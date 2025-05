SISCAPA y Biognosys anuncian una colaboración estratégica para ofrecer soluciones integrales de cuantificación dirigida de proteínas de alta sensibilidad

Biofarmacia inspiradora con flujos de trabajo fluidos y de alta precisión, desde el descubrimiento de biomarcadores hasta el enriquecimiento dirigido y la cuantificación de proteínas para ensayos clínicos

WASHINGTON y ZÚRICH, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SISCAPA Assay Technologies, líder mundial en cuantificación de proteínas de alta sensibilidad, y Biognosys, pionera en proteómica de nueva generación, han anunciado hoy una colaboración estratégica exclusiva para ofrecer a los clientes de la industria biofarmacéutica una solución integral optimizada para el análisis de proteínas de alta sensibilidad, desde el descubrimiento temprano de biomarcadores proteicos y dianas farmacológicas hasta el enriquecimiento dirigido y la cuantificación de proteínas en estudios preclínicos y ensayos clínicos. Esta colaboración refuerza la oferta de servicios de monitorización de biomarcadores clínicos y proteómica dirigida de Biognosys, lo que permite a la empresa respaldar a sus clientes biofarmacéuticos globales con ensayos traslacionales y homologados para ensayos clínicos.

La plataforma TrueDiscovery de Biognosys ofrece información proteómica imparcial y en profundidad sobre una amplia variedad de tejidos y fluidos biológicos, lo que permite a los clientes descubrir nuevos biomarcadores con confianza. Estos descubrimientos pueden traducirse fácilmente en ensayos dirigidos gracias a la plataforma TrueSignature de Biognosys, que cuenta con sólidas capacidades operativas y ya se ha implantado con éxito en entornos de investigación preclínica y ensayos clínicos con varios socios biofarmacéuticos.

La tecnología de SISCAPA utiliza anticuerpos altamente específicos junto con espectrometría de masas para enriquecer y cuantificar los péptidos diana, logrando una sensibilidad, especificidad y reproducibilidad sin precedentes, incluso en las muestras biológicas más complejas.

En virtud de esta colaboración, Biognosys se convierte en el proveedor de servicios preferido para ofrecer la innovadora tecnología de enriquecimiento inmunológico de SISCAPA a los clientes biofarmacéuticos. Esta colaboración mejora sustancialmente las capacidades de Biognosys, lo que permite un análisis de proteínas de alta sensibilidad, alta precisión y escalable para el seguimiento de biomarcadores clínicos.

Los clientes biofarmacéuticos ahora pueden beneficiarse de:

Un único socio de confianza desde el descubrimiento de biomarcadores hasta la implantación clínica

Aceleración de los plazos de desarrollo y validación de los ensayos SISCAPA

Mayor sensibilidad y especificidad para la monitorización de biomarcadores de baja abundancia

Mayor apoyo a la investigación traslacional y a los ensayos clínicos

«SISCAPA está sumamente satisfecha de trabajar con el magnífico equipo de Biognosys para simplificar el acceso al poder transformador de la espectrometría de masas de proteínas, desde el descubrimiento hasta el desarrollo de fármacos y el seguimiento clínico de biomarcadores. Al conectar directamente nuestras tecnologías, podemos ofrecer una hoja de ruta perfecta para entender los biomarcadores, los objetivos y los fármacos proteicos», afirmó Leigh Anderson, doctor, consejero delegado (CEO) y fundador de SISCAPA Assay Technologies.

«En Biognosys, nos comprometemos a dotar a nuestros socios biofarmacéuticos de las soluciones proteómicas más avanzadas y robustas, desde el descubrimiento hasta la aplicación clínica. Esta colaboración con SISCAPA aúna a dos equipos de primer nivel para crear un flujo de trabajo verdaderamente integral para la cuantificación de proteínas de alta sensibilidad. Al integrar nuestras fortalezas, los clientes pueden acelerar el desarrollo de biomarcadores y plasmar con confianza sus descubrimientos en conocimientos clínicos de gran impacto», afirmó Oliver Rinner, doctor, consejero delegado (CEO) y cofundador de Biognosys.

Acerca de SISCAPA Assay Technologies

SISCAPA Assay Technologies se especializa en la cuantificación de proteínas de alta sensibilidad mediante flujos de trabajo basados en la espectrometría de masas. La innovadora plataforma de la empresa permite a los investigadores y médicos realizar mediciones precisas que son fundamentales para el desarrollo de biomarcadores y el diagnóstico clínico. Para obtener más información, visite www.SISCAPA.com

Acerca de Biognosys

Biognosys es una empresa líder en investigación por contrato (CRO) especializada en servicios de proteómica para la I+D en fases iniciales hasta el seguimiento de biomarcadores en ensayos clínicos. En colaboración con las empresas biotecnológicas y farmacéuticas más innovadoras del mundo, Biognosys utiliza tecnologías exclusivas patentadas y espectrometría de masas de alta resolución para cuantificar miles de proteínas con una precisión, profundidad y rendimiento sin igual. Con laboratorios cerca de Zúrich (Suiza) y Boston (Massachusetts), Biognosys combina la experiencia científica y la proteómica de nueva generación para acelerar el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, y apoya la investigación traslacional y preclínica, así como los ensayos clínicos para la medicina de precisión. Para obtener más información, visite www.biognosys.com

Contactos de medios

SISCAPA Assay Technologies

Morty Razavi, director, director de operaciones (COO)

mrazavi@siscapa.com

Biognosys

Kristina Beeler, doctora y directora de desarrollo de productos y marketing

kristina.beeler@biognosys.com

