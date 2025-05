La saison sur terre battue atteindra son paroxysme lorsque le monde du tennis se rassemblera à Roland-Garros du dimanche 25 mai au dimanche 8 juin. L’intense série européenne de tournois qui comprend le Rolex Monte-Carlo Masters, les tournois de Madrid, Rome et bien d’autres contraint les joueurs à adapter leurs mouvements et leur tactique de jeu à cette surface lente et exigeante. Iga Świątek et Carlos Alcaraz, champions en titre en simple et Témoignages Rolex, figureront parmi les prétendants au trophée parisien au cours de la quinzaine à venir.

Carlos Alcaraz, Témoignage Rolex, à Roland-Garros en 2024 @Rolex

L’année dernière, le parcours d’Iga Świątek jusqu’à la victoire fut probablement l’un des plus difficiles de sa carrière. La Polonaise a réalisé un spectaculaire retour lors du deuxième tour en sauvant une balle de match à 5-2 dans le troisième set, avant de triompher en finale et de soulever pour la quatrième fois la coupe Suzanne-Lenglen.

« À la fin du match, j’ai pleuré pendant 15 minutes alors que j’avais gagné, confie Iga Świątek. J’ai vraiment cru que j’allais sortir du tournoi et cela m’a brisé le cœur. Il s’agit du titre le plus marquant de ma carrière, je n’avais jamais été aussi proche de la défaite. » La joueuse de 23 ans revient dans la capitale française en espérant retrouver ce niveau impressionnant qui l’a rendue si à l’aise sur le court central Philippe-Chatrier. Iga Świątek explique sa relation particulière avec ce court : « Le bruit de la balle sur le Philippe-Chatrier est tout simplement ditférent à mes oreilles. J’ai l’impression d’être dans un temple sacré du tennis, c’est tellement particulier. Quand je repense aux émotions qui m’ont envahie lorsque j’ai brandi le trophée et que la foule applaudissait, c’était incroyable, c’est un moment pour lequel chaque athlète travaille dur. C’est notre plus grande motivation. »

Peu de styles de jeu se prêtent autant à la terre battue que celui d’Iga Świątek et de Chris Evert, également Témoignage Rolex. Cette dernière a remporté sept de ses 18 titres du Grand Chelem® en simple à Roland-Garros – un record inégalé à ce jour. Et c’est justement la légendaire joueuse américaine qui a remis le trophée à Iga Świątek en juin dernier, sur le court où elle avait gagné son premier tournoi du Grand Chelem® en 1974. Chris Evert évoque ce moment mémorable : « Je me suis fait la réflexion qu’elle battra sans doute mon record. C’est la joueuse parfaite sur terre battue. J’étais très heureuse de lui avoir remis ce trophée plutôt qu’à quelqu’un d’autre, car je me reconnais dans son style de jeu, dans sa mentalité et dans son amour de la terre battue. » En tant que membre de la famille Rolex, Chris Evert souligne : « Je suis honorée d’être associée à des personnalités comme Iga, de faire partie d’un groupe qui comprend des légendes telles que Rod Laver, Arnold Palmer et Roger Federer. Rolex semble choisir des sportifs d’une grande longévité, fiables et constants dans leurs performances. J’apprécie aussi de voir encore aujourd’hui les horloges Rolex dans des tournois comme Wimbledon et Roland-Garros. »

Rolex est devenue Montre Officielle de Roland-Garros en 2019, renforçant ainsi les liens étroits qu’elle entretient avec le tennis depuis quasiment un demi-siècle. Au cours de cette période, de nombreux joueurs soutenus par Rolex ont marqué l’histoire du sport. Outre Carlos Alcaraz, le tableau du simple messieurs présentera le vainqueur 2025 de l’Open d’Australie, Jannik Sinner, ainsi qu’un quatuor en quête d’une première victoire à Roland-Garros : Holger Rune, Stéfanos Tsitsipás, Ben Shelton et João Fonseca. Témoignage Rolex et vainqueur de quatre titres du Grand Chelem®, Carlos Alcaraz confie : « Je suis très reconnaissant envers l’équipe et les personnes qui m’entourent. Je sais que chacun donne le meilleur de soi pour me permettre de progresser en tant que joueur et en tant que personne. Je suis extrêmement fier de représenter mon pays, à chaque tournoi et dans tous les endroits du monde où je vais jouer. »

Côté dames, Coco Gautf, championne du double à Roland-Garros en 2024, et la jeune sensation Mirra Andreeva s’etforceront cette année de passer la barre des demi-finales en simple. Parmi leurs adversaires figureront Caroline Garcia et Qinwen Zheng, deux joueuses qui gardent d’excellents souvenirs de Paris et du stade Roland-Garros, où elles ont vécu quelques-uns des plus beaux moments de leur carrière.

