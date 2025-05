BTR dévoile des solutions révolutionnaires de batteries à semi-conducteurs et de recyclage en boucle fermée au CIBF2025

SHENZHEN, Chine, 21 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors du 17e Salon international des batteries de Chine (CIBF2025), qui s’est tenu du 15 au 17 mai au Centre international des congrès et des expositions de Shenzhen, BTR New Material Group a présenté ses dernières avancées en matière de technologie de batteries, renforçant ainsi sa position de leader mondial des matériaux pour batteries au lithium.

Au cours du salon, BTR a présenté ses solutions complètes de batteries solides et semi-solides dans le cadre de la série « BTR SAFE ». Pour les cellules semi--solides, la gamme comprend une cathode à haute teneur en -nickel, un électrolyte polymère et oxyde, ainsi qu’une anode en silicium- ; pour toutes les-cellules solides, elle comprend une cathode de manganèse ultra -riche- en nickel et lithium-, un électrolyte sulfuré et des anodes composites lithium--carbone. Par ailleurs, la cathode à haute teneur en nickel- conçue pour les batteries semi--solides présentait un délai de 110- minutes dans son pic d’emballement thermique par rapport aux cathodes conventionnelles, ce qui offre un temps supplémentaire critique pour les interventions d’urgence. Le matériau anodique à base de silicium- atteint une capacité maximale de 2 300 mAh/g, soit une augmentation significative de la densité énergétique.

En complément de ses innovations produits, BTR a dévoilé sa solution de recyclage en boucle fermée « Full-Chain Rebirth » pour les matériaux cathodiques et anodiques. Pour les cathodes, l’entreprise a présenté le matériau cathodique S, produit sans précurseurs, ce qui permet d’éviter tout rejet dans les eaux usées. Concernant les anodes, la technologie « Flexible Newborn » de BTR facilite le renouvellement des matériaux anodiques, notamment avec les débuts du graphite R.

Grâce à ces solutions de batteries solides -et semi--solides et à sa stratégie de recyclage-en boucle fermée, BTR a démontré sa forte capacité d’innovation, mais également son engagement en faveur du développement durable dans le secteur des batteries.

Le stand de BTR a été pensé avec soin pour présenter l’ensemble de son écosystème technologique et son approche ESG. Les principaux espaces d’exposition comprenaient des matériaux de batteries solides-, des solutions d’anodes à charge- rapide, des démonstrations d’applications intégrées et des processus de recyclage en boucle- fermée, ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des professionnels de l’industrie.

À propos du CIBF



Organisé par l’Association industrielle chinoise des sources d’énergie, le CIBF2025 est l’un des événements mondiaux les plus importants du secteur des batteries-, réunissant plus de 3 000 exposants et attirant plus de 400 000 participants.

À propos de BTR

Créée en août 2000 et cotée à la bourse de Pékin en octobre 2021 (code boursier : 835185·BJ), la société BTR New Material Group Co., Ltd. est un leader de la recherche et du développement dans le domaine des matériaux destinés aux énergies renouvelables. Connue pour son innovation technologique continue, BTR propose des technologies avancées et une gamme complète de produits, à la fois aux marchés nationaux et internationaux. Ses principaux produits sont les anodes, les cathodes et d’autres matériaux avancés pour batteries lithium-ion.

SUIVEZ-NOUS :

Site Internet officiel : https://www.btrchina.com/en/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/btrchina

X (Twitter) : https://x.com/BTR_newmaterial

BTR New Material Group Janice Jiang E-mail : pr@btrchina.com

