Le port chinois de Ningbo fait preuve de résilience face à l’évolution des tendances

NINGBO, Chine, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 22 au 25 mai, la quatrième édition du China-Central and Eastern European Countries Expo & International Consumer Goods Fair (Salon Chine-PECO) se tiendra à Ningbo, une ville portuaire de la province du Zhejiang, dans l’est de la Chine, selon le comité exécutif du salon.

En plus de servir de plateforme d’exposition de produits et de négociations commerciales, ce grand événement présentera également une étude de cas de Ningbo témoignant de la résilience économique de la Chine et de son engagement en faveur de l’ouverture.

Au Centre international de conférences de Ningbo, des employés s’affairent à la préparation des stands d’exposition. Dans quelques jours, plus de 400 exposants présenteront plus de 8 000 produits provenant des PECO, notamment de la bière tchèque, du miel slovène et des produits à base de duvet hongrois, sur une surface de 20 000 mètres carrés. Le salon devrait attirer 15 000 professionnels, dont plus de 3 000 acheteurs étrangers, un record en termes de surface d’exposition, de nombre d’exposants et de variété de produits.

Depuis la première édition du Chine-PECO en 2019, cet événement organisé à Ningbo est devenu un rendez-vous important pour renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et les PECO. Il témoigne également de la réactivité de Ningbo face à l’évolution des tendances et son engagement en faveur de l’innovation.

Grâce à sa situation géographique privilégiée et à ses ressources portuaires, Ningbo a toujours été un pôle commercial majeur. En 2024, la valeur totale des importations et des exportations de la ville a atteint 1 420 milliards de yuans, soit une hausse de 11,1 % en glissement annuel. Pour la première fois depuis le XXIe siècle, son commerce extérieur annuel s’est classé parmi les cinq premiers au niveau national. Réputé pour ses capacités exceptionnelles en eaux profondes, le port de Ningbo-Zhoushan a enregistré le trafic le plus élevé au monde pendant 16 années consécutives.

Dans un environnement commercial complexe et fluctuant au niveau mondial, Ningbo se distingue par sa résilience en tant que pôle commercial. Selon les données des douanes de Ningbo, la valeur totale des importations et des exportations de la ville de janvier à avril 2025 a atteint 472,45 milliards de yuans, soit une hausse de 8,2 % en glissement annuel, un record pour cette période. Les importations de produits de haute technologie ont augmenté de 18,1 % et celles de produits électroniques ont bondi de 38,4 %.

Ces résultats impressionnants dans le domaine du commerce extérieur sont la preuve de la forte résilience économique de Ningbo.

Le secteur privé, fortement représenté et axé sur l’innovation, constitue une base solide pour son économie orientée vers le commerce extérieur. En plus d’être la troisième ville de Chine, après Shenzhen et Shanghai, à afficher un commerce extérieur d’entreprises privées dépassant les mille milliards de yuans, Ningbo compte également le plus grand nombre de champions nationaux du secteur manufacturier.

« La flexibilité et l’innovation de l’économie privée sont des avantages majeurs pour Ningbo face aux enjeux tarifaires », a déclaré Zhang Mengting, chercheur à l’Institut de coopération économique et commerciale des PECO de l’Université de Ningbo.

Face aux pressions extérieures, les entreprises privées de commerce extérieur de Ningbo ont renforcé leur compétitivité sur le marché grâce à leurs atouts techniques, en passant de marchés restreints à une implantation mondiale et en passant de l’exportation de produits à la production à l’étranger. Parallèlement, le commerce extérieur de la ville ne se limite plus à des activités exclusivement exportatrices mais s’est ouvert à un modèle de double circulation qui intègre à la fois les marchés nationaux et internationaux.

De janvier à avril, les entreprises privées de Ningbo ont enregistré une valeur d’importation et d’exportation de 365,44 milliards de yuans, soit une augmentation de 12,3 % qui a représenté 9,1 points de pourcentage de la croissance globale de la ville et 77,4 % du commerce extérieur de Ningbo, soit une hausse de 2,8 points de pourcentage par rapport à la même période l’année dernière. Au cours de ces quatre premiers mois, la croissance des échanges avec l’Afrique et l’ASEAN a atteint respectivement 28,1 % et 20,7 %.

Parmi les acteurs commerciaux de Ningbo, Xinhai Technology Group a investi plus de 60 millions de yuans dans la recherche et le développement, en tirant parti de la certification de l’UE pour accéder à un marché mondial de 2 millions de briquets par jour. Corelead Group, quant à lui, a implanté une usine en Serbie pour répondre rapidement aux commandes urgentes de ses clients européens.

Par ailleurs, Ningbo capitalise activement sur son rôle de zone pilote au sein de la zone franche de Zhejiang afin d’étendre ses possibilités de coopération économique et commerciale internationale grâce à l’innovation institutionnelle.

Première zone pilote de coopération économique et commerciale Chine-PECO du pays, Ningbo a mis en place un circuit vert pilote pour les importations en provenance des PECO afin de promouvoir la reconnaissance mutuelle des normes d’inspection des douanes et 16 autres innovations institutionnelles.

Le salon, qui met l’accent sur l’innovation, les résultats concrets et la coopération tournée vers l’avenir, incarne le développement de Ningbo. La ville, reconnue comme un bastion ouvert et dynamique, fait preuve de résilience face aux risques extérieurs grâce à l’élan de son économie privée, à sa forte capacité d’innovation technologique et à la stabilité stratégique offerte par divers marchés, contribuant ainsi aux solutions chinoises en matière de gouvernance du commerce mondial.

Source : The Executive Committee of China-CEEC Expo

Interlocutrice : Mme Wang, tél. : 86-10-63074558

