Wagi ang IUX bilang Pinakamahusay na Forex Broker para sa Low Spread at Tech sa Risk Mgt sa GLOBAL BRANDS AWARDS 2025

Nanalo ang IUX ng Best Forex Broker for Low Spread at Risk Management Tech sa Global Brands Awards 2025—isang tagumpay sa propesyonal na trading!

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Naabot muli ng IUX ang isa pang mahalagang tagumpay sa larangan ng pananalapi matapos nitong manalo ng dalawang prestihiyosong parangal sa Global Brands Award, Asia 2025,: Pinakamahusay na Forex Broker para sa mga Low Spread at Pinakamahusay na Forex Broker sa Teknolohiya ng Pamamahala ng Panganib.

Ipinapakita ng mga parangal ang patuloy na dedikasyon ng IUX sa pagbibigay ng mahusay na kondisyon sa pagte-trade, makabagong imprastruktura sa teknolohiya, at suporta sa pamamahala ng panganib para sa mga trader sa buong mundo.

Sa pagkilalang ito, sinabi ni Alex Delarue, Regional Commercial Director (APAC) of IUX: “Ikinararangal naming makitang kinilala ang IUX para sa mga bagay na pinakamahalaga sa mga propesyonal na trader: mga tight spread, matalinong proteksyon laban sa panganib, at maayos na execution ng mga trade. Pinapatunayan ng mga parangal na ito ang aming estratehiya na inuuna ang propesyonalismo, transparency, at teknolohiya sa lahat ng aming ginagawa. Isang karangalan ito—at nagsisimula pa lang kami. “

Idinisenyo para matugunan ang pangangailangan ng mga propesyonal na trader, ang MetaTrader 5 platform na inaalok ng IUX ay may mga narrower floating spread at flexible na stop-loss setting, na sinusuportahan ng high-performance na global server network para sa mabilis na pag-execute ng mga trade. Nakikinabang ang mga trader mula sa maayos at mabilis na kapaligiran sa pagte-trade na sinusuportahan ng maaasahang imprastruktura at hindi pabago-bagong pagpepresyo.

Inuuna ng IUX ang kaligtasan ng mga kliyente sa pamamagitan ng mga pangunahing mekanismo tulad ng paghihiwalay ng mga pondo ng kliyente, na tinitiyak na nakahiwalay ang pera ng kliyente mula sa pondo ng kumpanya, at proteksyon laban sa negatibong balanse, na nagtitiyak na limitado lang ang pagkatalo ng mga trader sa kanilang balanse sa account. Pinananatili rin ng kumpanya ang transparency sa pamamagitan ng mga feature tulad ng live spread feed, na nagbibigay-daan sa mga trader para suriin ang husay nito.

Itinatag ang Global Brands Awards para kilalanin ang mga kumpanya sa iba't ibang sektor, kabilang ang Pananalapi, Edukasyon, Hospitality, Lifestyle, Sasakyan, at Teknolohiya. Layunin ng mga parangal na parangalan ang mga organisasyon na nagpapakita ng tuloy-tuloy na kalidad ng serbisyo, inobasyon, at kahusayan sa operasyon sa kanilang mga industriya.

Patuloy na nakatutok ang IUX sa pagpapabuti ng kapaligiran nito sa pagte-trade sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng teknolohiya at mga serbisyo, tinitiyak na may access ang mga kliyente sa maaasahan, transparent, at nakakatulong na kondisyon sa pagte-trade.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa IUX at mga serbisyo nito, pakibisitahin ang: IUX.

Tungkol sa IUX

Ang IUX ay isang global trading platform na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga instrumento sa pananalapi. Nagbibigay ang kumpanya ng mga serbisyo sa pagte-trade na nakatuon sa mga mahusay na kondisyon sa pagte-trade, makabagong teknolohiya sa pagsasagawa ng mga trade, at tuloy-tuloy na suporta sa mga kliyente, na naglalayong matugunan ang patuloy na pagbabago ng pangangailangan ng mga trader sa buong mundo.



