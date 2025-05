Tương Lai Của Vàng Sẽ Ra Sao? Joe DiNapoli Chia Sẻ Dự Báo 2025 Cùng EBC Financial Group

Joe DiNapoli and Monchai Kongthanapakdi engage with attendees during a gold forecast seminar in Bangkok, co-hosted by Fintrade Club and EBC Financial Group.

Joe DiNapoli dự báo vàng tăng giá năm 2025 bằng phương pháp kỹ thuật của mình, nhưng chỉ có 10% khả năng chạm mốc 10.000 USD vì bối cảnh rủi ro toàn cầu.

THAILAND, May 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Trước bối cảnh kinh tế bất ổn, căng thẳng thương mại leo thang và biến động địa chính trị, vàng tiếp tục được nhà đầu tư toàn cầu xem là kênh trú ẩn an toàn. Vào ngày 7/5/2025, Fintrade Club phối hợp cùng EBC Financial Group tổ chức hội thảo chuyên đề “Phân Tích Xu Hướng Vàng 2025 Theo Phương Pháp DiNapoli” tại Bangkok. Sự kiện có sự góp mặt của nhà phân tích kỹ thuật lừng danh Joe DiNapoli. Ông là người sáng tạo DiNapoli Levels, chuyên gia kỳ cựu với kiến thức chuyên sâu về chiến lược giao dịch dựa trên Fibonacci.

Áp dụng Phương pháp DiNapoli trong Bối cảnh Thị trường Biến động

Trong bài trình bày và phỏng vấn trực tiếp, Joe DiNapoli đã chia sẻ dự báo về thị trường vàng năm 2025, phân tích áp lực kinh tế vĩ mô toàn cầu qua lăng kính của phương pháp kỹ thuật độc quyền. Cùng với ông Monchai Kongthanapakdi, chuyên gia hàng đầu về phương pháp DiNapoli tại Thái Lan, buổi hội thảo cung cấp phân tích chi tiết về biến động giá vàng dựa trên DiNapoli Levels theo biểu đồ năm, quý và ngày.

DiNapoli khẳng định vàng vẫn là “tài sản trú ẩn an toàn” trong bối cảnh nhiều rủi ro toàn cầu gia tăng. Ông liệt kê các khủng hoảng, trong đó có xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng Nam Á và bất ổn tài chính Mỹ, là yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng giá của vàng. Với thâm hụt quốc gia Mỹ tăng hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, DiNapoli đặt câu hỏi về sự bền vững của đồng USD và nhấn mạnh sức hút của vàng như một kho lưu trữ giá trị.

Phân tích Kỹ thuật: Biến động Ngắn hạn, Sức mạnh Dài hạn

Dù xác nhận xu hướng tăng dài hạn, DiNapoli cảnh báo rằng vàng có thể đối mặt với biến động mạnh, với biên độ dao động giá hàng ngày lên tới 500 USD/ounce. Mặc dù nhà đầu tư quan tâm đến các tài sản thay thế như Nhân dân tệ, yên Nhật hay tiền số, ông vẫn khẳng định: “Không có nơi nào an toàn hơn vàng.”

Tuy nhiên, DiNapoli lưu ý tránh kỳ vọng quá vào mức tăng cực đại đối với vàng. Ông chỉ đánh giá 10% khả năng vàng chạm 10.000 USD/ounce, trái ngược với phần đa các dự đoán lạc quan. Thay vào đó, ông xác định vùng kháng cự trung hạn 3.720–4.200 USD là quan trọng và khuyên nhà giao dịch kiên nhẫn chờ giá điều chỉnh trước khi tham gia lại thị trường.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thị trường Chứng khoán trở nên bi quan

Buổi hội thảo cũng đề cập đến động thái thị trường ở quy mô lớn hơn. DiNapoli tiết lộ ông đã bắt đầu xây dựng các vị thế bán khống trên thị trường cổ phiếu toàn cầu, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược danh mục đầu tư. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ông có quan điểm tiêu cực về thị trường chứng khoán. Dù không đưa ra dự báo cụ thể cho sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan do thiếu dữ liệu địa phương, ông cho rằng thị trường này có khả năng sẽ đi theo xu hướng chung của thị trường toàn cầu.

Tham gia Cộng Đồng Giao Dịch

Sau hội thảo, một buổi họp báo được tổ chức với sự tham gia của DiNapoli và Monchai Kongthanapakdi, mang đến cơ hội cho các nhà báo và những người có ảnh hưởng (KOLs) tìm hiểu sâu hơn về các phương pháp giao dịch và tác động thị trường được thảo luận trong sự kiện.

Sự kiện khép lại với thông điệp rõ ràng: trong thời kỳ bất định, phân tích có hệ thống và chiến lược kỷ luật vẫn là yếu tố cốt lõi. Đối với cả nhà giao dịch mới lẫn kỳ cựu, Phương pháp DiNapoli tiếp tục là công cụ giá trị để hiểu hành vi thị trường, đặc biệt là khi vàng khẳng định vai trò trong bối cảnh tài chính đang thay đổi nhanh chóng.

Sự tham gia của EBC Financial Group vào hội thảo này thể hiện cam kết liên tục của họ trong việc hỗ trợ giáo dục và tính minh bạch trong giao dịch. Với sự hiện diện toàn cầu và nền tảng nghiên cứu thị trường tài chính sâu sắc, EBC thường xuyên hợp tác với các lãnh đạo ngành và chuyên gia để tạo ra đối thoại ý nghĩa cho cộng đồng giao dịch tại châu Á và xa hơn.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu tài chính danh giá của London, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Với các văn phòng đặt tại những trung tâm tài chính hàng đầu—bao gồm London, Sydney, Hong Kong, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, cùng các thị trường mới nổi ở Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi—EBC hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức tiếp cận đa dạng các thị trường toàn cầu và cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất và các công ty con của EBC Financial Group đều được cấp phép và quản lý tại các khu vực pháp lý địa phương. EBC Financial Group (UK) Limited được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tài chính và Hành vi (FCA) của Anh; EBC Financial Group (Cayman) Limited được quy định bởi Cơ quan Quản lý Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) cấp phép và quản lý.

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn, trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985, khủng hoảng franc Thụy Sĩ 2015 và biến động thị trường do đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng văn hóa đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo mỗi mối quan hệ với nhà đầu tư được xử lý với sự nghiêm túc tối đa.

EBC là đối tác chính thức của FC Barcelona, cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tại các khu vực như Châu Á, LATAM, Trung Đông, Châu Phi và Châu Đại Dương. Ngoài ra, EBC cũng là đối tác của United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện kết quả sức khỏe toàn cầu. EBC còn hỗ trợ chuỗi sự kiện giao lưu cộng đồng “Điều các nhà kinh tế thực sự làm” (What Economists Really Do) do Khoa Kinh tế của Đại học Oxford tổ chức, làm sáng tỏ kinh tế học và ứng dụng của nó đối với các thách thức xã hội lớn nhằm nâng cao sự hiểu biết và đối thoại cộng đồng.

