TrueCommerce EDI opnår SAP®-certificeret integration med SAP S/4HANA® Cloud RISE

KØBENHAVN, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce meddeler i dag, at virksomhedens EDI-integration til SAP S/4HANA® Cloud RISE nu er SAP®-certificeret. Integrationen understøtter versioner fra 2023 og frem af S/4HANA Cloud Private Edition og supplerer TrueCommerces eksisterende SAP-certificerede EDI-integration med SAP S/4HANA Cloud Public Edition.

"Med denne certificering til SAP S/4HANA Cloud Private bygger vi videre på succesen med vores integration til den offentlige cloud-version og udvider vores EDI til virksomheder, der bruger S/4HANA Cloud,” udtaler Ryan Tierney, SVP of Product hos TrueCommerce – en global udbyder af løsninger indenfor integration, trading partners og optimering af supply chain. “Vi fortsætter med at udvikle vores portefølje og har altid fremtiden for øje – med innovative muligheder for integration, der giver vores kunder fleksibilitet til at vælge den løsning, der bedst matcher deres behov og støtter deres vækststrategi.”

Vigtige funktioner og fordele ved TrueCommerce EDI-integration til SAP S/4HANA Cloud Private Edition inkluderer:

Øget effektivitet og overholdelse af krav: Integrationen automatiserer udvekslingen af vigtige forretningsdokumenter, reducerer manuelle processer og mindsker risikoen for fejl.

Integrationen automatiserer udvekslingen af vigtige forretningsdokumenter, reducerer manuelle processer og mindsker risikoen for fejl. Understøttelse af Advanced Shipping Notice (ASN): Opfyldelse af handelspartneres krav er afgørende. TrueCommerces løsning understøtter forskellige typer ASN og sikrer høj grad af compliance.

Opfyldelse af handelspartneres krav er afgørende. TrueCommerces løsning understøtter forskellige typer ASN og sikrer høj grad af compliance. Behandling af data: Muliggør overførsler af store datamængder samtidig – hvilket reducerer forsinkelser og forbedrer svartider.

Muliggør overførsler af store datamængder samtidig – hvilket reducerer forsinkelser og forbedrer svartider. Integrerede dokumentflows: Løsningen understøtter hele ‘order to cash’, indkøbs- og lagerstyringsprocessen og bidrager til en mere strømlinet supply chain.

Løsningen understøtter hele ‘order to cash’, indkøbs- og lagerstyringsprocessen og bidrager til en mere strømlinet supply chain. Dropshipping og e-handel: TrueCommerce understøtter dropshipping-ordrer og integration med flere salgskanaler, så virksomheder hurtigt kan tilpasse sig markedets behov.



The SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) har certificeret, at TrueCommerces EDI-integration til SAP S/4HANA Cloud Private Edition (version 8.12.2.110) er integreret med RISE with SAP S/4HANA Cloud ved hjælp af standardintegrationsteknologier.

Om TrueCommerce

TrueCommerce Danmark er Nordens førende leverandør af EDI og har specialiseret sig i B2B-samhandel mellem detailvirksomheder, grossister og producenter. Med kontorer på tværs af Europa og USA tilbyder TrueCommerce en global EDI-løsning med lokal support til virksomheder med selskaber i flere lande. Som kunde hos TrueCommerce får du adgang til et globalt samhandelsnetværk. TrueCommerce Denmark har mere end 35 års erfaring med EDI, og vi tilbyder en af markedets mest skalerbare og pålidelige løsninger med 99,8% oppetid. Vores e-faktureringsløsning gør det muligt for virksomheder med selskaber i hele Europa og globalt at overholde lokale krav, når de sender elektroniske fakturaer. Besøg www.truecommerce.com for at få mere at vide.

TrueCommerce er et varemærke tilhørende True Commerce, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

SAP og andre SAP-produkter og -tjenester nævnt heri samt deres respektive logoer er varemærker eller registrerede varemærker for SAP SE i Tyskland og andre lande. Se https://www.sap.com/copyright for yderligere information og meddelelser om varemærker. Alle andre produkter og servicenavne, der er nævnt, er varemærker for deres respektive virksomheder.

For mere information for pressen: Tara Lefave Stred truecommerce@threeringsinc.com

