan X .

Hubungan Media:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

