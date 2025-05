Selon le dernier rapport mensuel, Bitget gagne des parts de marché en avril 2025

VICTORIA, Seychelles, 19 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale Bourse de crypto-monnaies et société Web3, a publié son rapport de transparence d’avril 2025. Ce dernier met en évidence un mois de croissance, des étapes clés réglementaires, et un dynamisme continu malgré des incertitudes plus étendues sur les marchés, le tout grâce à une innovation constante et une exécution impeccable.

Au cours d’un mois marqué par la correction des marchés et la prudence des investisseurs, Bitget a enregistré un volume d’échanges de contrats à terme de 757,6 milliards de dollars, soit une croissance mensuelle de 17,3 %. Le volume des transactions au comptant a également augmenté pour atteindre 68,6 milliards de dollars, défiant le ralentissement général du secteur. Ces hausses ont contribué à faire de Bitget la troisième bourse de crypto-monnaies en termes de volume de transactions, avec une part de marché de 7,2 %, témoignant d’un rendement solide et d’un dynamisme continu dans un environnement de marché compétitif. Selon Coingecko et WuBlockchain, Bitget a défié les tendances générales des bourses, gagnant des parts de marché alors que d’autres ont vu une contraction des marchés. De plus, Bitget a dépassé les 120 millions d’utilisateurs, indiquant un engagement robuste sur la plateforme et une grande confiance dans ses produits et services.

Bitget a fait au mois d’avril un grand pas en avant sur le plan réglementaire en obtenant les licences DASP et BSP au Salvador. Ces dernières lui permettent désormais d’offrir des services complets de crypto-monnaies (au comptant, produits dérivés, jalonnement et rendement) dans l’un des cadres d’actifs numériques les plus avant-gardistes au monde.

Le mois a également vu le lancement de Bitget Onchain, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’échanger des actifs on-chain directement via l’application Bitget en utilisant l’USDT ou l’USDC. Cette fonctionnalité comble le fossé entre l’interface utilisateur centralisée et l’accès décentralisé, rendant le Web3 plus accessible.

Afin de soutenir la croissance institutionnelle, Bitget a mis à jour son Programme d’incitation à la liquidité avec de meilleurs taux maker-taker (faiseur-preneur) et une intégration plus rapide, stimulant ainsi la liquidité sur les marchés au comptant et de produits dérivés.

Sur le plan marketing, Bitget s’est associé à Raphinha, star du FC Barcelone, pour une campagne mondiale mettant en avant des outils de trading intelligents tels que Copy Trading, Launchpool et le pré-marché. Cette campagne a été associée à l’initiative « Your Team, Your Skin » (« Ton équipe, ton logo ») avec LALIGA, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur interface de trading avec le logo de leur équipe.

Selon le Rapport sur l’emploi de Bitget Research, la blockchain pourrait créer 500 000 emplois d’ici 2028, faisant écho à la croissance du secteur de l’Intelligence Artificielle et soulignant l’impact croissant de la blockchain.

Enfin, Bitget a renforcé sa présence mondiale avec des activations immersives de la marque lors du TOKEN2049 Dubai et de la Paris Blockchain Week, avec notamment des événements en parallèle comme la Cryptoverse Dream Night, soulignant son engagement en faveur des principes de communauté et d’innovation.

Entre les victoires réglementaires, la croissance rapide du nombre d’utilisateurs et l’accent mis sur l’accessibilité et la sécurité, Bitget est l’un des principaux acteurs de l’évolution du secteur des crypto-monnaies. Alors que le sentiment du marché commence à changer, Bitget est prêt à prendre la tête de la prochaine phase d’adoption des crypto-monnaies et d’intégration WEB3.

