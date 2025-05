Bitget lance la diffusion en direct, renforçant l’engagement en temps réel pour les créateurs de contenu crypto

VICTORIA, Seychelles, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3, a annoncé le lancement d’une fonctionnalité de diffusion en direct destinée à renforcer l’interaction en temps réel entre les créateurs de contenu et leur public. Grâce à cette fonctionnalité, les créateurs de contenu, influenceurs et traders professionnels peuvent diffuser en direct, avec notamment le partage d’écran fluide, la diffusion audio, ainsi que des capacités de co-animation, leur permettant d’interagir directement avec leur communauté. Par ailleurs, la plateforme intègre une fonction de recommandation de jetons, permettant aux spectateurs d’explorer et de trader des cryptomonnaies facilement pendant les sessions en direct.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans la stratégie de Bitget, qui vise à fournir aux créateurs une gamme d’outils facilitant la diffusion de contenu exclusif et l’engagement de leur audience. Avec le lancement de fonctionnalités intégrées comme le chat en temps réel, les options de planification et la possibilité de revoir les diffusions, la plateforme garantit un accès continu et une interactivité qui se prolongent au-delà du direct.

« L’écosystème crypto est extrêmement rapide, avec des hausses et des baisses qui se produisent en quelques minutes, voire en quelques secondes. La fonctionnalité Live crée une économie de type « gig economy » pour les créateurs de contenu, leur permettant d’offrir une expérience interactive aux utilisateurs tout en bénéficiant du copy-trading. Cela leur offre une source de revenus passive alternative grâce à leur communauté. Notre objectif est de proposer aux contributeurs et aux utilisateurs de notre communauté des produits qui répondent à leurs besoins en matière de trading », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

La fonctionnalité LIVE offre des opportunités de monétisation aux créateurs. Grâce aux mécanismes de parrainage et aux promotions de jetons pendant les sessions en direct, les créateurs peuvent générer des revenus tout en élargissant leur audience. Bitget prévoit de soutenir les créateurs par des actions promotionnelles, notamment des politiques de soutien au trafic et des événements en direct à thème, afin de maximiser leur visibilité et l’engagement du public.

Avec Bitget Live, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience de streaming immersive, conçue pour renforcer la qualité et l’immédiateté du contenu axé sur les cryptomonnaies. Les spectateurs peuvent rejoindre des sessions animées par des créateurs qui proposent des analyses approfondies des tendances du marché, des stratégies de trading et des projets. Grâce à des fonctionnalités telles que l’interaction vocale en temps réel, la projection d’écran et l’animation à plusieurs intervenants, la plateforme permet aux créateurs de proposer des diffusions interactives. La fonctionnalité Live permet également aux utilisateurs de planifier des diffusions à l’avance, d’accéder aux rediffusions, et d’interagir avec des jetons référencés pendant les sessions via des incitations de trading instantanées – le tout dans un espace dédié avec messagerie intégrée favorisant le dialogue continu et la croissance de la communauté.

Bitget Live vient enrichir une suite croissante d’outils dédiés aux créateurs, avec notamment le tout premier programme d’affiliation on-chain de l’industrie, offrant jusqu’à 40 % de remise. Associé à des initiatives telles que Strategy Plaza et Insights, Bitget continue de développer un écosystème centré sur les créateurs, où monétisation, engagement et expérience utilisateur sont parfaitement intégrés.

Pour commencer à diffuser en direct sur Bitget, rendez-vous ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT, un navigateur DApp, et bien plus encore.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5316ea7a-6970-4a94-aee0-36b456cf27c6

