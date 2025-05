ZA Miner bietet passive Einkommensmöglichkeiten mit Kryptowährungen und flexiblen Verträgen

ZA Miner führt flexible Verträge für das Crypto-Mining ein und bietet Nutzern sichere, automatisierte Optionen, um durch das Mining digitaler Vermögenswerte passives Einkommen zu erzielen.

ZA Miner-Bild

MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, May 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als Reaktion auf das wachsende Interesse am Mining digitaler Vermögenswerte hat ZA Miner eine optimierte Infrastruktur eingeführt, die Nutzern zugängliche und sichere Möglichkeiten für passives Einkommen mit Kryptowährungen bieten soll. Die Plattform, die von der durch die FCA regulierten ZA Fundings Ltd betrieben wird, konzentriert sich auf die Bereitstellung flexibler Mining-Verträge, die durch automatisierte Prozesse und Datenschutzprotokolle unterstützt werden.

Das aktualisierte System von ZA Miner unterstützt eine Reihe von Kryptowährungen, darunter Bitcoin und Ethereum, so dass Nutzer die Vertragsbedingungen auswählen können, die ihren Anlagezielen am besten entsprechen. Alle Vorgänge werden vollständig verschlüsselt und über sichere Kanäle durchgeführt, wodurch die Integrität und Sicherheit jeder einzelnen Transaktion der Nutzer gewährleistet ist.

Die Plattform bietet verschiedene Vertragsoptionen mit unterschiedlichen Laufzeiten und geschätzten Renditen. Beispielsweise hat ein zweitägiger Vertrag mit einem Preis von 500 USD in der Vergangenheit potenzielle Erträge von etwa 60 USD erzielt, abhängig von den Hash-Rate-Bedingungen und den Markttrends. Verträge höherer Preisklassen, wie beispielsweise ein Paket im Wert von 5.100 USD für drei Tage, haben in früheren Zyklen ein potenzielles Tagesergebnis von über 190 USD erzielt. Diese Prognosen basieren auf historischen Daten und rechnerischen Schätzungen und stellen keine Garantien dar.

„Unser Ziel ist es, eine strukturierte und benutzerfreundliche Möglichkeit zur Teilnahme am Krypto-Mining anzubieten, ohne dass dafür fortgeschrittene technische Kenntnisse erforderlich sind“, so ein Sprecher von ZA Miner. „Unser Ziel ist es, den Nutzern Tools zur Verfügung zu stellen, die den Mining-Prozess vereinfachen und gleichzeitig Transparenz und Effizienz gewährleisten.“

Alle Auszahlungen und Abrechnungen werden automatisch innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus abgewickelt. Echtzeit-Analysen und Tools zur Risikobewertung sind in die Plattform integriert und unterstützen die Nutzer dabei, fundierte Entscheidungen in einer volatilen Kryptowährungslandschaft zu treffen.

Im Gegensatz zu Plattformen, die den Schwerpunkt auf kurzfristige Werbeaktionen legen, legt ZA Miner Wert auf Systemstabilität und langfristigen Wert. Dieser Ansatz spiegelt einen allgemeinen Trend im Bereich der digitalen Vermögenswerte wider, wo Plattformen zunehmend auf Skalierbarkeit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das Vertrauen der Nutzer setzen.

Die Infrastruktur von ZA Miner wird kontinuierlich optimiert, um sich an die Marktbedingungen und die steigende Nachfrage anzupassen. Durch die Kombination von Backend-Leistungsverbesserungen mit einem Compliance-first-Ansatz positioniert sich das Unternehmen als stabile Option für Einzelpersonen, die passive Einkommensströme durch Cloud Mining erkunden.

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Renditegarantie dar. Kryptowährungsmärkte sind volatil und alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Benutzern wird empfohlen, vor der Aufnahme von Mining-Aktivitäten eigene Recherchen durchzuführen.

Medienkontakt:

SHEIKH, Anisah Fatema

ZA FUNDINGS LTD

info@zaminer.com

https://www.zaminer.com/

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8a965619-c60d-45ed-9b85-8b976cec4a74

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.