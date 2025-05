Communiqué de presse

Atos positionné par Gartner® dans la catégorie Leader du Magic Quadrant™ 2025 pour les services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique

Paris, France – 21 mai 2025 – Atos annonce aujourd'hui avoir été positionné dans la catégorie Leader du Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® dédié aux services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique, en reconnaissance de sa vision stratégique et de sa qualité d'exécution. C'est la neuvième année consécutive qu'Atos est nommé dans la catégorie Leader du Magic Quadrant de Gartner consacré aux plateformes de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Digital Workplace Services - ODWS).1

Les services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique d'Atos offrent aux employés une expérience fluide de bout en bout. Ils reposent sur des outils numériques qui facilitent la collaboration et augmentent la productivité ainsi que sur des plateformes de support client intelligentes. Les environnements de travail numériques d’Atos font ainsi émerger de nouvelles façons de travailler. Ils incluent par ailleurs 20 fonctionnalités ‘Tech for Good’ pour répondre aux objectifs RSE des clients.

Les parcours des employés sont personnalisés afin de correspondre à leurs besoins métiers et garantir un accès sécurisé et intuitif aux applications, aux ressources et aux appareils depuis n'importe quel lieu de travail. Atos conçoit également des environnements de travail numérique adaptés aux personnes en situation de handicap de sorte que chacun puisse maximiser sa contribution.

La suite d'environnement de travail numérique durable d'Atos, intégrée à son portefeuille ODWS, favorise des environnements de travail plus durables et plus rentables grâce à un approvisionnement transparent et responsable et à une gestion du cycle de vie des équipements optimisée. L’empreinte carbone des clients s’en trouve diminuée, avec un impact positif sur l'ensemble de l'écosystème.

Lancé en 2024, l’Experience Operations Center (XOC) d’Atos s'appuie sur l'analyse cognitive, les agents virtuels, les diagnostics à distance, le provisionnement innovant des appareils et de solides fonctionnalités de suivi des actifs, offrant aux employés une assistance sécurisée et fluide. XOC complète également le centre de support aux utilisateurs d'Atos par la résolution proactive des problèmes.

Pour identifier et résoudre rapidement les problèmes informatiques des employés avant qu'ils n'affectent leur activité, l'Experience Operations Center d’Atos s’appuie sur l'automatisation et l'IA pour agréger les données en temps réel et obtenir une vue d’ensemble de l'expérience numérique des employés. Les incidents sont ainsi résolus avant qu’ils n’impactent les utilisateurs.

Leon Gilbert, EVP & Head of Digital Workplace Business Line d'Atos, a déclaré : « Pour nous, cette marque de reconnaissance de la part de Gartner fait honneur à notre approche révolutionnaire des environnements de travail numériques, centrés sur l'humain, flexibles et hybrides, alimentés par des technologies de pointe. Elle témoigne de notre engagement à créer avec nos clients des services sur mesure et orientés vers la performance. Cette reconnaissance renforce notre confiance dans notre capacité à concevoir les environnements numériques de travail du futur. »

Le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® a évalué 18 fournisseurs de services en fonction de leur capacité d'exécution et de l'exhaustivité de leur vision.

Pour télécharger une copie du rapport, consulter la page : https://atos.net/en/lp/gartner-magic-quadrant-for-outsourced-digital-workplace-services-2025

***

Avertissement

Gartner, Magic Quadrant pour les services de gestion externalisée de l’environnement numérique de travail, par Karl Rosander, Matt Baldino, Biswajit Maity, Andrea Lanzavecchia, Katja Ruud, Tom Sieber, 24 mars 2025

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international, Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures évaluations ou distinctions. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne sauraient être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 74 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

1 Le Magic Quadrant 2025 de Gartner sur le périmètre des services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique (Oursourced Digital Workplace Services) remplace les trois Magic Quadrants des régions Amérique du Nord, Europe et Asie/Pacifique, intitulés Magic Quadrant pour les services de gestion des environnements de travail (Managed Workplace Services) 2017-2021.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.