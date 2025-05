Bitget podporuje angažmá Web3 coby hlavního sponzora v CryptoByte

VICTORIA, Seychely, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, o sobě dala vědět coby jeden z hlavních sponzorů přední české kryptokonference CryptoByte, která se konala 17. května. Čtvrtý ročník této úspěšné akce přilákal více než 600 účastníků, kteří dychtili poznat vzrušující prolnutí kryptoměn, blockchainových technologií a umělé inteligence.

Kromě zajímavých přednášek a workshopů, které byly páteří akce, iniciovala společnost Bitget interaktivní propojení v rámci české kryptoměnové komunity. Účastníci se shromáždili u stánku Bitget, kde se mohli zapojit do úžasné hry AR LaLiga a zasoutěžit si o personalizovanou klávesnici Bitget. Dva lístky LALIGA pak představovaly hlavní cenu speciální soutěže, kde museli účastníci hádat konečnou cenu tokenu BGB na konci konference. Energie a nadšení při aktivaci Bitget podtrhovalo zaměření platformy na propojení s uživateli dynamickými a zajímavými způsoby.

Grzegorz Pisula, Marketing Manager v Bitget, zdůraznil strategický význam takových akcí na regionální růst: „Česko vystupuje z řady coby jeden z nejdynamičtějších trhů přijímání kryptoměn ve Východní Evropě,“ vysvětlil Pisula. „Nedávné zavedení legislativy vstřícné ke kryptoměnám podporuje dlouhodobé investiční strategie a vytváří úrodnou půdu pro udržitelný růst.“ Dodává: „CryptoByte nám nabídla nedocenitelnou příležitost spojit se přímo s vysoce zvídavým publikem, které prahne po co nejhlubším pochopení trhu s kryptoměnami. Zaměřili jsme se na poskytování skutečné hodnoty prostřednictvím praktických investičních nástrojů a akčních postřehů, aby se účastníci mohli v kryptosvětě pohybovat ještě sebevědoměji.“

Silná přítomnost Bitget na CryptoByte podtrhuje naše přetrvávající odhodlání utvářet budoucnost financí prostřednictvím přístupnosti, podpory inovací a špičkového přístupu k inkluzi. Aktivní spoluprací s místními komunitami Bitget i nadále prokazuje svůj závazek podporovat uživatele a podněcovat růst živoucích kryptoekosystémů po celém světě.

Efektní účast na CryptoByte následuje po sérii významných milníků, které Bitget v roce 2025 zaznamenal. Nechybí ani rozšíření uživatelské základny o 20 % na více než 120 milionů lidí, působivý 159% mezičtvrtletní nárůst objemu spotových obchodů na 387 miliard USD a uznání coby přední důvěryhodné kryptoburzy časopisem Forbes. Společnost Bitget se nyní opírá o skvělé výsledky a jasnou vizi budoucnosti kryptoměn, i nadále však setrvává na svém závazku poskytovat dostupná, bezpečná a uživatelsky vlídná řešení, která obchodníkům i širší komunitě Web3 zajistí možnost pohybovat se po vyvíjejícím se digitálním světě.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet, dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

