Provectio fait évoluer son offre de cybersécurité managée ProCyber

Provectio propose une évolution de son offre Pro Cyber en intégrant un service SOC de nouvelle génération disponible en mode 24/7 et s’appuyant sur l’une des technologies les plus performantes du marché. Cette offre a été spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de cybersécurisation des petites et moyennes organisations, privées et publiques.

Disponible sous forme de services managés, ProCyber allie protection proactive, surveillance continue et réponse rapide aux incidents pour sécuriser son système d’information et garantir sa conformité. La solution ProCyber sécurise l’ensemble des domaines numériques, depuis la protection des utilisateurs et de leurs terminaux, jusqu’à la surveillance proactive des données, du réseau et des sites Web.

Une offre de cyberprotection managée à destination des TPE et PME

L’offre ProCyber comprend une protection des services, des postes (Antivirus EPP & EDR), la gestion des patchs, le chiffrement des postes, le maintien opérationnel des équipements et des logiciels, une hotline, un SOC et des rapports mensuels. Il est aussi possible d’accéder à des options complémentaires comme la protection des mails, la sensibilisation des utilisateurs, la gestion sécurisée des mots de passe, la protection des contenus, des serveurs Web et du réseau.

Les clients de ProCyber bénéficient donc d’un niveau de cyberprotection de haut niveau et d’une flexibilité totale grâce à une solution sans engagement, permettant d’ajuster ou d’interrompre les services à tout moment.

Mounir AIT BAHADDA chez Provectio « Notre offre ProCyber, qui prend en compte tous les volets de la cybersécurité pour les PME et TPE, s’enrichit aujourd’hui d’un SOC de nouvelle génération qui garantit une surveillance et une protection active de son SI en temps réel et ce, 7J/7 et 24 heures sur 24. Ce nouveau service s’ajoute aux autres fonctionnalités proposées notamment en matière de protection des postes de travail ou de protection des données. »

