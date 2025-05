LONDRES, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Castle Capital Partners Ltd, una consultora especializada en asesorar a empresas a la hora de buscar inversores en los ámbitos de «private equity» o capital de inversión, capital riesgo y el sector inmobiliario, ha emitido hoy una aclaración pública sobre su condición de empresa independiente y sus operaciones.

El comunicado se ha hecho público a raíz de las continuas indagaciones por parte del mercado y las búsquedas en Internet, que han generado confusión sobre la relación que existe entre Black Castle Capital Partners Ltd y otra entidad de nombre similar, Black Capital Partners. La empresa ha tenido conocimiento de que búsquedas recientes en Internet, como «Black Castle Capital Reviews», han asociado accidentalmente a Black Castle Capital Partners Ltd con contenidos no relacionados de Black Capital Partners, cuando se trata de empresas totalmente independientes que no comparten titularidad, ni dirección ni ninguna actividad operativa.

El objetivo de esta aclaración es contribuir a la transparencia del mercado, garantizar una información precisa a los inversores y socios, y consolidar la posición distintiva de Black Castle Capital Partners Ltd en el ámbito de la consultoría.

Comunicado del consejero delegado.

«Lamentamos la confusión provocada por esta semejanza de nombres e instamos a clientes, socios y al público en general a que verifiquen la información dirigiéndose únicamente a nuestros canales oficiales. Nos complace actuar con la debida diligencia al respecto y, es más, nuestra trayectoria habla por sí sola», ha declarado Richard Díaz, consejero delegado de Black Castle Capital Partners Ltd.

Historial: cómo distinguir entre dos empresas totalmente independientes

Recientes indagaciones en los mercados han puesto de manifiesto algunos casos en los que, erróneamente, se ha asociado a Black Castle Capital Partners Ltd con Black Capital Partners, una entidad totalmente independiente, con una dirección, una marca y unos objetivos empresariales distintos.

Por qué es importante establecer la diferencia

Black Castle Capital Partners Ltd opera con total independencia de Black Capital Partners y de cualquier otra entidad de nombre similar.

Black Castle Capital Partners Ltd está registrada en el Registro Mercantil con el número 10635644 conforme a la legislación del Reino Unido.

Establecer una clara diferenciación entre entidades evita confusiones innecesarias entre inversores y socios.

Evitar la confusión contribuye a mantener la integridad de la marca y a tomar decisiones informadas.

Acerca de Black Castle Capital Partners Ltd

Black Castle Capital Partners Ltd es una empresa de consultoría especializada con sede en Londres. La empresa fue fundada en 2017 por el consejero delegado y fundador, Richard Díaz, para ofrecer soluciones personalizadas a emprendedores, empresas en fase de crecimiento e inversores institucionales que trabajan paralelamente con capital riesgo, capital de inversión y capital estratégico.

La empresa colabora con emprendedores con visión de futuro y con empresas de carácter disruptivo para generar valor a largo plazo.

Black Castle Capital Partners Ltd apuesta por un enfoque dinámico y participativo, y se distingue por su especialización en distintos sectores, centrándose en oportunidades que ofrecen un alto potencial en los sectores tecnológico, inmobiliario y en mercados emergentes. El equipo no sólo facilita la captación de capital a través de sus servicios de presentación, sino que también ofrece asesoramiento estratégico, acceso a una amplia red de contactos y apoyo operativo.

Black Castle Capital Partners Ltd, con sede en Londres, se enorgullece de su versatilidad, discreción y alineación de intereses con los de sus socios, particulares con grandes patrimonios e inversores institucionales. La filosofía de la empresa gira en torno a la creación de vínculos que garanticen que cada colaboración se adapte a los objetivos específicos de sus socios.

Para obtener información correcta:

Sitio web: www.blackcastlecapital.co.uk

Contacto: admin@blackcastlecapital.co.uk | +44 (0)207 099 8877

Dirección: Black Castle Capital Partners Ltd, 48 Charles Street, Mayfair, London, W1J 5EN

Número de registro Company House: 10635644

