Deca annuncia un accordo con IBM per portare la produzione di interposer fan-out ad alta densità in Nord America

TEMPE, Arizona, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deca Technologies ha annunciato oggi la firma di un accordo con IBM per l'implementazione delle tecnologie M-Series™ e Adaptive Patterning® di Deca nell'impianto di packaging avanzato di IBM a Bromont, in Quebec. L'accordo prevede l'implementazione da parte di IBM di una linea di produzione ad alto volume incentrata sulla tecnologia M-Series Fan-out Interposer Technology (MFIT™) di Deca.

Questa collaborazione si basa sulla strategia di IBM di sviluppare le proprie funzionalità di packaging avanzate. Lo stabilimento di IBM a Bromont, in Canada, è uno dei più grandi siti di test e assemblaggio di semiconduttori del Nord America e da oltre cinquantanni è in prima linea nell'innovazione nel settore del packaging. I recenti investimenti per espandere le capacità del sito lo hanno reso un hub critico per il packaging ad alte prestazioni e l'integrazione dei chiplet, supportando tecnologie come MFIT che sono essenziali per le applicazioni di IA, HPC e data center.

La piattaforma M-Series di Deca è la tecnologia di packaging fan-out con i più alti volumi al mondo, con oltre sette miliardi di unità M-Series spedite. MFIT si basa su questa base collaudata, integrando bridge die incorporati per l'ultima integrazione di processore e memoria nei chip, garantendo connessioni ad alta densità e bassa latenza tra i chiplet. MFIT fornisce un'alternativa economicamente vantaggiosa agli interposer in silicio completo, offrendo una migliore integrità del segnale, una maggiore flessibilità di progettazione e il formato scalabile necessario per dispositivi IA, HPC e data center sempre più grandi.

Questa collaborazione riflette l'impegno comune di IBM e Deca per lo sviluppo della prossima generazione di packaging per semiconduttori. La combinazione tra le soluzioni di packaging avanzate di IBM e la tecnologia collaudata di Deca consente alle due aziende di ampliare la catena di fornitura globale per il futuro dell'integrazione dei chiplet ad alte prestazioni e dei sistemi di calcolo avanzati.

“I sistemi di packaging avanzati e la tecnologia chiplet sono fondamentali per offrire soluzioni di calcolo più veloci ed efficienti nell'era dell'IA. Deca contribuirà a garantire che lo stabilimento IBM di Bromont rimanga all'avanguardia in queste innovazioni, rafforzando il nostro impegno nell'aiutare i clienti a immettere i prodotti sul mercato più velocemente e a fornire prestazioni migliori per l'IA e le applicazioni ad alto contenuto di dati”, ha dichiarato Scott Sikorski, Responsabile dello Sviluppo Commerciale di chiplet e sistemi di packaging avanzati di IBM.

“La ricca storia di IBM nell'innovazione dei semiconduttori e nelle soluzioni di packaging avanzate la rende un partner ideale che garantirà a MFIT una produzione di grandi volumi”, ha dichiarato Tim Olson, fondatore e CEO di Deca. “Siamo entusiasti di questa collaborazione che consentirà di portare questa tecnologia di interposer avanzata nell'ecosistema nordamericano”.

Informazioni su Deca Technologies

Deca è un fornitore leader di tecnologie di packaging avanzate con tecnologia fan-out M-Series™ e l'Adaptive Patterning® per l'industria dei semiconduttori. Le tecnologie di prima generazione di Deca hanno fornito una qualità e un'affidabilità, eccezionali, portandola a diventare la tecnologia fan-out in grado di offrire i volumi più alti del settore, con oltre sette miliardi di dispositivi spediti ai principali smartphone di tutto il mondo. Con la crescita della Gen 2 che punta ai chiplet e all'integrazione eterogenea, le tecnologie Deca stanno emergendo come standard chiave di riferimento futuro per il settore. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.thinkdeca.com .

Contatto per i media Deca: Stephanie Quinn | 480.316.8370 | squinn@kiterocket.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24816afc-c2b4-41e2-830e-dd9660aef676/it

IBM Bromont Stabilimento IBM di Bromont

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.