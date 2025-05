Bitget lança transmissão ao vivo, acelerando o engajamento em tempo real para criadores de conteúdo cripto

VICTORIA, Seychelles, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, anunciou um recurso ao vivo que aumenta a interação em tempo real entre os criadores de conteúdo e seu público. Com esse recurso, criadores de conteúdo, influenciadores e traders profissionais podem entrar ao vivo, incluindo compartilhamento de tela contínuo, streaming de áudio e recursos de hospedagem compartilhada, permitindo que os criadores se envolvam diretamente com sua comunidade. Além disso, a plataforma integra recursos de recomendação de tokens, permitindo que os espectadores explorem e negociem criptomoedas sem esforço durante as sessões ao vivo.

Esse recurso está de acordo com a estratégia da Bitget de fornecer aos criadores uma variedade de ferramentas que facilitam a entrega de conteúdo exclusivo e o envolvimento do público. Com o lançamento de recursos integrados, como bate-papo em tempo real, opções de agendamento e disponibilidade de repetição, a plataforma garante que o conteúdo permaneça acessível e interativo além da transmissão ao vivo.

"A criptomoeda é um ecossistema financeiro extremamente acelerado, onde o crescimento e a perda acontecem em minutos e segundos. O recurso ao vivo cria uma economia gig para os criadores de conteúdo fornecerem uma experiência interativa para nossos usuários, ao mesmo tempo em que colhem os benefícios do copy-trading, permitindo que eles tenham uma fonte alternativa de renda passiva por meio de sua comunidade. Nosso objetivo aqui é fornecer aos colaboradores e usuários de nossa comunidade produtos que ressoem com seus requisitos de trading", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O recurso AO VIVO apresenta oportunidades de monetização para os criadores. Por meio de mecanismos de referência e promoções de tokens durante as sessões ao vivo, os criadores podem gerar receita enquanto expandem seu alcance. A Bitget planeja apoiar os criadores com atividades promocionais, incluindo políticas de suporte de tráfego e eventos temáticos ao vivo, para maximizar a visibilidade e o envolvimento do público.

Com o recurso Bitget Live, os usuários podem acessar uma experiência de streaming imersiva, projetada para elevar a qualidade e o imediatismo do conteúdo focado em criptomoedas. O público pode participar de sessões lideradas por criadores que oferecem mergulhos profundos nas tendências do mercado, insights de negociação e análise de projetos. Com recursos como engajamento de voz em tempo real, projeção de tela e hospedagem de vários alto-falantes, a plataforma permite que os criadores forneçam transmissões interativas. O recurso ao vivo também permite que os usuários agendem transmissões com antecedência, acessem replays anteriores e interajam com tokens listados no meio da sessão por meio de prompts de negociação instantâneos – tudo em um espaço dedicado habilitado para bate-papo que incentiva o diálogo contínuo e o crescimento da comunidade.

O Bitget ao vivo se soma a um conjunto crescente de ferramentas focadas em criadores, incluindo o primeiro programa de afiliados on-chain do setor, que oferece descontos de até 40%. Emparelhado com iniciativas como Strategy Plaza e Insights, a Bitget continua a construir um ecossistema que prioriza os criadores, onde a monetização, o engajamento e a experiência do usuário são perfeitamente integrados.

Para começar a transmitir ao vivo na Bitget, acesse aqui.

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multi-chain de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de token, NFT Marketplace, navegador de DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

