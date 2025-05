SISCAPA et Biognosys annoncent une collaboration stratégique pour fournir des solutions complètes de quantification ciblée des protéines à haute sensibilité

Donner à la biopharmacie les moyens d’agir grâce à des flux de travail fluides et de haute précision, allant de la découverte de biomarqueurs à l’enrichissement ciblé et à la quantification des protéines pour les essais cliniques

WASHINGTON et ZURICH, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SISCAPA Assay Technologies, leader mondial de la quantification des protéines à haute sensibilité, et Biognosys, pionnier de la protéomique de nouvelle génération, ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique exclusive visant à offrir aux entreprises du secteur biopharmaceutique une solution complète et optimisée pour l’analyse des protéines à haute sensibilité, depuis la découverte précoce de biomarqueurs protéiques et de cibles médicamenteuses jusqu’à l’enrichissement ciblé et la quantification des protéines dans le cadre d’études précliniques et d’essais cliniques. Cette collaboration renforce l’offre de services de Biognosys en matière de surveillance des biomarqueurs cliniques et de protéomique ciblée, lui permettant de soutenir ses clients biopharmaceutiques mondiaux grâce à des tests translationnels et validés pour les essais cliniques.

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys fournit des informations protéomiques approfondies et impartiales sur un large éventail de tissus et de fluides biologiques, permettant aux clients de détecter de nouveaux biomarqueurs en toute confiance. Ces découvertes peuvent être facilement transposées en tests ciblés grâce à la plateforme TrueSignature de Biognosys, qui s’appuie sur de solides capacités opérationnelles et a déjà été déployée avec succès dans le cadre de recherches précliniques et d’essais cliniques avec plusieurs partenaires biopharmaceutiques.

La technologie SISCAPA utilise des anticorps hautement spécifiques associés à la spectrométrie de masse pour enrichir et quantifier les peptides cibles, offrant ainsi une sensibilité, une spécificité et une reproductibilité sans précédent, même dans les échantillons biologiques les plus complexes.

Dans le cadre de ce partenariat, Biognosys devient le fournisseur privilégié de la technologie révolutionnaire d’enrichissement immunologique de SISCAPA pour les clients du secteur biopharmaceutique. Cette collaboration renforce considérablement les capacités de Biognosys, permettant une analyse des protéines hautement sensible, hautement précise et évolutive pour la surveillance des biomarqueurs cliniques.

Les clients biopharmaceutiques peuvent désormais bénéficier des avantages suivants :

Un partenaire unique et fiable, de la découverte des biomarqueurs à la mise en œuvre clinique

Une accélération des délais de développement et de validation des tests SISCAPA

Une sensibilité et une spécificité accrues pour la surveillance des biomarqueurs à faible abondance

Un soutien renforcé pour la recherche translationnelle et les essais cliniques

« SISCAPA est très heureux de travailler avec l’excellente équipe de Biognosys pour simplifier l’accès à la puissance transformationnelle de la spectrométrie de masse des protéines, de la découverte au développement de médicaments, jusqu’à la surveillance des biomarqueurs cliniques. En connectant directement nos technologies, nous pouvons fournir une feuille de route complète pour la compréhension des biomarqueurs protéiques, des cibles et des médicaments », a déclaré Leigh Anderson, Ph.D., PDG et fondateur de SISCAPA Assay Technologies.

« Chez Biognosys, nous nous engageons à fournir à nos partenaires biopharmaceutiques les solutions protéomiques les plus avancées et les plus robustes, de la découverte à l’application clinique. Cette collaboration avec SISCAPA réunit deux équipes de renommée mondiale afin de créer un flux de travail véritablement complet pour la quantification des protéines à haute sensibilité. En combinant nos forces, nous permettons à nos clients d’accélérer le développement de biomarqueurs et de traduire en toute confiance leurs découvertes en informations cliniques pertinentes », a déclaré Oliver Rinner, Ph.D., PDG et cofondateur de Biognosys.

À propos de SISCAPA Assay Technologies

SISCAPA Assay Technologies est spécialisée dans la quantification des protéines à haute sensibilité grâce à des protocoles basés sur la spectrométrie de masse. Leur plateforme innovante permet aux chercheurs et aux cliniciens d’obtenir des mesures précises essentielles au développement de biomarqueurs et au diagnostic clinique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SISCAPA.com

À propos de Biognosys

Biognosys est une société de recherche contractuelle (CRO) de premier plan spécialisée dans les services de protéomique pour la R&D en phase précoce jusqu’au suivi des biomarqueurs dans les essais cliniques. En partenariat avec les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques les plus innovantes au monde, Biognosys utilise des technologies brevetées uniques et la spectrométrie de masse haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit inégalés. Avec des laboratoires près de Zurich, en Suisse, et de Boston, dans le Massachusetts, Biognosys combine son expertise scientifique et la protéomique de nouvelle génération pour accélérer la découverte et le développement de médicaments, et soutient la recherche translationnelle et préclinique, ainsi que les essais cliniques pour une médecine de précision. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biognosys.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts médias

SISCAPA Assay Technologies

Morty Razavi, Ph.D., directeur des opérations

mrazavi@siscapa.com

Biognosys

Kristina Beeler, Ph.D., directrice du développement produit et du marketing

kristina.beeler@biognosys.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.