צוות Intercom  טס אל FundedNext לשיתוף פעולה בלעדי בתחום הבינה המלאכותית

עג'מאן, איחוד האמירויות הערביות, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- בין ה-7 ל-8 במאי, FundedNext אירחה משלחת בכירה של Intercom, בהובלת פיל מור (מנהל הנדסת מכירות) וקיירן נולאן (מנהל בכיר, EMEA), לשיתוף פעולה ממוקד בן יומיים במרכז התפעול והתמיכה של FundedNext. FundedNext היא אחת הלקוחות האסטרטגיות והמשפיעות ביותר של Intercom ברחבי העולם. השותפים מינפו את האירוע הזה כדי לשפר משמעותית את Fin AI, סייען התמיכה מהדור הבא Intercom המבוסס על בינה מלאכותית, על ידי מתן ייעוץ בנוגע לשכבות מתקדמות מבוססות סוכנים המסוגלות לטפל בשאילתות מותאמות בנפח גבוה בקנה מידה חסר תקדים.

FundedNext עובדת עם Intercom מאז השקת Fin AI - לפני שנה בערך. החברה שילבה את Fin מהרגע הראשון, ובאופן מלא, בדקו אותו בהרחבה ודחפו את הגבולות שלו באמצעות ניסויים מעשיים. השותפות העמיקה עם גישה מוקדמת לתכונות במפת הדרכים, תמיכה הנדסית ייעודית, השתתפות במבחני בטא סגורים ומאוצים ממוקדים באורך שישה שבועות כדי לסייע בשיפור המוצר.

סקירה כללית של הסדנה

במשך יומיים אינטנסיביים, הצוותים של FundedNext ו-Intercom בנו יחד אסטרטגיות לפיתוח Fin AI לכדי שכבת תמיכה מבוססת סוכנים מתוחכמת. היום הראשון החל בסקירה מקיפה על ההשפעה העסקית של Fin AI ב-FundedNext, תוך הדגשת שיפורים משמעותיים בפריון ובשביעות רצון הלקוחות. לאחר מכן בוצעו הדגמות חיות של תכונות מתקדמות, מה שגרם להנהלת FundedNext לספק תובנות מעמיקות לגבי פרוטוקולי אבטחה, תאימות רגולטורית וסדרי עדיפויות לאינטגרציה, תוך התבססות על מומחיות תפעולית נרחבת.

ביום השני, המשלחת של Intercom שיתפה פעולה ישירות עם צוות חווית הלקוח של FundedNext. יחד, הם ניתחו תרחישי לקוחות בכל הספקטרום - החל משאילתות מידע בסיסיות ועד למקרים מותאמים אישית, בנפח גבוה ומורכבים ביותר הדורשים התערבות אנושית מדויקת. מפגשים אינטראקטיביים אלה יעזרו לחדד את היכולת של Fin AI לספק זרימות עבודה אוטומטיות ואוטומטיות למחצה המותאמות במיוחד לקנה המידה התפעולי של FundedNext.

שני הצוותים התחייבו לפרוטוקולי בטיחות בינה מלאכותית מובילים בתעשייה ולציות רגולטורי יזום - מה שמבטיח שכל החלטה אוטומטית תהיה שקופה, ניתנת לביקורת ובנויה על הגנות נתונים מברזל.

פיל מור (Phil Moore), מנהל הנדסת מכירות ב-Intercom, אמר:

"סדנאות כאלה מספקות תוצאות שחודשים של הודעות Slack או שיחות וידאו פשוט לא יכולות. כשאנחנו משתפים פעולה זה לצד זה, הרעיונות זורמים באופן מיידי, ההתאמה מתרחשת באופן טבעי, ואנחנו עוזבים עם חזון משותף שמניע התקדמות אמיתית".

מדוע FundedNext היא המקום האולטימטיבי להוכחת היכולות של Fin AI

FundedNext, המשרתת סוחרים קמעונאיים ברחבי העולם עם תוכניות מסחר מגוונות ומורכבות ביותר, מייצרת נפח גדול של נתונים, ומספקת ל-Fin AI סביבה מאתגרת ייחודית לקדם במהירות את יכולות החיזוי שלה. ניהול מוצלח של הדרישות המגוונות של FundedNext מציב את Fin AI לביצועים יוצאי דופן בכל הקשר תמיכת לקוחות גלובלי.

תנזים חסן פאחים (Tanzim Hasan Fahim), סמנכ"ל טכנולוגיה ב-FundedNext, אמר:

"ב-FundedNext, אנו מנהלים כמה מהסביבות התובעניות ביותר בתעשייה. השילוב של Fin AI דורש ביצוע קפדני, במיוחד בכל הנוגע לאבטחה ותאימות. שיתוף הפעולה ההדוק שלנו מבטיח שאנחנו לא רק מאמצים טכנולוגיה, אלא קובעים באופן פעיל סטנדרטים לאופן שבו בינה מלאכותית משנה את התמיכה בלקוחות".

סייד עבדאללה גאליב (Syed Abdullah Galib), מנהל אסטרטגיה ראשי ב-FundedNext, אמר:

"השותפות שלנו עם Intercom כבר חזקה, אבל הסדנה הזו דוחפת את שיתוף הפעולה שלנו עוד יותר. אנו מעצבים במשותף את עתיד התמיכה בבינה מלאכותית - ממנפים את קנה המידה התפעולי הייחודי שלנו כדי לכוונן פתרונות סוכנים המסוגלים לטפל במאות אלפי אינטראקציות מורכבות ומותאמות אישית בצורה חלקה ומאובטחת".

פריצת דרך דורית לתמיכת לקוחות

מעורבות זו מייצגת פרדיגמה חדשה בשירות לקוחות המופעל על ידי בינה מלאכותית - איחוד מובילי טכנולוגיה גלובליים וחדשנים ארגוניים לבנייה משותפת של מערכות תמיכה חכמות וסוכנות. על ידי מיזוג יעילות מונעת בינה מלאכותית, מומחיות אנושית ותקני אבטחה קפדניים, FundedNext ו- Intercom מגדירות את העתיד, ומבטיחות שכל אינטראקציה עם לקוח מטופלת בדיוק, אמפתיה ואמינות ללא תחרות.

אודות השותפים

Intercom

Intercom מאפשר מעורבות לקוחות עבור יותר מ- 30,000 עסקים עם פלטפורמה מאוחדת המשלבת זרימות עבודה של צ'אט, אוטומציה ובינה מלאכותית. מפת הדרכים האחרונה שלה מציגה תכונות קנייניות של סוכני בינה מלאכותית המשלבות את האוטומציה של Fin, עם מסירות אנושיות מומחיות.

FundedNext

FundedNext היא פלטפורמת מסחר קניינית גלובלית שבסיסה באיחוד האמירויות הערביות המציעה מימון מדומה לסוחרים ביותר מ-180 מדינות. FundedNext תומכת עוד יותר בפיתוח סוחרים באמצעות משאבים הדרכתיים של מומחים, קהילת מסחר משגשגת, הזדמנויות נטוורקינג אסטרטגיות וכלים אנליטיים מתקדמים. הם השיקו לאחרונה את חברת התמיכה העתידית שלהם ומרחיבים את השוק שלהם על ידי הצגת חטיבת הברוקראז' שלהם באמצע מאי.

