Duck Creek Technologies annonce la nomination de Tyler Jones au poste de directeur marketing

Tyler Jones, cadre expérimenté en marketing et technologie, rejoint Duck Creek Technologies

BOSTON, 19 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, fournisseur mondial de solutions intelligentes définissant l’avenir de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), annonce la nomination de Tyler Jones à la direction marketing. Sa mission est de superviser les stratégies marketing et de marque relatives au pilotage du développement de Duck Creek à l’échelle mondiale et à son leadership en matière de logiciels et de services d’assurance IARD.

Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies, observe que « Tyler est un spécialiste du marketing et un leader chevronné qui sait comment apporter de la valeur à nos clients et à notre écosystème de partenaires ». « Sa vaste expérience réunit la création et la mise à l’échelle d’organisations marketing de classe mondiale pour le compte d’entreprises de logiciels basés sur le cloud. Je suis ravi de l’accueillir au sein de notre équipe et me réjouis de travailler avec lui pour accélérer notre croissance et renforcer notre position de leader sur le marché. »

Fort de plus de vingt ans d’expérience à la croisée de la technologie, de l’assurance et de l’expérience client, Tyler rejoint Duck Creek après avoir travaillé chez CLARA Analytics, entreprise pour laquelle il a dirigé des initiatives de croissance et des programmes de partenariat commercial favorisant l’adoption de solutions alimentées par l’Intelligence Artificielle.

« C’est un honneur et un plaisir de rejoindre Duck Creek en cette période charnière pour le secteur de l’assurance », a déclaré Tyler Jones. « Duck Creek est une société visionnaire qui transforme le mode de fonctionnement et de service à la clientèle des assureurs. Je suis impressionné par la culture d’entreprise, mais aussi par les produits et l’approche centrée sur le client. Je suis impatient de collaborer avec les talentueuses équipes et partenaires pour développer notre marque, impliquer nos utilisateurs et produire des résultats. »

Tyler a occupé des postes clés chez Kaiser Permanente et AIG, pour lesquels il a mené des transformations numériques à grande échelle. Chez Kaiser Permanente, il s’est occupé d’une refonte pluriannuelle de 250 millions de dollars du cycle de revenus et des systèmes de facturation médicale des consommateurs. En tant que responsable de la stratégie des données au niveau mondial pour AIG, il s’est concentré sur l’exploitation des données dans le but d’éclairer les décisions stratégiques et améliorer les expériences des clients.

Chez CLARA Analytics, Tyler a continué à mettre en place des stratégies centrées sur le client, en veillant à ce que ces derniers profitent au maximum des avantages de la plateforme d’IA de l’entreprise. Son leadership a joué un rôle déterminant dans la mission de CLARA, qui consiste à fournir un retour sur investissement probant aux clients dans les mois suivant la mise en œuvre.

Jones est titulaire d’un diplôme de premier cycle en marketing de l’Université de l’Utah et d’une Maîtrise en administration des affaires de l’École de Commerce Anderson de l’Université de Californie.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée , et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand . Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.duckcreek.com . Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour consulter nos actualités : LinkedIn et X .

Contact médias :

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.