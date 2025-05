Papiers Tissu KP annonce le dépôt et l'envoi des documents de procuration de la direction dans le cadre de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2025

Votre vote est important, quel que soit le nombre d'actions que vous détenez. Votez dès aujourd'hui!

MISSISSAUGA, Ontario, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (PTKP ou la Société) (TSX : KPT) est heureuse d'annoncer que son avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et sa circulaire d'information de la direction (la circulaire) sont maintenant disponibles sur le site Web de KPT, au www.kptissueinc.com, ainsi que sous le profil de KPT, au www.sedarplus.ca. La Société a commencé l'envoi de la circulaire et des documents connexes à ses actionnaires.

Détails concernant l'assemblée des actionnaires

L'assemblée annuelle des actionnaires (l'assemblée) se tiendra dans un format uniquement virtuel, le lundi 23 juin 2025, à 14 h (heure de l'Est), sous la forme d'une diffusion en direct sur Internet à l'adresse suivante : https://virtual-meetings.tsxtrust.com/en/1792. Le format virtuel de l'assemblée permettra aux actionnaires inscrits et aux fondés de pouvoir de voter et de participer à l'assemblée dans des conditions d'égalité, quelle que soit leur situation géographique. Des instructions détaillées sur la façon de voter et de participer à l'assemblée virtuelle figurent dans la circulaire.

Le conseil d'administration de PTKP recommande aux actionnaires de voter

POUR toutes les résolutions de l'assemblée.

Les actionnaires sont invités à lire la circulaire et à voter dès que possible. La date limite pour voter par procuration est fixée au jeudi 19 juin 2025, 14 h 00 (heure de l'Est).

VOTRE VOTE EST IMPORTANT, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D'ACTIONS QUE VOUS POSSÉDEZ.

VOTEZ DÈS AUJOURD'HUI!

Questions des actionnaires

Les actionnaires ayant des questions ou ayant besoin d'aide pour voter peuvent contacter l'agent de sollicitation de procurations et le conseiller en communication auprès des actionnaires de PTKP :

Laurel Hill Advisory Group

Sans frais : 1 877 452-7184 (pour les actionnaires d’Amérique du Nord)

International : +1 416 304-0211 (pour les actionnaires à l’extérieur du Canada et des É.-U.)

Par courriel : assistance@laurelhill.com

À propos de Papiers Tissu KP inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation économique dans Produits Kruger, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,3 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 2 800 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD (FSCMD C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

RENSEIGNEMENTS :

François Paroyan

Chef du contentieux et secrétaire

Papiers Tissu KP inc.

905-812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca

INVESTISSEURS:

Doris Grbic

Directeur, Relations Investisseurs

Papiers Tissu KP inc.

437-882-2596

IR@krugerproducts.ca

