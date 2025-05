Aumento de la cuota de mercado en abril de 2025 y aspectos destacados del informe mensual de Bitget

VICTORIA, Seychelles, May 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, publicó su informe de transparencia de abril de 2025, que destaca un mes de crecimiento, hitos en materia de normativa e impulso continuado, a pesar de las incertidumbres del mercado en general. Todo ello mediante la innovación constante y una sólida ejecución.

En un mes marcado por la corrección del mercado y la cautela de los inversores, Bitget registró un volumen de operaciones de futuros por 757.600 millones de dólares, lo que representa un crecimiento intermensual del 17,3 %. El volumen de operaciones al contado también aumentó a 68.600 millones de dólares, lo que desafía la recesión general del sector. Estas ganancias contribuyeron a que Bitget se convierta en la tercera empresa más importante de intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, con una cuota de mercado del 7,2 %, lo que refleja buenos resultados y un impulso continuo en un entorno de mercado competitivo. Según Coingecko y WuBlockchain, Bitget desafió las tendencias bursátiles generales, al ganar cuota de mercado mientras otras empresas se retraían. Además, Bitget superó los 120 millones de usuarios, lo que demuestra la gran participación en la plataforma y la confianza en sus productos y servicios.

En abril, Bitget tuvo un gran avance en materia normativa al obtener las licencias de proveedor de servicios de activos digitales y proveedor de servicios de Bitcoin (DASP y BSP, por sus siglas en inglés, respectivamente) en El Salvador, lo que le permite ofrecer servicios completos de criptomonedas, como al contado, derivados, staking y rendimientos, en uno de los marcos de activos digitales más avanzados del mundo.

El mes también marcó el lanzamiento de Bitget Onchain, una función que permite a los usuarios operar activos de cadena directamente mediante la aplicación Bitget con USDT o USDC. De este modo, se reduce la diferencia entre la UX centralizada y el acceso descentralizado, lo que hace que Web3 sea más accesible.

Para apoyar su crecimiento institucional, Bitget actualizó su programa de incentivos a la liquidez con mejores tasas de interés y una incorporación más rápida, lo que impulsa la liquidez en los mercados al contado y de derivados.

En materia de marketing, Bitget se unió a la estrella del club FC Barcelona Raphinha en una campaña mundial que destaca herramientas para operar inteligentes como Copy Trading, Launchpool y Pre-market. Esta campaña se combinó con “Your Team, Your Skin” (Tu equipo, tu piel) con LALIGA, que permite a los usuarios personalizar su interfaz de operaciones con la marca del equipo.

El informe de investigación sobre empleo de Bitget estima que las cadenas de bloques podrían generar 500.000 puestos de trabajo para 2028, y se hace eco del rumbo de crecimiento del sector de la IA y destaca el impacto en expansión de la cadena de bloques.

Por último, Bitget reforzó su presencia mundial con actividades inmersivas en TOKEN2049 Dubai y Paris Blockchain Week, que incluyeron eventos paralelos como Cryptoverse Dream Night, lo que destaca su compromiso con la comunidad y la innovación.

Entre las victorias en materia normativa, el rápido aumento de usuarios y la atención a la accesibilidad y la seguridad, Bitget lidera como uno de los principales actores en la evolución del sector de las criptomonedas. Las reacciones del mercado comienzan a cambiar, Bitget está preparada para liderar la próxima fase de adopción de criptomonedas e integración de WEB3.

