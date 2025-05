Falcon Luxe destaca Bombardier Challenger como aeronave mais solicitada para fretamento particular

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Falcon, parte do Alex Group Investment, tem o orgulho de destacar o Bombardier Challenger como a aeronave mais solicitada em sua frota de fretamento de jatos particulares. Com dois jatos Challenger atualmente em operação, essa aeronave se destaca como a melhor opção para clientes que buscam uma experiência de voo espaçosa e luxuosa.

O Challenger é um dos jatos executivos mais confiáveis do mundo. Oferece uma cabine ampla e silenciosa que acomoda confortavelmente até 12 passageiros. Com um alcance de até 4.000 milhas náuticas (aproximadamente 7.400 quilômetros), ele pode voar sem escalas entre os principais destinos, como Dubai e Londres, Riade e Paris, e as Maldivas. Seu forte desempenho e o generoso espaço na cabine permitem que os passageiros viajem com conforto, seja trabalhando, relaxando ou dormindo durante o voo.

“Quando olhamos para o que nossos clientes valorizam, como espaço, conforto, alcance ininterrupto e confiabilidade, o Challenger oferece sempre", disse o Sr. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador e presidente do Alex Group Investment. “É um dos ativos mais fortes que operamos hoje, e continua a provar seu valor em todos os voos.”

A Falcon Luxe é a divisão de fretamento de jatos particulares da Falcon, que também fornece serviços de suporte de voo, FBO e MRO sob o Alex Group Investment.

À medida que mais pessoas se voltam para a aviação particular, a Falcon Luxe continua focada em oferecer as aeronaves que os clientes mais desejam, oferecendo um serviço confiável com atenção aos detalhes e um forte compromisso em fazer as coisas certas.

Para saber mais sobre a frota Falcon Luxe, acesse Falcon Luxe | Nossa frota - Falcon

Sobre a Falcon

A Falcon é uma prestadora de serviços de aviação de primeira linha, oferecendo um balcão único para todas as suas necessidades de aviação. Com a Falcon Luxe, oferecemos uma frota de jatos particulares modernos disponíveis para fretamento global em todo o mundo, garantindo conforto e privacidade em todas as viagens. O Falcon Elite possui um terminal exclusivo de jatos particulares exclusivo (Fixed-Base Operator, FBO), oferecendo serviço de primeira linha e uma experiência inesquecível antes mesmo de embarcar. A Falcon Technic oferece serviços de manutenção, reparo e revisão (Maintenance, Repair, and Overhaul, MRO) 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas para nossa frota, mas também para aeronaves de terceiros, garantindo desempenho e confiabilidade ideais. Além disso, a Falcon Flight Support se dedica a facilitar sua viagem, oferecendo suporte personalizado do início ao fim.

Descubra mais em flyfalcon.com, Instagram e LinkedIn

Consultas da mídia

Ines Nacerddine

diretora de marketing - aviação

Alex Group Investment

E-mail: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c48a3a2a-3691-4332-8858-be2dde3637d2

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.