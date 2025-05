PyroGenèse confirme la production de silice pyrogénée à l’échelle pilote à la suite d’une analyse indépendante

Le rendement de la silice pyrogénée produite dépasse les attentes lors des plus récents essais pilotes

MONTRÉAL, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenèse Inc. (« PyroGenèse ») (http://pyrogenesis.com) (TSX : PYR) (OTCQX : PYRGF) (FRA : 8PY1), une entreprise de haute technologie qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des procédés avancés tout électriques à plasma ainsi que des solutions durables destinées à soutenir l’industrie lourde dans sa transition énergétique, la réduction de ses émissions, la sécurité des matières premières et la gestion des déchets, annonce aujourd’hui, à la suite de son communiqué du 15 mai 2025 et de celui publié aujourd’hui par son client HPQ Silicium Inc. (« HPQ »), que l’analyse indépendante de la matière récupérée lors de la plus récente phase d’essais du Réacteur à Silice Pyrogénée (« RSP ») confirme qu’il s’agit bien de silice pyrogénée. PyroGenèse a été mandatée pour développer ce réacteur par HPQ Silica Polvere Inc. (« Polvere »), une filiale de HPQ. Comme annoncé précédemment, la nouvelle usine pilote du Réacteur à Silice Pyrogénée (RSP), conçue par PyroGenèse, a franchi plusieurs étapes importantes. Après avoir validé avec succès les hypothèses de base à l’échelle laboratoire, PyroGenèse procède désormais à leur validation à l’échelle pilote. L’accent est actuellement mis sur la mise à l’échelle des équipements, ainsi que sur la reproduction de la qualité du produit de silice pyrogénée obtenu lors des essais en laboratoire. PyroGenèse a récemment annoncé (i) qu’une étape importante avait été franchie avec la production et la collecte de poudre dans l’unité de récupération de produit, appelée le « baghouse », et (ii) que des échantillons avaient été envoyés à un laboratoire indépendant afin de confirmer que (a) la poudre collectée était bien de la silice pyrogénée, et que (b) le produit récupéré correspondait aux attentes, les impuretés observées étant non seulement anticipées, mais également présentes sous une forme attendue et pouvant être éliminée. L’annonce faite aujourd’hui confirme que l’analyse indépendante de la poudre révèle que :

La poudre collectée dans le baghouse est bel et bien de la silice pyrogénée ; Les impuretés observées étaient non seulement anticipées, mais se présentent sous une forme attendue et pouvant être éliminée ; La quantité produite a dépassé les attentes, ce qui est de bon augure pour la viabilité économique finale du projet.







Figure 1. Images MET (Microscopie Électronique en Transmission) de nanoparticules de silice pyrogénée : (a) silice pyrogénée Polvere produite à l’échelle laboratoire, collectée à l’intérieur du réacteur ; (b1–b2) silice pyrogénée Polvere produite à l’échelle pilote, collectée dans le baghouse ; et (c1) silice pyrogénée commerciale Evonik – grade Aerosil 90, (c2) grade Aerosil 150, (c3) grade Aerosil 200

Dans une comparaison côte à côte, le matériau produit par PyroGenèse présente une microstructure et une complexité bien alignées avec celles des silices pyrogénées commerciales à surface spécifique moyenne à élevée produites commercialement par Evonik, généralement comprises entre 150 et 200 m²/g.

Le reste du programme de l’usine pilote sera désormais axé sur deux objectifs principaux :

a) dans un premier temps, améliorer la pureté du produit en perfectionnant la morphologie de la poudre et ses propriétés rhéologiques (notamment la viscosité) et,

b) dans un second temps, atteindre l’objectif de production visé de 50 tonnes par an (TPA).

En parallèle, le Réacteur à Silice Pyrogénée (RSP) à l’échelle pilote fera l’objet d’une série d’essais d’optimisation visant à :

Améliorer le contrôle du procédé et la stabilité des paramètres, et

Accroître l’efficacité de conversion de la silice et le rendement, et

Augmenter la surface spécifique du produit.

Ces efforts fourniront des données essentielles pour les plans de mise à l’échelle et les ajustements techniques nécessaires à la commercialisation du système. Les résultats combinés des phases de caractérisation et d’optimisation permettront de confirmer l’adéquation du produit aux exigences du marché.

« L’annonce d’aujourd’hui constitue une étape importante bienvenue qui augmente la probabilité de succès, mais il faut garder à l’esprit que tant que chaque étape n’aura pas été pleinement validée, le succès ne peut être garanti », a déclaré M. P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenèse . « Cela dit, nous sommes très satisfaits des résultats de cette analyse, car elle confirme nos attentes théoriques à un moment clé dans l’ensemble du projet. »

La silice pyrogénée est l’un des matériaux industriels les plus largement utilisés, présente dans des milliers de produits que nous utilisons au quotidien, notamment les soins personnels, les cosmétiques, le dentifrice, la litière pour animaux, les aliments en poudre, les milkshakes, le café instantané, les produits pharmaceutiques, l’agriculture (alimentation humaine et animale), les adhésifs, les peintures, les encres, les toners pour photocopieurs, les mastics, les câbles à fibre optique, l’isolation thermique, les matériaux de construction et les batteries, pour n’en nommer que quelques-uns. Elle est souvent utilisée dans ces produits comme agent épaississant ou anti-agglomérant, servant à stabiliser et améliorer la texture et la consistance du produit final.

L’implication de PyroGenèse dans le développement de la silice pyrogénée à partir de quartz s’inscrit dans son écosystème de solutions structuré autour de trois axes, en lien direct avec les leviers économiques clés de l’industrie lourde mondiale. Les poudres pyrogénées relèvent de l’axe Sécurisation et Optimisation des Matières Premières, où le développement de procédés de production de matériaux avancés et l’utilisation de technologies comme le plasma permettent de récupérer des métaux, produits chimiques et minéraux valorisables à partir de résidus industriels, dans le but de maximiser l’utilisation des matières premières et améliorer l’accès aux minéraux critiques. Les deux autres axes stratégiques de l’entreprise sont la Transition Énergétique et Réduction des Émissions, ainsi que la Remédiation des Déchets.

