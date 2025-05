BTR präsentiert auf der CIBF2025 bahnbrechende Festkörperbatterielösungen und ein geschlossenes Recycling-System

SHENZHEN, China, May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der 17. China International Battery Fair (CIBF2025), die vom 15. bis 17. Mai im Shenzhen International Convention & Exhibition Center stattfand, präsentierte die BTR New Material Group ihre neuesten Fortschritte in der Batterietechnologie und festigte damit ihre Position als weltweit führender Anbieter von Lithium-Batteriematerialien.

Während der Messe stellte BTR seine umfassenden Lösungen für Festkörper- und Halbfeststoffbatterien der Serie „BTR SAFE“ vor. Für -halbflüssige Zellen umfasst das Sortiment Kathoden mit hohem- Nickelanteil, Polymer- und Oxid-Elektrolyte sowie Anoden auf Siliziumbasis-. Für -Vollzellen werden Kathoden mit extrem -hohem- Nickelanteil und Lithium-reiche- Mangan-Kathoden, Sulfid-Elektrolyte und Lithium-Kohlenstoff--Verbundanoden angeboten. Bemerkenswert ist, dass die für halbfeste Batterien entwickelte Kathode mit hohem -Nickelanteil im Vergleich zu herkömmlichen Kathoden eine -Verzögerung des Spitzenwerts des thermischen Durchgehens um 110 -Minuten aufwies, was entscheidende zusätzliche Zeit für Notfallmaßnahmen verschafft. Das Anodenmaterial auf -Siliziumbasis erreicht bis zu 2.300 mAh/g, was eine erhebliche Steigerung der Energiedichte bedeutet.

Ergänzend zu seinen Produktinnovationen stellte BTR seine geschlossene Recyclinglösung „Full-Chain Rebirth“ für Kathoden- und Anodenmaterialien vor. Für Kathoden hat das Unternehmen das Kathodenmaterial S eingeführt, das ohne Vorprodukte hergestellt wird und somit keine Abwasserableitung erfordert. Auf der Anodenseite erleichtert die „Flexible Newborn“-Technologie von BTR die Erneuerung von Anodenmaterialien, was durch die Einführung von R-Graphit besonders hervorgehoben wird.

Mit diesen Lösungen für Festkörper- und Halbfestkörperbatterien- sowie seiner geschlossenen -Recyclingstrategie hat BTR nicht nur seine -starke Innovationskraft unter Beweis gestellt, sondern auch sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung in der Batterieindustrie bekräftigt.

Der Stand von BTR wurde sorgfältig konzipiert, um das gesamte technologische Ökosystem und den Fokus auf ESG zu präsentieren. Zu den wichtigsten Ausstellungsbereichen -gehörten Materialien für -Festkörperbatterien, schnell aufladbare Anodenlösungen, integrierte Anwendungsdemonstrationen und die -Recyclingprozesse des Unternehmens, die bei den Fachleuten der Branche auf großes Interesse stießen.

Über die CIBF



Die CIBF 2025 wird von der China Industrial Association of Power Sources organisiert und ist mit über 3.000 Ausstellern -und mehr als 400.000 Besuchern eine der weltweit einflussreichsten Veranstaltungen der Batterieindustrie.

Über BTR

Die BTR New Material Group Co., Ltd. wurde im August 2000 gegründet und ist seit Oktober 2021 an der Pekinger Börse notiert (Aktiencode 835185·BJ). Das Unternehmen ist führend in der Forschung und Entwicklung von Materialien für erneuerbare Energien. Bekannt für seine kontinuierliche technologische Innovation, bietet BTR fortschrittliche Technologien und ein umfassendes Produktportfolio für den internationalen und nationalen Markt. Zu den Kernprodukten zählen Lithium-Ionen-Batterieanoden, Kathoden und andere fortschrittliche Materialien.

FOLGEN SIE UNS:

Offizielle Website: https://www.btrchina.com/en/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/btrchina

X(Twitter): https://x.com/BTR_newmaterial

BTR New Material Group Janice Jiang E-Mail: pr@btrchina.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.