AEM Memperluas Akses kepada Ekosistem SLT dan Burn-In yang Terbukti dalam Pengeluaran untuk Pelanggan Pengkomputeran Termaju

Kerjasama dengan Intel Foundry membuka akses kepada ekosistem ujian SLT dan Burn-In yang terbukti berfungsi serta kejuruteraan ujian, mempercepatkan masa ke pasaran bagi pelanggan tanpa kilang

SINGAPURA, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AEM Holdings Ltd. (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP) hari ini mengumumkan bahawa ia sedang bekerjasama dengan Intel Foundry untuk meluaskan akses kepada keupayaan System-Level Test (SLT) dan Burn-Innya yang sedia ada, disesuaikan untuk peranti pengkomputeran termaju kepada asas pelanggan Intel Foundry. Dibina atas kerjasama berdekad-dekad, AEM dan Intel Foundry telah membangunkan salah satu ekosistem SLT serta Burn-In yang paling meluas dan matang.

Apabila cip semakin kompleks, terutamanya dalam aplikasi pengkomputeran berprestasi tinggi (HPC) dan kecerdasan buatan (AI), keperluan untuk penyelesaian ujian Burn-In dan SLT menjadi lebih kritikal berbanding sebelum ini, bagi memastikan liputan ujian sambil mengurangkan kos ujian keseluruhan. Dilaksanakan selepas proses pemasangan pakej termaju, ujian Burn-In dan SLT memastikan cip memenuhi piawaian kebolehpercayaan dan prestasi dalam persekitaran dunia sebenar — langkah penting untuk mengurangkan kegagalan di lapangan dan menambah baik kualiti produk. Kerjasama antara AEM dan Intel Foundry menawarkan penyelesaian yang terbukti serta hala tuju strategik, menyediakan kawalan haba yang tepat dan keupayaan pengesahan untuk peranti generasi akan datang, dengan spesifikasi termasuk kuasa melebihi 2,000 watt dan sokongan untuk saiz pakej melebihi 200mm x 200mm.

Melalui kerjasama ini, AEM menyediakan unit ujian boleh dikonfigurasi khusus peranti, pengendali maju dan bahan habis pakai, PiXL™ Active Thermal Control (ATC), serta sokongan perisian dan aplikasi untuk papan asli pelanggan — menyampaikan pendekatan bersepadu sepenuhnya bagi pelaksanaan SLT dan Burn-In. Ini melengkapi rangkaian perkhidmatan menyeluruh Intel Foundry, termasuk automasi kilang, pengurusan data ujian adaptif, penyelesaian Burn-In Board (BIB) siap guna, pembangunan program ujian, integrasi papan pelanggan serta sokongan penuh untuk penyahpepijat dan pelaksanaan produk.

Manfaat utama pelanggan merangkumi:

Masa ke pasaran yang lebih pantas: Dibina di atas platform berskala yang terbukti dalam pengeluaran dan digunakan di kilang berkapasiti tinggi. Disokong oleh jurutera global AEM dan Intel Foundry dalam penyepaduan perkakasan, reka bentuk bahan habis guna ujian, pembangunan perisian serta jurutera aplikasi ujian.

Dibina di atas platform berskala yang terbukti dalam pengeluaran dan digunakan di kilang berkapasiti tinggi. Disokong oleh jurutera global AEM dan Intel Foundry dalam penyepaduan perkakasan, reka bentuk bahan habis guna ujian, pembangunan perisian serta jurutera aplikasi ujian. Perbelanjaan Modal yang Lebih Rendah: Infrastruktur baharu yang minimum diperlukan, memanfaatkan pangkalan pemasangan yang telah sedia ada dengan ribuan sistem di seluruh dunia.

Infrastruktur baharu yang minimum diperlukan, memanfaatkan pangkalan pemasangan yang telah sedia ada dengan ribuan sistem di seluruh dunia. Ekosistem Kejuruteraan dan Pengeluaran Berasaskan AS: Pasukan tempatan dari kedua-dua syarikat membolehkan pelaksanaan pantas dan menyokong kelayakan berasaskan piawaian, termasuk High Temperature Operating Life (HTOL).



"Dengan seni bina berasaskan chiplet yang mentakrifkan semula penyepaduan dan jangkaan prestasi, ekosistem SLT dan Burn-In terbuka kami yang - dibangunkan bersama AEM -menyediakan pengeluar semikonduktor dengan laluan pantas dan berskala ke arah pengeluaran berkualiti tinggi. Kerjasama ini mempertingkatkan liputan ujian, mempercepatkan masa ke pasaran serta memastikan kebolehpercayaan yang diperlukan untuk aplikasi AI dan HPC," kata Mark Gardner, Naib Presiden, Intel Foundry Services, Package and Test Business Group.

"Apabila permintaan prestasi meningkat dan penyepaduan chiplet menjadi norma baharu, pengeluar memerlukan lebih daripada sekadar alat—mereka memerlukan ekosistem yang terbukti berkesan. Bersama Intel Foundry, kami membantu pelanggan mengurangkan kos modal, mempercepatkan kelayakan dan mendapat manfaat daripada kerjasama kejuruteraan yang mendalam untuk kejayaan produk," kata Amy Leong, Ketua Pegawai Eksekutif AEM Holdings Ltd.

Perihal AEM Holdings Ltd.

AEM merupakan peneraju global dalam inovasi ujian. Kami menyediakan penyelesaian ujian semikonduktor dan elektronik yang paling komprehensif berdasarkan teknologi, proses serta sokongan pelanggan terbaik dalam kelasnya. AEM boleh ditemui di seluruh dunia merentasi Asia, Eropah dan Amerika Syarikat. Dengan kilang pembuatan yang terletak di Singapura, Malaysia (Pulau Pinang), Indonesia (Batam), Vietnam, Finland (Lieto), Korea Selatan dan Amerika Syarikat (Tempe) serta rangkaian sokongan kejuruteraan global, pejabat jualan, rakan kongsi dan pengedar, kami menawarkan kepada pelanggan kami ekosistem inovasi ujian dan sokongan yang kukuh serta berdaya tahan.

AEM Holdings Ltd. disenaraikan di papan utama Bursa Singapura (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP). Ibu pejabat AEM terletak di Singapura.

Kenyataan Safe Harbor

Dokumen ini mengandungi kenyataan prospektif, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai kerjasama AEM Holdings Ltd. dengan Intel Foundry, keupayaan dan manfaat ekosistem System-Level Test (SLT) dan Burn-In serta hasil yang dijangkakan untuk pelanggan. Kenyataan prospektif ini berdasarkan jangkaan, unjuran dan andaian semasa mengenai peristiwa masa depan dan tertakluk kepada risiko, ketidakpastian serta faktor lain yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau tersirat dalam kenyataan tersebut. Faktor yang boleh menyebabkan perbezaan besar hasil sebenar termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perubahan dalam keadaan pasaran, kemajuan teknologi, tekanan persaingan dan perubahan peraturan. AEM Holdings Ltd. tidak mempunyai kewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula mana-mana kenyataan prospektif, sama ada akibat daripada maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Hubungan Media

AEM Holdings Ltd. Nama: Lisa Schwartz, Pengarah Pemasaran E-mel lisa.schwartz@aem.com.sg Telefon Pejabat 1.480.566.6605

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.