Further strengthening of strategic cooperation between Serbia, UAE

Званични сајт Владе Србије преноси писану изјаву премијера Вучића у целини: "Као председник Владе Републике Србије навикао сам и мој посао је да трпим бројне неистине, али никада нисам помислио да ће било коме на кугли земаљској пасти на памет да, као оружје у борби против држава или лидера других држава, користи најбруталније лажи и нападе на нечије породице. Наиме, хрватски "Јутарњи лист", иначе близак највишим круговима власти у Хрватској, а ваљда услед политичких пораза које су доживели после напада на Србију, објавили су текст у коме се ругају убијеним члановима породице Вучић, говорећи како их усташе, уствари, нису побиле. Истине ради, и због поштовања бројних убијених људи, дужан сам да саопштим следеће: Оца мога оца, Анђелка, једног од најбогатијих српских домаћина у селу Чипуљић, усташе су одвеле у првој групи и недуго затим ликвидирале. Мој отац га никада није ни видео јер се родио након његове смрти. Убили су га, а нама су као породици позната имена усташких кољача који су у томе учествовали, и потказивача и непосредних извршилаца. Такође, убијени су и Стево Вучић, Илија Вучић, Ђорђо и Рајко Вучић, најближа фамилија мога оца. Сви су убијени на почетку Другог светског рата. У последњем рату, с почетка 90-тих, од хрватске гранате страдао је Дојчин Вучић. На страни моје баке, очеве мајке, породица Куновац, страдао је још већи број људи, који су убијени само зато што су Срби. Убијени од усташке руке у мојој фамилији броје се десетинама. У последњем рату све куће Вучића, као једне од најугледнијих српских породица, срушене су и спаљене. То су, такође, обавили хрватски јунаци јер камени зидови нису могли сами да се бране. На крају, не мислим да сам мање или више вредан због тога што сам Србин православне вере. И поред свега што се мојој породици догодило, веома поштујем и Хрвате и све људе католичке вероисповести и желим да нам се никада не понове ни 1941. ни 1991. година. Онима који бране усташе и који прикривају њихове злочине желим мање мржње и верујем да ће схватити и разумети да прљавим нападима и бесмисленим измишљотинама нису донели ништа добро ни својој земљи, ни својој будућности. Срби и Хрвати имају бољу и другачију будућност од оне коју им желе поједини медијски и политички посленици из Хрватске", наводи се у изјави премијера Србије.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.