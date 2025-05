SISCAPA e Biognosys annunciano una collaborazione strategica per fornire soluzioni end-to-end per la quantificazione mirata delle proteine ad alta sensibilità

Potenziare il settore biofarmaceutico con flussi di lavoro continui e ad alta precisione, dalla scoperta dei biomarcatori all’arricchimento mirato e alla quantificazione delle proteine per gli studi clinici

WASHINGTON e ZURIGO, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SISCAPA Assay Technologies, leader mondiale nella quantificazione proteica ad alta sensibilità, e Biognosys, azienda pioniera nella proteomica di nuova generazione, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica esclusiva. L’obiettivo è offrire ai clienti del settore biofarmaceutico una soluzione end-to-end semplificata per l’analisi proteica ad alta sensibilità: dalla scoperta precoce di biomarcatori proteici e target farmacologici, all’arricchimento mirato, fino alla quantificazione proteica negli studi preclinici e nelle applicazioni cliniche. Questa collaborazione rafforza l’offerta di Biognosys nel campo del monitoraggio dei biomarcatori clinici e della proteomica mirata, consentendo all’azienda di fornire assistenza ai propri clienti dell’ambito biofarmaceutico in tutto il mondo con test traslazionali convalidati per gli studi clinici.

La piattaforma TrueDiscovery di Biognosys fornisce approfondimenti dettagliati e imparziali sulla proteomica in un’ampia gamma di tessuti e fluidi biologici, permettendo ai clienti di scoprire nuovi biomarcatori con sicurezza. Queste scoperte possono essere facilmente tradotte in test mirati grazie alla piattaforma TrueSignature di Biognosys, che è supportata da solide capacità operative ed è già stata implementata con successo nella ricerca preclinica e in studi clinici con diversi partner biofarmaceutici.

La tecnologia di SISCAPA utilizza anticorpi altamente specifici abbinati alla spettrometria di massa per arricchire e quantificare i peptidi target, ottenendo livelli di sensibilità, specificità e riproducibilità senza precedenti, anche nei campioni biologici più complessi.

In virtù di questa partnership, Biognosys diventa il fornitore preferenziale per mettere a disposizione dei clienti del settore biofarmaceutico la rivoluzionaria tecnologia di arricchimento immunitario di SISCAPA. Questa collaborazione migliora notevolmente le capacità di Biognosys, consentendo analisi proteiche altamente sensibili, accurate e scalabili per il monitoraggio dei biomarcatori clinici.

I clienti del settore biofarmaceutico possono ora beneficiare di:

Un unico partner di fiducia, dalla scoperta dei biomarcatori all’implementazione clinica

Tempi più rapidi di sviluppo e convalida dei test di SISCAPA

Maggiore sensibilità e specificità per il monitoraggio di biomarcatori a bassa abbondanza

Maggiore assistenza per la ricerca traslazionale e i saggi per studi clinici

“SISCAPA X è estremamente felice di collaborare con il magnifico team di Biognosys per semplificare l’accesso al potere trasformativo della spettrometria di massa delle proteine, dalla scoperta allo sviluppo di farmaci, fino al monitoraggio clinico dei biomarcatori. Collegando direttamente le nostre tecnologie, siamo in grado di fornire una roadmap completa per la comprensione dei biomarcatori proteici, dei target e dei farmaci”, ha affermato Leigh Anderson, Ph.D., CEO e fondatore di SISCAPA Assay Technologies.

“Noi di Biognosys ci impegniamo a fornire ai nostri partner biofarmaceutici le soluzioni proteomiche più avanzate e affidabili, dalla scoperta all’applicazione clinica. La collaborazione con SISCAPA riunisce due team di livello mondiale per creare un flusso di lavoro davvero completo per la quantificazione delle proteine ad alta sensibilità. Unendo le nostre competenze complementari, offriamo ai clienti l’opportunità di accelerare lo sviluppo dei biomarcatori e di trasformare in modo affidabile le loro scoperte in approfondimenti clinici ad alto impatto”, ha affermato Oliver Rinner, Ph.D., CEO e cofondatore di Biognosys.

Informazioni su SISCAPA Assay Technologies

SISCAPA Assay Technologies è specializzata nella quantificazione ad alta sensibilità delle proteine attraverso flussi di lavoro basati sulla spettrometria di massa. La piattaforma innovativa dell’azienda consente a ricercatori e medici di ottenere misurazioni precise fondamentali per lo sviluppo di biomarcatori e la diagnostica clinica. Scopri di più su www.SISCAPA.com

Informazioni su Biognosys

Biognosys è un’organizzazione leader nel settore della ricerca a contratto (CRO) specializzata in servizi di proteomica per la ricerca e lo sviluppo in fase iniziale attraverso il monitoraggio dei biomarcatori nelle sperimentazioni cliniche. In collaborazione con le aziende biotecnologiche e farmaceutiche più innovative al mondo, Biognosys utilizza tecnologie esclusive e brevettate insieme alla spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con precisione, profondità e produttività senza pari. Con laboratori nei pressi di Zurigo (Svizzera) e Boston (Massachusetts, Stati Uniti), Biognosys combina competenze scientifiche e proteomica di nuova generazione per accelerare la scoperta e lo sviluppo di farmaci, fornendo assistenza alla ricerca traslazionale e preclinica, nonché agli studi clinici per la medicina di precisione. Scopri di più su www.biognosys.com

