中金公司于巴西圣保罗举办首届中国－巴西经济与金融论坛

圣保罗, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 5月20日,由中金公司主办的首届“中国-巴西经济与金融论坛”于巴西圣保罗顺利举行。来自中国和巴西的数百位政府代表、头部企业及投资机构代表参与此次论坛。中金公司管理委员会成员徐翌成出席本次论坛。

徐翌成在开幕致辞中表示,中国企业在装备制造、基础设施等传统领域,高科技、新能源等新兴产业都具有丰富的开发、应用、运营经验,能够很好地契合巴西新“增长加速计划”及“再工业化”转型的巨大需求。展望未来,两国在经贸投资、产业互补、绿色转型、科技创新等领域的合作前景广阔。徐翌成介绍了中金公司的业务优势和深耕国际化业务的决心,以及中金公司在巴西市场取得的积极进展。目前,中金公司已助力完成巴西电信公司Oi拆分出售旗下宽带业务、金风科技对美国通用电气(GE)巴西风电设备制造基地收购、德国戴姆勒集团向长城汽车出售巴西乘用车厂等重要项目。

本次论坛邀请到来自中巴两国政府机构、金融机构及各行业头部企业的二十余位重量级演讲嘉宾到现场进行交流与探讨,涵盖宏观经济、双向投资动态、行业及金融市场趋势等领域。具体专题包括“经济、贸易与投资前瞻”“清洁能源前沿:推动中巴可持续合作”“消费驱动下的跨境投资趋势”。巴西国家经济和社会发展银行、巴西中央电力公司、中国-巴西企业家协会及巴西证券交易所(B3)等机构代表出席。

此次论坛是中金公司首次在拉美地区举办大型论坛。展望未来,中金公司将继续发挥“投资+投行+研究”的联动优势,致力于在加强中国和巴西机构间的投融资及跨境资本流动平稳有序中发挥关键作用,为更多的中资龙头企业赴巴西投资提供便利,特别是促进新能源、矿产、农业、先进制造、电子商务、基础设施等领域的合作;同时也将继续助力巴西企业在中国开展投资布局和利用资本市场拓展业务,例如发行以人民币计价的债券(熊猫债券)、赴香港上市等。中金公司将继续深入挖掘拉美地区的业务机会,持续加强与地区公共部门、企业、金融机构与研究机构的交流互动,进一步推动地区间深化投融资合作,携手为双边经贸往来注入金融新动力。

关于中金公司

中国国际金融股份有限公司(中金公司,601995.SH,3908.HK)成立于1995年,凭借率先采用市场最佳实践以及深厚的专业知识,我们完成了众多开创先河的交易,并深度参与中国经济改革和发展,与客户共同成长。我们的目标是打造成为具有国际竞争力的一流投资银行。秉承“植根中国,融通世界”的理念,通过广泛的业务网络及杰出的跨境能力,中金公司将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。

如有媒体垂询,请联系中金公司公共关系部

电子邮箱:pr_overseas@cicc.com.cn

