Salvador Catrain, son of the Dominican Senate VP, faces a fraud suit in New York over a forged note and alleged misuse of legal process.

El retiro del caso original en FL no elimina el daño causado ni absuelve el uso de documentos falsificados. Ahora corresponde a los tribunales de NY evaluar a fondo la conducta del Sr. Catrain.” — vocero de Justice Transparency Initiative

SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, DOMINICAN REPUBLIC, May 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Hijo del vicepresidente del Senado dominicano es demandado por fraude en Nueva York tras retiro de caso en EE.UU. por presunta falsificación Salvador Catrain Calderón, abogado dominicano e hijo del vicepresidente del Senado de la República Dominicana, enfrenta una demanda por fraude civil en la Corte Suprema del Estado de Nueva York (caso No. 151157/2025). La acción legal surge tras su retiro de un litigio anterior en los Estados Unidos, que fue cerrado con perjuicio por orden del juez federal Robert Scola, lo que impide que Catrain vuelva a presentar la misma demanda y deja expresamente abierta la posibilidad de que los demandados anteriores —ahora demandantes en Nueva York— presenten una demanda por fraude.La demanda actual, interpuesta por William Matthew Hawk y José Dalby Contreras, alega que Catrain presentó un pagaré supuestamente firmado en junio de 2021, junto con declaraciones juradas en apoyo a su reclamación. No obstante, registros migratorios oficiales demuestran que los demandantes no se encontraban en la República Dominicana en la fecha indicada, y un informe pericial concluye que al menos una de las firmas testigo fue falsificada.Además, se hace referencia a análisis técnicos de metadatos que plantean dudas sobre la integridad y cronología de las declaraciones juradas utilizadas en el proceso anterior. Pocos días después de que esta evidencia fuera introducida, Catrain solicitó el retiro de su demanda. Aunque el tribunal federal aceptó su retiro, el hecho de que haya sido con perjuicio representa una derrota legal sustancial y ha generado cuestionamientos sobre la autenticidad y validez de los documentos utilizados por Catrain.“El Sr. Catrain intentó litigar en los Estados Unidos con documentos cuya validez no resiste el más mínimo escrutinio técnico o jurídico,” indicó un vocero de Justice Transparency Initiative, una organización de monitoreo legal con sede en Nueva York. “El retiro con perjuicio no solo cierra su caso original, sino que deja el camino abierto para que se le responsabilice civilmente por fraude, como ya ha ocurrido ahora en Nueva York.”Los demandantes también han informado del caso a autoridades migratorias estadounidenses, incluyendo a CBP y la Fraud Prevention Unit, destacando posibles inconsistencias con las condiciones de entrada bajo visa B2. La demanda actual se mantiene activa en el estado de Nueva York, donde se evaluarán las consecuencias civiles de los hechos alegados.CONTACTO DE PRENSA:Odes – Strategic Legal AffairsCorreo: finance@odesconsultoria.comInstagram: @odesventuresSitio web: www.odesconsultoria.com

