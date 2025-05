Falcon Luxe Soroti Bombardier Challenger sebagai Pesawat Paling Banyak Dipesan untuk Penyewaan Jet Pribadi

DUBAI, Uni Emirat Arab, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon, bagian dari Alex Group Investment, dengan bangga menyoroti Bombardier Challenger sebagai pesawat paling banyak dipesan dalam armada penyewaan jet pribadinya. Memiliki dua jet Challenger yang kini beroperasi, pesawat ini tampil menonjol sebagai pilihan utama para klien yang mencari pengalaman terbang dengan kabin yang luas dan mewah.

Challenger merupakan salah satu jet bisnis paling tepercaya di dunia. Jet ini menyediakan kabin luas dan tenang yang nyaman untuk menampung hingga 12 penumpang. Dengan jarak tempuh hingga 4.000 mil laut (sekitar 7.400 kilometer), jet ini mampu terbang nonstop antara beberapa destinasi utama seperti Dubai dan London, Riyadh dan Paris, serta Maladewa. Performanya yang tangguh serta ruang kabin yang lega memungkinkan penumpang untuk bepergian dengan nyaman, baik saat bekerja, bersantai, atau tidur selama penerbangan.

“Saat kami mencari tahu hal yang dihargai klien kami, seperti ruang, kenyamanan, terbang nonstop, dan keandalan, Challenger selalu mampu memenuhi kebutuhan itu,” ujar Tn. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pendiri & Ketua Alex Group Investment. “Jet ini merupakan salah satu aset terkuat yang kami operasikan saat ini, dan terus membuktikan kemampuannya di setiap penerbangan.”

Falcon Luxe merupakan divisi penyewaan jet pribadi di Falcon, yang juga menyediakan layanan Flight Support, FBO, serta MRO di bawah Alex Group Investment.

Mengingat semakin banyak orang yang beralih ke penerbangan pribadi, Falcon Luxe tetap fokus untuk menawarkan hal yang paling diinginkan klien dari pesawat, dengan menyajikan layanan tepercaya yang sangat memerhatikan detail dan komitmen kuat untuk menjalankan segala sesuatunya dengan benar.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang armada Falcon Luxe, kunjungi Falcon Luxe | Armada kami - Falcon

Tentang Falcon

Falcon adalah penyedia layanan penerbangan premier, yang menawarkan layanan serba ada untuk semua kebutuhan penerbangan Anda. Dengan Falcon Luxe, kami menyediakan armada jet pribadi modern untuk penyewaan global di seluruh dunia, yang menjamin kenyamanan dan privasi untuk setiap perjalanan. Falcon Elite menghadirkan terminal jet pribadi eksklusif (FBO), yang memberikan layanan terbaik dan pengalaman tak terlupakan bahkan sebelum Anda naik pesawat. Falcon Technic menawarkan layanan Pemeliharaan Rutin, Perbaikan, dan Pemeriksaan Menyeluruh (MRO) selama 24/7, tidak hanya untuk armada kami, tetapi juga untuk pesawat pihak ketiga, yang memastikan performa optimal dan keandalannya. Selain itu, Falcon Flight Support berdedikasi untuk mewujudkan perjalanan yang nyaman untuk Anda, dengan menyediakan dukungan yang dipersonalisasi mulai dari awal hingga akhir.

Temukan informasi selengkapnya di flyfalcon.com, Instagram, dan LinkedIn

Permintaan Informasi dari Media

Ines Nacerddine

Direktur Pemasaran - Penerbangan

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

