Bitget Meningkatkan Pegangan Pasaran dalam Sorotan Laporan Bulanan April 2025

VICTORIA, Seychelles, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah mengeluarkan Laporan Ketelusan edisi April 2025, yang menyerlahkan pertumbuhan, pencapaian kawal selia dan momentum yang berterusan sepanjang bulan tersebut melalui inovasi yang konsisten dan pelaksanaan yang kukuh walaupun pasaran mengalami ketidaktentuan yang lebih luas.

Dalam bulan yang dilihat mencatat pembetulan pasaran dan sikap berhati-hati pelabur, Bitget mencatatkan jumlah perdagangan niaga hadapan sebanyak $757.6 bilion, yang mewakili pertumbuhan sebanyak 17.3% bulan ke bulan. Jumlah perdagangan spot juga meningkat kepada $68.6 bilion, dan angka ini dianggap melawan arus kemerosotan industri dalam pelbagai sektor. Keuntungan ini menyumbang kepada kebangkitan Bitget sebagai bursa kripto ketiga terbesar berdasarkan jumlah dagangan, dengan pegangan pasaran sebanyak 7.2% serta mencerminkan prestasi kukuh dan momentum berterusan dalam persekitaran pasaran yang kompetitif. Menurut Coingecko dan WuBlockchain, Bitget berlawanan dengan trend bursa yang lebih luas, dan terus meningkatkan pegangan pasaran di saat bursa lain mengalami penyusutan. Jumlah pengguna Bitget juga telah melangkaui 120 juta orang dan ini menandakan usaha libat urus yang kukuh oleh platform tersebut serta kepercayaan pengguna terhadap produk dan perkhidmatan Bitget.

Pada bulan April, Bitget mencapai lonjakan yang besar dalam pengawalseliaan dengan memperoleh lesen DASP dan juga BSP di El Salvador, yang membolehkan Bitget menawarkan perkhidmatan kripto yang lengkap—spot, derivatif, pegangan atau staking dan hasil—di bawah salah satu rangka kerja aset digital yang paling progresif di dunia.

Bulan itu juga menandakan pelancaran Bitget Onchain, yang merupakan satu ciri yang membolehkan pengguna berdagang aset dalam rantaian terus melalui aplikasi Bitget menggunakan USDT atau USDC. Ciri ini akan merapatkan jurang antara UX terpusat dan akses tak terpusat yang menjadikan Web3 lebih mudah digunakan.

Untuk menyokong pertumbuhan institusi, Bitget telah menaik taraf Program Insentif Kecairan dengan kadar pembuat-pengambil yang lebih baik dan pendaftaran yang lebih pantas, sekali gus meningkatkan kecairan yang meliputi pasaran spot dan derivatif.

Dalam bidang pemasaran, Bitget bekerjasama dengan bintang FC Barcelona, Raphinha dalam kempen global yang menonjolkan alat perdagangan pintar seperti Copy Trading, Launchpool dan Pre-market. Kempen ini dipadankan dengan inisiatif "Your Team, Your Skin" bersama LALIGA yang membolehkan pengguna memperibadikan antara muka perdagangan mereka dengan jenama pasukan itu.

Laporan Pekerjaan Penyelidikan Bitget menganggarkan bahawa rantai blok boleh mencipta 500,000 peluang pekerjaan menjelang 2028, selaras dengan laluan pertumbuhan sektor AI serta menekankan kesan rantai blok yang semakin meluas.

Akhir sekali, Bitget mengukuhkan kehadiran globalnya dengan pengaktifan yang imersif di TOKEN2049 Dubai dan Paris Blockchain Week, termasuk acara sampingan seperti Cryptoverse Dream Night, yang menyerlahkan komitmennya terhadap komuniti dan inovasi.

Di antara kejayaan mematuhi peraturan kawal selia, pertumbuhan pengguna yang pesat dan tumpuan terhadap kebolehaksesan dan keselamatan, Bitget menerajui industri sebagai salah satu pemain utama dalam evolusi industri kripto. Sedang sentimen pasaran mula berubah, Bitget telah bersedia untuk menerajui fasa penggunaan kripto dan penyepaduan WEB3 yang seterusnya.

