O notável crescimento da Grape Law a torna a 5ª empresa de crescimento mais rápido no Nordeste dos EUA

A taxa de crescimento de 1.178% da Grape Law em dois anos a coloca entre as cinco empresas privadas de crescimento mais rápido no Nordeste dos Estados Unidos. A classificação na lista Regionais 2025: Nordeste da Inc. reflete as plataformas jurídicas inovadoras da empresa, seu modelo de serviço centrado no cliente e sua significativa contribuição para a criação de empregos e expansão econômica regional.

NOVA YORK, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Grape Law Firm, PLLC, uma empresa de advocacia de imigração empresarial com sede em Nova York, anunciou hoje que foi nomeada a quinta empresa privada de crescimento mais rápido na região Nordeste na lista Inc. Business Media’s 2025 Regionals.

Esse reconhecimento celebra empresas que demonstraram crescimento excepcional de receita e criação de empregos nos últimos dois anos. A Grape Law alcançou um extraordinário crescimento de receita de 1.178% no período de 2021 a 2023, solidificando sua posição como líder no setor em inovação jurídica e atendimento ao cliente.

“Após nosso reconhecimento entre as ‘100 Pequenas e Médias Empresas (PMEs) de Maior Sucesso e Mais Promissoras dos EUA’ pela Câmara de Comércio dos EUA no ano passado, este ano fomos homenageados com a prestigiada lista Regionais da Inc., o que mais uma vez nos mostrou que o trabalho dedicado sempre é valorizado,” disse Muhammed Üzüm, Esq., advogado fundador da Grape Law Firm.

Apenas 154 empresas entraram na lista

O Inc. Regionals, extensão regional da prestigiada lista Inc. 5000, homenageia empresas privadas em nove estados do Nordeste dos EUA — Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Pensilvânia, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Maine e Rhode Island — que atendem a rigorosos critérios de receita: pelo menos US$ 100.000 em 2021 e US$ 1 milhão em 2023. Das 951 empresas distinguidas, apenas 154 garantiram um lugar na lista deste ano, com a Grape Law ocupando a quinta posição.

“Nossas plataformas proprietárias — Grape App e Grape Assistant — transformaram a maneira como os clientes navegam pelo complexo processo de imigração dos EUA, permitindo atualizações em tempo real e fluxos de trabalho otimizados. Nosso foco em inovação, comunicação transparente e soluções baseadas em tecnologia construiu um ecossistema de confiança e satisfação. Este reconhecimento nos impulsionará a aprimorar ainda mais nossos serviços e apoiar os clientes em cada etapa de sua jornada de imigração para os EUA,” declarou Üzüm.

Alta taxa de aprovação de 97%

O Inc. Regionals também destaca o impacto econômico mais amplo das empresas privadas de alto crescimento. Coletivamente, as 951 homenageadas adicionaram 9.114 novos empregos e geraram US$ 6,7 bilhões em valor econômico regional entre 2021 e 2023 — um testemunho de seu papel como motores de crescimento em suas comunidades.

Desde sua fundação, a Grape Law cresceu para mais de 100 profissionais atuando em quatro continentes. O escritório oferece uma gama completa de serviços de imigração empresarial para os EUA, incluindo abertura de empresas, processamento de vistos de não imigrante e imigrante, solicitações de Green Card, pedidos de cidadania americana, elaboração de contratos e registro de marcas.

Com uma taxa de aprovação documentada de 97%, a abordagem integrada da Grape Law combina advogados experientes com ferramentas de gerenciamento de casos de ponta para oferecer rapidez e precisão.

Torna o sonho americano acessível

A trajetória da Grape Law mostra como o desenvolvimento tecnológico pode redefinir os padrões de serviço na indústria jurídica e destaca o papel do escritório como líder nessa transformação. Sua adoção da tecnologia otimizou processos e elevou o atendimento ao cliente.

“O Grape App agiliza o gerenciamento de casos e melhora a produtividade da equipe”, explica Üzüm, enquanto o Grape Bot automatiza tarefas rotineiras e realiza verificações de qualidade, permitindo que os advogados se concentrem em desafios jurídicos complexos. O Grape Assistant, movido por IA, fornece insights jurídicos rápidos e confiáveis, otimizando ainda mais os fluxos de trabalho.

“Nossa visão é estabelecer um novo padrão de acessibilidade nos serviços de imigração. E nossa missão continua clara: tornar o sonho americano acessível por meio de orientação jurídica especializada, modelos de serviço inovadores e apoio inabalável aos clientes”, concluiu Üzüm

Contato: Ali Kilicdere | marketing@grapelaw.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31564b57-bac7-4fcc-8410-4622efb7f2b0

