Duck Creek Technologies Memulai Konferensi Formation ’25 untuk Membentuk Masa Depan Asuransi

Konferensi ini menyoroti bagaimana pemimpin industri mendorong kemajuan industri dengan menghasilkan solusi inovatif untuk meminimalkan risiko dan eksposur serta memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik

BOSTON, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan asuransi harta benda dan aneka (P&C) serta asuransi umum, hari ini memulai Formation ’25 , konferensi pelanggan unggulannya, di Signia by Hilton Bonnet Creek di Orlando, Florida.

Formation ’25 akan fokus pada bagaimana perusahaan asuransi memimpin, beradaptasi, dan berinovasi untuk menghadapi situasi tidak terduga dalam industri asuransi. Formation ’25 merupakan acara dinamis yang menghadirkan beragam konten, peluang menjalin jejaring yang luas dalam satu industri, dan momen berkesan.

“Formation menyediakan wadah unik bagi profesional asuransi untuk berkumpul, berbagi wawasan, dan mengeksplorasi kekuatan transformatif AI,” ujar Mike Jackowski, Kepala Pejabat Eksekutif (CEO) Duck Creek Technologies. “Kami senang sekali dapat menyelenggarakan konferensi ini serta mengharapkan percakapan berdampak dan ide inovatif yang akan muncul bersama dengan pelanggan dan mitra kami.”

Jackowski membuka acara ini dengan menyampaikan pidato utama untuk membahas tantangan terberat yang dihadapi industri asuransi dan solusi yang membentuk masa depannya. Jackowski akan menantang industri asuransi untuk berpikir secara kreatif dan imajinatif tentang cara memanfaatkan teknologi baru, seperti Agentic AI, untuk mengembangkan industri agar menghasilkan inovasi terdepan. Pidato pembuka ini akan diikuti dengan berbagai pelanggan dan pemimpin Duck Creek yang menyediakan informasi mendalam terkait topik seperti cara mengadopsi platform modern dengan Software-as-a-Service (SaaS) yang berkelanjutan serta bagaimana Active Delivery akan mentransformasi bisnis mereka dengan mendorong pertumbuhan dan profitabilitas serta meminimalkan risiko dan eksposur.

Selain sesi umum di panggung utama, Formation ’25 akan mengadakan 50 sesi grup umum dan sangat terfokus yang mengulas setiap aspek yang diprioritaskan peserta dalam konferensi industri asuransi P&C. Sesi-sesi ini akan membahas AI dan pembelajaran mesin (machine learning) dalam teknologi asuransi (Insurtech), manajemen distribusi, pengendalian kerugian, pembayaran, reasuransi, strategi migrasi yang berhasil, dan masih banyak lagi.

Agenda konferensi menyediakan berbagai sesi menarik untuk peluang pembelajaran mendalam dan menjalin jejaring, termasuk forum eksklusif bagi pelanggan untuk mendiskusikan pengalaman produk dan berbagi praktik terbaik dalam sesi Grup Pengguna. Launchpad akan menampilkan solusi inovasi dan mitra terbaru Duck Creek di ruang yang interaktif. Acara menjalin jejaring, seperti acara Women in Insurance Networking (W.I.N.), akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dengan sesama profesional dan pemimpin industri tentang Percakapan yang Berkembang.

Formation ’25 menyoroti kisah sukses pelanggan di dunia nyata, dengan studi kasus dan diskusi panel yang menampilkan organisasi yang telah memanfaatkan solusi Duck Creek untuk mendorong transformasi digital dan efisiensi operasional.

Acara ini juga menampilkan ekosistem mitra Duck Creek yang andal, dengan lebih dari 50 mitra turut berpartisipasi sebagai sponsor. Sponsor Platinum termasuk Aggne, perusahaan wipro, Coforge, Cognizant, InvoiceCloud, dan LTIMindtree. Untuk mengetahui daftar lengkap sponsor Formation ’25, klik di sini . Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang Formation ’25, termasuk agenda dan daftar pembicara lengkap, kunjungi https://events.duckcreek.com/formation25 .

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi properti dan aneka (P&C) dan asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite) , dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand . Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari selengkapnya. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X .

