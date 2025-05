ROME, LAZIO, ITALY, May 21, 2025 / EINPresswire.com / -- In una fase cruciale in cui le piattaforme di scambio crypto puntano alla ricostruzione del brand e all'espansione internazionale, le imprese Web3 stanno cercando soluzioni di crescita più sistematiche ed espandibili. Exabytes, fornitore emergente di infrastrutture per la crescita nell'economia digitale, sta collaborando con la nuova piattaforma di scambio JGZSTO per sviluppare un approccio che unisca l'espansione regionale alla crescita guidata dai dati, accelerando l'integrazione dei prodotti DeFi nei mercati principali.A differenza dei modelli tradizionali di marketing, Exabytes si concentra sulla costruzione di sistemi di crescita sostenibili, coprendo l'intero ciclo operativo di una piattaforma: dall'acquisizione utenti alla fidelizzazione. Questo approccio è diventato una risorsa chiave per piattaforme emergenti come JGZSTO nella loro espansione globale.Modello di crescita su misura per le piattaforme di scambioExabytes ha sviluppato un modello di crescita in tre fasi che risponde alle esigenze concrete delle piattaforme di asset digitali:1. Fase di validazione del brand: diffusione della visione del progetto e rafforzamento della fiducia attraverso media autorevoli come CoinDesk e Bitcoin.com.2. Fase di acquisizione utenti: attivazione di canali multipli (community, contenuti, pubblicità) per stimolare la registrazione e l'attività degli utenti reali.3. Fase di attivazione del trading: lancio di campagne promozionali con KOL, eventi competitivi e attività di airdrop per generare liquidità iniziale e coinvolgimento.Questo modello è già stato adottato da più progetti, incluso JGZSTO, con risultati positivi nella fase iniziale di lancio.Gestione dei dati e controllo delle performanceExabytes fornisce dashboard in tempo reale per monitorare parametri chiave come conversioni, CPTS pubblicitari e coinvolgimento nelle campagne NFT. Ciò consente alle piattaforme di ottimizzare le strategie basandosi su dati comportamentali concreti.Per le piattaforme emergenti, questo significa che ogni investimento in marketing è tracciabile e misurabile, massimizzando il ritorno e costruendo un patrimonio informativo a lungo termine.Espansione globale con esecuzione localizzataCon normative sempre più complesse, la globalizzazione delle piattaforme crypto richiede un equilibrio tra velocità e conformità. Exabytes ha stabilito reti operative locali nel Sud-Est asiatico, Medio Oriente ed Europa per fornire servizi di adattamento linguistico, pubblicazioni legali e campagne culturali.Questa infrastruttura consente alle piattaforme di guadagnare fiducia in nuovi mercati in modo rapido ed efficiente.Da piattaforma di scambio a ecosistema guidato dalla communityExabytes sostiene che il vero valore a lungo termine risieda nella relazione con gli utenti. Pertanto, supporta la costruzione di contenuti educativi, modelli DAO e incentivi multilivello per trasformare le piattaforme da semplici strumenti di trading a ecosistemi partecipativi.JGZSTO, come rappresentante di questa nuova ondata, sta evolvendo verso una piattaforma integrata con una forte coesione comunitaria e una visione globale."Il futuro delle piattaforme non è solo nel listing, ma nella costruzione della fiducia." ha dichiarato Exabytes. L'azienda mira a dotare ogni progetto promettente di una vera infrastruttura di crescita per sbloccare il potenziale del Web3.

