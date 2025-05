TrueCommerce EDI erhält SAP-Zertifizierung für RISE with SAP S/4HANA Cloud

PITTSBURGH / ISMANING BEI MÜNCHEN, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce hat für seine EDI-Lösung eine SAP®-Zertifizierung für die Integration mit RISE with SAP S/4HANA® Cloud erhalten. Die Integration unterstützt die Versionen 2023 und neuere der S/4HANA Cloud Private Edition und ergänzt die bereits bestehende SAP-zertifizierte EDI-Integration von TrueCommerce mit der SAP S/4HANA Cloud Public Edition.

„Aufbauend auf unsere EDI-I tegration mit der SAP S/4HANA Cloud Public erweitert diese jüngste Zertifizierung für die SAP S/4HANA Cloud Private unser Angebot an EDI-Integrationen für Unternehmen, die sich auf dem Weg der digitalen Transformation mit S/4HANA Cloud befinden“, erklärt Ryan Tierney, SVP of Product bei TrueCommerce, einem globalen Anbieter von Lösungen für Supply-Chain-Konnektivität, Handelspartnerintegration und Omnichannel-Management. „Wir erweitern unser Portfolio kontinuierlich und bieten unseren Kunden modernste Optionen und die Flexibilität, den Integrationsansatz zu wählen, der am besten zu ihren spezifischen Geschäftsanforderungen passt und sie langfristig auf Wachstum ausrichtet.“

Wichtige Funktionen und Vorteile der TrueCommerce EDI-Integration für SAP S/4HANA Cloud Private Edition sind:

Verbesserte Effizienz und Compliance: Die Integration optimiert Geschäftsabläufe durch Automatisierung des Austauschs kritischer Geschäftsdokumente, reduziert manuelle Prozesse und minimiert Fehlerquellen.

Die Integration optimiert Geschäftsabläufe durch Automatisierung des Austauschs kritischer Geschäftsdokumente, reduziert manuelle Prozesse und minimiert Fehlerquellen. Unterstützung von Advanced Shipping Notice (ASN): Compliance mit den Anforderungen von Handelspartnern ist entscheidend; die TrueCommerce-Lösung unterstützt verschiedene ASN-Typen und gewährleistet damit eine robuste Compliance.

Compliance mit den Anforderungen von Handelspartnern ist entscheidend; die TrueCommerce-Lösung unterstützt verschiedene ASN-Typen und gewährleistet damit eine robuste Compliance. Multi-Threading-Funktionalität: Diese Funktion ermöglicht den gleichzeitigen Austausch mehrerer großer Transaktionen, was zu weniger Verzögerungen und schnellerer Verarbeitung führt.

Diese Funktion ermöglicht den gleichzeitigen Austausch mehrerer großer Transaktionen, was zu weniger Verzögerungen und schnellerer Verarbeitung führt. Integrierte Dokumente: Die Integration bietet umfassende Unterstützung für Order-to-Cash-, Procure-to-Pay- und Lagerverwaltungs-Workflows und vereinfacht so die Lieferkettenprozesse.

Die Integration bietet umfassende Unterstützung für Order-to-Cash-, Procure-to-Pay- und Lagerverwaltungs-Workflows und vereinfacht so die Lieferkettenprozesse. Drop Shipping und eCommerce: TrueCommerce unterstützt Drop-Ship-Aufträge und integriert mehrere Vertriebskanäle, sodass Unternehmen schnell auf Marktanforderungen reagieren können.



Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat bestätigt, dass die TrueCommerce EDI-Integration für SAP S/4HANA Cloud Private Edition (Versionsnummer 8.12.2.110) unter Verwendung von Standardintegrationstechnologien mit RISE with SAP S/4HANA Cloud integriert ist.

Über TrueCommerce

Bei TrueCommerce unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Lieferkettenleistung zu optimieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Über eine einzige Verbindung zu unserem leistungsstarken, globalen Supply-Chain-Netzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI – sie erhalten Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme verbindet.

Unsere cloudbasierten Managed-Services ermöglichen es Unternehmen, ein durchgängiges Lieferkettenmanagement zu realisieren, Lieferprozesse zu vereinfachen und Abläufe effizienter zu gestalten. Mit über 25 Jahren Erfahrung und einer verlässlichen Partnerschaft hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr volles Supply-Chain-Potenzial auszuschöpfen – heute und in Zukunft – dank unseres integrationsunabhängigen Netzwerks.



Deshalb vertrauen Tausende Unternehmen – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu globalen Fortune-100-Konzernen – in unterschiedlichsten Branchen auf uns. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com/de/.

TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

SAP sowie andere hier genannte SAP-Produkte und -Services sowie deren jeweilige Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Hinweise zu Markenrechten finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

