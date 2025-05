Bitget célèbre le Bitcoin Pizza Day en distribuant plus de 5 000 pizzas dans plus de 20 villes du monde entier

VICTORIA, Seychelles, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, célèbre le Bitcoin Pizza Day en organisant des événements sur les cinq continents et en distribuant des pizzas à plus de 2 000 personnes. Du 19 au 22 mai, des rassemblements auront lieu dans plusieurs villes dont notamment : Abuja, Le Cap, Buenos Aires, São Paulo, Mexico, Lisbonne, Barcelone, Florence, Catane, Turin, Milan, Athènes, Manille, Penang, Tirana, Prague, Dubaï, Taipei et Hô-Chi-Minh-Ville.

Célébré chaque année le 22 mai, le Bitcoin Pizza Day commémore l’achat historique de deux pizzas par Laszlo Hanyecz en 2010 pour un montant de 10 000 Bitcoins, une transaction qui démontre l’immense potentiel du Bitcoin en tant que moyen d’échange. Cette modeste transaction, d’environ 41 dollars à l’époque, est aujourd’hui estimée à près d’un milliard de dollars. Cette journée est devenue un symbole de l’évolution du Bitcoin, une cryptomonnaie passée d’une expérience de niche à l’épine dorsale de l’espace émergent de l’innovation financière.

Les célébrations de cette année visent à rapprocher la communauté crypto mondiale, en offrant aux passionnés, aux traders et aux nouveaux venus l’occasion d’échanger sur l’évolution du Bitcoin ainsi que sur l’avenir de la finance décentralisée. Alliant réseautage informel et échanges pédagogiques, ces événements contribuent à renforcer la pertinence croissante du Bitcoin dans un contexte économique en pleine mutation.

« Chaque année, nous célébrons le Bitcoin Pizza Day, car il nous rappelle le long chemin parcouru par ce secteur : de 2010 à aujourd’hui, la valeur de 10 000 BTC est passée de 40 dollars seulement à près d’un milliard de dollars. C’est l’exemple même du succès historique d’un instrument financier. Chez Bitget, le Bitcoin Pizza Day est l’une de nos journées préférées pour partager avec la communauté et réfléchir à l’incroyable parcours auquel nous avons tous participé », déclare Gracy Chen, PDG de Bitget.

En organisant des événements dans différentes régions comme l’Afrique, l’Amérique latine, l’Europe et l’Asie, Bitget affiche son soutien aux communautés crypto locales et encourage une participation plus large à l’évolution de l’espace cryptographique. En transcendant ainsi les frontières, ces rassemblements mettent en évidence la manière dont l’histoire du Bitcoin résonne à l’échelle mondiale. Des initiatives comme celle-ci rappellent les principes qui continueront de stimuler l’adoption des cryptomonnaies : l’innovation, la résilience, et une vision commune.

