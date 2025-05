Encuesta sobre el estado de pequeñas empresas 2025: Crece la demanda de IA, ciberseguridad y redes sociales

Los datos de Verizon Business revelan que las pequeñas empresas están ampliando sus habilidades tecnológicas y utilizando la IA para todo, desde estrategias de redes sociales hasta reclutamiento laboral

Lo que debes saber:

Casi la mitad (47%) de las pequeñas empresas actualizaron sus soluciones de ciberseguridad para proteger aún más su negocio. Más de un tercio (38%) utilizan activamente IA en múltiples funciones comerciales, como análisis de datos, marketing y atención al cliente.

Más del 56% creen que la IA puede ayudar a abordar problemas con la gestión de empleados y la plantilla total de empleados.

3 de cada 4 (76%) de las pequeñas empresas están de acuerdo en que las redes sociales impactan positivamente en el desempeño de su negocio.

Pero más de la mitad (54%) tienen dificultades para mantener actualizado el contenido en línea y estar al día con las tendencias de las redes sociales.

NUEVA YORK, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon Business anunció hoy los resultados de su sexta encuesta sobre el estado de las pequeñas empresas anual realizada por Morning Consult. El informe indica que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) están implementando tecnología con determinación para fomentar el crecimiento del mercado y la eficiencia operativa. Este aumento está impulsado por el fácil acceso a herramientas de creación de contenido e inteligencia artificial (IA) que permiten a las PYMES ampliar sus capacidades de mercancía y ventas, y habilidad de llegar a nuevos mercados.

Las redes sociales son un factor clave: el 58% de las PYMES ahora utilizan TikTok, mientras que el 38% está integrando activamente IA en sus operaciones. Esto no es solo una tendencia; es una transformación fundamental de cómo las PYMES compiten y prosperan en la economía digital moderna.

“Los dueños de pequeñas empresas están entrando en un nuevo capítulo de los negocios digitales con el auge de la IA”, dijo Aparna Khurjekar, directora de ingresos, mercados empresariales y SaaS de Verizon Business. "En Verizon, nos comprometemos a apoyar a nuestra comunidad de PYMES en el uso de la tecnología más reciente para fomentar su crecimiento y proteger sus activos de las ciberamenazas emergentes.”

Basada en las respuestas de 600 PYMES en los Estados Unidos, el estudio sobre el estado de las pequeñas empresas obtuvo los siguientes hallazgos y conclusiones clave:

Actualización de soluciones tecnológicas para hacer negocios. El año pasado, casi la mitad de las pequeñas empresas (47%) implementaron nuevas plataformas tecnológicas para reforzar la seguridad de sus crecientes operaciones digitales. Entre las PYMES, las redes sociales siguen siendo populares para interactuar con los clientes, con más de tres de cada cinco empresas lanzando iniciativas de creación de contenido o aumentando su inversión en creación de contenido durante el año pasado.

El año pasado, casi la mitad de las pequeñas empresas (47%) implementaron nuevas plataformas tecnológicas para reforzar la seguridad de sus crecientes operaciones digitales. Entre las PYMES, las redes sociales siguen siendo populares para interactuar con los clientes, con más de tres de cada cinco empresas lanzando iniciativas de creación de contenido o aumentando su inversión en creación de contenido durante el año pasado. La adopción de IA se expande de nuevas formas. Hoy en día, el 38% de las PYMES aprovechan la IA de una forma u otra. Más de una cuarta parte (28%) utiliza IA para mercancía y redes sociales, mientras que el 24% utiliza la tecnología para comunicaciones escritas. Casi una cuarta parte utiliza IA como asistentes personales digitales que puedan ayudarles con el servicio al cliente. Otro 25% está utilizando IA para fortalecer sus estrategias de ciberseguridad. Mientras tanto, las PYMES están explorando la IA para la contratación y retención de empleados; el 56% cree que la IA puede ayudar a sus empresas a contrarrestar los problemas causados por la reducción o la pausa de la plantilla, y otro 53% cree que la IA puede ayudar a las empresas a retener al personal actual.

Hoy en día, el 38% de las PYMES aprovechan la IA de una forma u otra. Más de una cuarta parte (28%) utiliza IA para mercancía y redes sociales, mientras que el 24% utiliza la tecnología para comunicaciones escritas. Casi una cuarta parte utiliza IA como asistentes personales digitales que puedan ayudarles con el servicio al cliente. Otro 25% está utilizando IA para fortalecer sus estrategias de ciberseguridad. Mientras tanto, las PYMES están explorando la IA para la contratación y retención de empleados; el 56% cree que la IA puede ayudar a sus empresas a contrarrestar los problemas causados por la reducción o la pausa de la plantilla, y otro 53% cree que la IA puede ayudar a las empresas a retener al personal actual. Las PYMES recurren a la IA para obtener ayuda con las estrategias de gestión de empleados. Aunque más de dos tercios de los responsables de tomar decisiones encuestados creen que los empleados deben trabajar de forma presencial para que la empresa funcione, están recurriendo a la IA para obtener apoyo en la gestión de esta nueva fuerza laboral. El diecinueve por ciento (19%) de las PYMES utilizan IA para la contratación y la búsqueda de talentos, y el 56% cree que la IA puede ayudar a su empresa a contrarrestar los problemas causados por la reducción o la pausa de la plantilla. Más de la mitad (53%) cree que la IA puede ayudar a la empresa a retener al personal actual.

Aunque más de dos tercios de los responsables de tomar decisiones encuestados creen que los empleados deben trabajar de forma presencial para que la empresa funcione, están recurriendo a la IA para obtener apoyo en la gestión de esta nueva fuerza laboral. El diecinueve por ciento (19%) de las PYMES utilizan IA para la contratación y la búsqueda de talentos, y el 56% cree que la IA puede ayudar a su empresa a contrarrestar los problemas causados por la reducción o la pausa de la plantilla. Más de la mitad (53%) cree que la IA puede ayudar a la empresa a retener al personal actual. Creciente importancia de la ciberseguridad. Más de la mitad de las PYMES (52%) reconocen que el crecimiento empresarial probablemente aumenta la amenaza de ciberataques a sus negocios. Casi la mitad de los encuestados (47%) invirtió en tecnologías para mejorar la ciberseguridad en el último año. Una cuarta parte de las PYMES no cree que su negocio esté invirtiendo lo suficiente.

Más de la mitad de las PYMES (52%) reconocen que el crecimiento empresarial probablemente aumenta la amenaza de ciberataques a sus negocios. Casi la mitad de los encuestados (47%) invirtió en tecnologías para mejorar la ciberseguridad en el último año. Una cuarta parte de las PYMES no cree que su negocio esté invirtiendo lo suficiente. El contenido para redes sociales sigue dominando. Durante el año pasado, las PYMES han recurrido en gran medida a las redes sociales como una de sus principales tácticas de acercamiento a los clientes. Facebook sigue siendo la plataforma más popular para estas empresas y el 76% está de acuerdo en que las redes sociales tienen un impacto positivo en sus negocios. Un 58% de ellos están en TikTok.



A medida que la tecnología continúa evolucionando y se vuelve cada vez más accesible, muchas PYMES comprenden la importancia vital de adoptar funciones de la tecnología para crecer y proteger su negocio en esta nueva era de transformación digital a través de la IA.

Para ver los resultados completos de la encuesta, visita https://www.verizon.com/about/news/small-business-survey

Para obtener más información sobre las soluciones para pequeñas empresas de Verizon, visita https://www.verizon.com/business/solutions/small-business/.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y potencia la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y se divierten, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, prestando servicios a países de todo el mundo y a casi todas las empresas Fortune 500, Verizon generó ingresos de 134.8 mil millones de dólares en 2024. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para llegar a los clientes donde se encuentran hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para obtener más información, visita verizon.com o busca una tienda minorista en verizon.com/stores .

