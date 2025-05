Duck Creek Technologies lanza Formation ’25 para dar forma al futuro del sector de seguros

La conferencia destaca cómo los líderes del sector están impulsando la industria implementando soluciones innovadoras para minimizar riesgos y exposiciones, y ofrecer mejores experiencias para el cliente

BOSTON, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies , el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, comienza hoy Formation ’25 , su principal conferencia para clientes, en Signia by Hilton Bonnet Creek en Orlando, Florida.

Formation ’25 se centrará en cómo las aseguradoras lideran, se adaptan e innovan conjuntamente para enfrentar circunstancias sin precedentes en el sector de seguros. Formation ’25 es un evento dinámico que ofrece contenido enriquecedor, amplias oportunidades de networking en el sector y momentos inolvidables.

"Formation ofrece una plataforma única para que los profesionales de seguros se reúnan, compartan ideas y exploren el poder transformador de la IA", dijo Mike Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. “Estamos muy contentos de patrocinar esta conferencia y esperamos con entusiasmo las conversaciones impactantes y las ideas innovadoras que surgirán con nuestros clientes y socios”.

Al comenzar el evento, Jackowski sube al escenario principal para tratar sobre los desafíos y soluciones más difíciles de la industria de seguros que dan forma a su futuro. Jackowski desafiará a la industria de seguros a ampliar su imaginación sobre cómo implementar las nuevas tecnologías, como Agentic AI, para impulsar la industria a la vanguardia de la innovación. La conferencia inaugural será seguida por diferentes clientes y líderes de Duck Creek para ofrecer una inmersión profunda en temas como cómo adoptar una plataforma moderna con software como servicio (SaaS) perenne y cómo Active Delivery transformará su negocio al impulsar el crecimiento y la rentabilidad y mejorar el riesgo y la exposición.

Además de las sesiones generales del escenario principal, Formation ’25 presentará 50 sesiones temáticas generales e hipercentradas que cubrirán todos los aspectos del sector de seguros de P&C que los asistentes tengan en mente. Las sesiones cubrirán inteligencia artificial y aprendizaje automático en Insurtech, gestión de distribución, control de pérdidas, pagos, reaseguros, estrategias de migración exitosas y mucho más.

La agenda de la conferencia presenta varias sesiones atractivas para un aprendizaje profundo y oportunidades de networking, incluyendo foros exclusivos para que los clientes discutan experiencias de productos y compartan las mejores prácticas en sesiones de grupos de usuarios. La plataforma de lanzamiento mostrará las últimas innovaciones y soluciones de los socios de Duck Creek en un espacio interactivo. Los eventos de redes, como el evento Women in Insurance Networking (W.I.N.), brindarán oportunidades para conectarse con compañeros y líderes de la industria sobre Evolving Conversations.

Formation ’25 destaca las historias de éxito de los clientes en el mundo real, con estudios de casos y mesas redondas con organizaciones que han implementado las soluciones de Duck Creek para impulsar la transformación digital y la eficiencia operativa.

El evento también muestra el sólido ecosistema de socios de Duck Creek, con más de 50 socios que participan como patrocinadores. Los patrocinadores platino incluyen Aggne, una empresa wipro, Coforge, Cognizant, InvoiceCloud y LTIMindtree. Para obtener una lista completa de los patrocinadores de Formation ’25, haga clic aquí . Para más información acerca de Formation ’25, incluyendo la agenda completa y la lista de oradores, visite https://events.duckcreek.com/formation25 .

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa , y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand . Para más información visite, www.duckcreek.com . Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X .

Contacto de Medios:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.