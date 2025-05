Axonaut présente les résultats de son observatoire de la trésorerie des TPE et PME françaises pour le premier trimestre 2025

Selon les dernières données publiées par l’Observatoire de la trésorerie des TPE et PME d’Axonaut, la santé financière des très petites et moyennes entreprises continue de se dégrader par rapport à des années précédentes.

Il y a eu une légère amélioration de la trésorerie pour les TPE et PME pendant le premier trimestre de 2025. Les impayés augmentent de 2 % (28 684 euros en janvier contre 29 359 en avril) et la trésorerie augmente d’environ 3 % (15 782 euros en janvier contre 16 230 euros en avril).

Même si une légère amélioration est observée à court terme, l’éditeur de solutions de gestion pour TPE/PME, Axonaut, dresse un bilan globalement négatif pour cette édition, en comparaison avec les résultats du premier trimestre 2024.

Dans le premier trimestre de 2025, les impayés ont augmenté de 6 %, tandis que la trésorerie a chuté de 13 % par rapport au premier trimestre de 2024.

Les TPE/PME françaises sont dans une situation toujours tendue par rapport à 2022, où ce type d’entreprise disposait en moyenne de 26 000 euros en trésorerie et affichait 17 700 euros d’impayés.

Selon Axonaut, l’évolution de la trésorerie et des impayés témoigne des difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises. Les impayés étant la première cause de faillite des entreprises françaises. Avec son partenaire, Caarl, Axonaut a mis en place une solution de recouvrement en 2025 avec l’objectif d’aider ses utilisateurs à récupérer plus d’un million d’euros d’impayés avant 2026.

Depuis 2020, Axonaut publie l’Observatoire de la Trésorerie des TPE/PME, un rapport pour suivre l’évolution de la santé économique des petites et moyennes entreprises françaises. Ce rapport ressort d’une étude réalisée sur 4 300 entreprises françaises, entre 1 et 50 salariés, utilisatrices de son logiciel de gestion.

